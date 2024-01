Prosincové recenze na Games.cz: Silný závěr roku

2. 1. 2024 14:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Závěr roku 2023 v počtu vydaných her citelně zpomalil. Jde to vidět na počtu recenzí, kterých jsme v prosinci publikovali pouze pět. V žádném případě to ale neznamená, že by šlo o tituly, které byste měli si měli nechat ujít. I před Vánocemi se urodily takové kousky, které nakonec ještě stihly zamíchat pořadím některých kategorií našeho Best off.

„Krásný, ale jen lehce nadprůměrný amalgám všech myslitelných her od Ubisoftu, na mém PC navíc drcený nekonečným přívalem technických problémů. Fanoušky filmové předlohy může potěšit, ostatním nemá krom fantastického vizuálu co nabídnout,“ vytýká adaptaci hollywoodského eposu Pavel Makal.

zdroj: Ubisoft

„Against the Storm je jedno z největších překvapení roku. Nejenže se tvůrcům podařilo spojit žánry budovatelských strategií, roguelite a survivalu do jednoho fungujícího celku, ale zároveň tím vytvořili neskutečně návykovou strategii, která je tak akorát komplexní, tak akorát náročná, velmi variabilní a hluboká. Po desítkách hodin je stále svěží, zajímavá a nedá se od ní odtrhnout,“ žasne nad nenápadným překvapením na závěr roku Patrik Hajda.

zdroj: Eremite Games

„Skvěle napsaná interaktivní novela a na ruby převrácený příběh o krásce v nesnázích. Hra, která dává víc otázek než odpovědí, ale nepustí až do úplného konce,“ libuje si u netradiční hry se zajímavým pojetím Pavel Makal.

zdroj: Black Tabby Games

„Fantastické a masivní RPG, které je jasnou povinností všech fanoušků 41. milénia. Ujít by si jej neměli nechat ani milovníci pochmurných příběhů a komplexních tahových soubojů. Rogue Trader je plný epických momentů, rozhodnutí, která utvářejí osud celých hvězdných soustav, a brutální syrovosti, kvůli kterým stojí za to Warhammeru a Bohu-Císaři propadnout. I přes poměrně velké množství bugů a místy zastaralý vizuál,“ vyzdvihuje epické grimdark RPG Jakub Malchárek.

zdroj: Owlcat Games

Chessarama – 8/10

„Chessarama si půjčuje stovky let prověřené systémy a vytváří s nimi svěží, nápadité a graficky moc pěkně zpracované hádanky, které fanoušky šachu přimějí zamyslet se zase trochu jiným způsobem, zatímco dosud neznalé může přivést k novému koníčku. Není to hra, kterou dohrajete a odložíte za hodinku, protože obsahu je tu mraky a je natolik návykový, že vás příjemným způsobem připraví o mnoho propařených večerů,“ pochvaluje nádpaditou sbírku hádanek Patrik Hajda.

zdroj: Minimol Games