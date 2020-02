Sledujte Fight Club #463 o Anthem, GeForce Now i vraždění v The Sims

- Téma autor: Redakce Games.cz

O tom, co se dělo, děje a hlavně bude dít s Anthem by se dala napsat celá kniha. Vydáním hry tenhle smutný příběh neskončil a kdo ví, třeba to bude nakonec happy end. BioWare nám totiž slavnostně oznámilo, že si vyhrne rukávy a pustí se do dlouhodobé a zásadní předělávky. Může z toho být někdy skvělá hra? Třeba se to vývojářům podaří a na novou generaci konzolí vyjde parádní přepracovaný Anthem. Kdo z nás tomu věří? Dozvíte se v dnešním Fight Clubu.

Nebudeme ale jenom kopat do mrtvoly čekající na své znovuzrození. Podíváme se i do budoucnosti, respektive rozpačité současnosti. Jirka vám totiž sdělí, proč je GeForce Now taková, jaká je. Tedy sice funkční streamovací služba, nicméně s několika háčky, nemilými překvapeními a dost omezeným výběrem her. Streamování na GeForce Now každopádně funguje, a proto si na něj posvítíme nejen v dnešním Fight Clubu, ale i v nadcházejícím GamesPlayi. V rychlosti si taky prosvištíme vzpomínky na naše sebevražedné sklony v The Sims a možná dojde i na Game Pass a jeho vliv na hry. Na co ale dojde určitě, jsou vaše dotazy. Ty nám můžete posílat buď na email podcast@games.cz, nebo nám je psát během živého vysílání do chatu na Mixeru či na Twitchi. Záznam podcastu pak samozřejmě najdete i na našem YouTube kanálu.