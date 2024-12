Příběhový trailer nové Mafie vypadá skvěle, víme kdy hra vyjde

13. 12. 2024 4:57 | Téma | autor: Aleš Smutný

Tohle je obrovský potenciál do budoucna. Tedy, do ne vzdáleného budoucna, protože Mafia: The Old Country má vyjít už v létě příštího roku na PC, PS5 a Xboxu. Budetele sledovat a hrát osud mladíka Enza Favary, který se dostává do jedné z mafiánských rodin na Sicílii, přesněji řečeno rodiny Torrisi. Trailer se soustředí především na samotnou iniciaci, která má z Enza udělat člena rodiny.

Opusťte tedy myšlenku mafiánské Ameriky, tady budeme na sicilském venkově, kde se nejde pro bodnutí nožem, střelu do hlavy, krevní mstu daleko. Píše se začátek dvacátého století a Sicílie žije podle vlastních pravidel.

Hra vzniká na Unreal Engine 5 a hlavního antihrdinu uvidíte tradičně z pohledu třetí osoby. Vaše výzbroj bude odpovídat době, tedy nože, brokovnice, revolvery, občas opakovací puška. Pohyb po krajině a městech vám zajistí nejen dobové vozy, ale také koně, kteří prostě k téhle době a místu patří. Vážně jsem na novou Mafii zvědavý a vkládám do ní velké naděje.