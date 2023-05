The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si pro sebe utrhla maximální pozornost herního světa a nic moc se na tom patrně nezmění až do příchodu příštího hegemona, tedy Diabla IV za dva týdny. Pokud jste se i vy vypravili do království Hyrule, anebo se do něj vyrazit teprve chystáte, možná vám přijde vhod několik základních tipů do začátku.