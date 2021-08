Příběh Kiki Steinové – česká interaktivní novela z nadpřirozené Prahy

17. 8. 2021 17:00 | Téma | autor: Pavel Skoták

Kiki Steinová je na první pohled obyčejná čtrnáctiletá Pražačka, která chodí na základní školu. Její život se točí kolem obyčejných problémů náctiletých. Nebo ne? Zdání klame a život Kiki se hodně rychle vymaní z rutiny skutečného světa. Což je o to zajímavější, když přihlédneme k tomu, že její životní příběh je silně inspirován reálnými zážitky Kiki, jedné půlky autorského dua, které stojí za připravovanou prohlížečovou adventurou Příběh Kiki Steinové.

„Už odmala jsem se chtěla věnovat ilustraci a psaní,“ svěřuje se hned na úvod našeho rozhovoru Kiki, která má celý koncept netradiční české hry na svědomí. Do herního zážitku se promítá celoživotní putování samotné autorky a její vlastní ambice a sny.

„Od dětství jsem se bavila víc s kluky. Díky tomu jsem se dostala k videohrám a hrám na hrdiny. I když hlavní geek je tu Karel,“ vysvětluje s úsměvem Kiki. Druhou půlku týmu tvoří právě Karel alias Hovi, který po typických dětských snech – chtěl být pilotem či astronautem – nakonec zakotvil jako programátor a vývojář.

Na první pohled nesourodá autorská dvojice se poznala v roce 2017, kdy Kiki začala uvažovat o přerodu svých textů v něco jiného než klasické publikace. Když se tak bavila s Hovim o tom, co kdo z nich dělá, napadlo je udělat hru. Konkrétně tedy gamebook.

Začaly tedy práce na prototypu Příběhu Kiki Steinové, v němž se Kiki stará o grafickou a textovou podobu věci a Hovi uvádí všechno do chodu. Ani jeden z autorů neměl příliš předchozích zkušeností s tvorbou her – Hovi s ní v minulosti koketoval, přesto jde v případě obou o první projekt podobných rozměrů.

Realita bližší dystopii

Kde se vzala myšlenka na Příběh Kiki Steinové? Především v reálných zážitcích Kiki samotné. Jako svoje autorské vzory ovšem uvádí například Karla Čapka nebo Jozefa Kariku, kteří jsou jí blízcí tématy i stylem psaní. Svoje místo mezi zdroji inspirace má pak i Harry Potter, který Kiki oslovil, když byla malá, především zpracováním postav.

Kiki se ovšem rozhodla zasadit herní příběh do reálných kulis současné Prahy. „Chtěla jsem, aby to bylo lidem blízké, abych mohla líp vykreslit atmosféru míst, která sama znám. V neposlední řadě to dává hráčům možnost zajít se podívat do lokalit, ve kterých se Příběh odehrává, a zažít třeba něco z toho na vlastní kůži, například na místech s paranormální aktivitou,“ vysvětluje autorka.

Dalším zásadním důvodem pro volbu domovu blízkého zasazení je fakt, že Kiki začala na příběhu pracovat, když jí bylo jedenáct, tedy v době, kdy toho zase tak moc po světě neznala. Jak sama říká, podklady vznikly vlastně jako dlouhá šuplíková povídka reflektující její vlastní zážitky. To všechno samozřejmě doplňují nejrůznější zcela vyfabulované příběhové odbočky.

I když se Příběh Kiki Steinové zatím nachází pouze ve verzi prototypu, mají autoři už teď velké plány spojené právě se zasazením do reálného světa. „Bylo by určitě skvělé dostat se do fáze, kdy by lidé mohli na určitém místě naskenovat například QR kód prostřednictvím rozšířené reality a prožít části příběhu v netradičním prostředí,“ říkají. Příběh Kiki Steinové tak sice aktuálně skloňujeme především v kontextu jeho přístupnosti přes libovolný webový prohlížeč, ale do budoucna zamíří hra i na chytré telefony běžící na Androidu a iOS.

Volba těchto koncových zařízení dává u Příběhu Kiki Steinové smysl, protože nejde o hru v pravém slova smyslu, ale o spíš vizuální novelu s minihrami a rozhodovacím systémem. Interaktivní elektronický gamebook rozhodně nepatří k nejrozšířenějším žánrům, ale Kiki jako svou inspiraci uvádí třeba hororovou příběhovou záležitost Until Dawn. Nikoli inspiraci, co se týče příběhu, ale spíš chování jednotlivých postav a vztahů mezi nimi. „To mi přišlo úplně úžasné a od začátku tvorby Hry mi bylo jasné, že tohle chci taky!“ říká Kiki.

Péče o sebe sama

Jak už bylo řečeno na začátku, Kiki-hrdinka se jako čtrnáctiletá školačka potýká s na první pohled každodenními starostmi, které se ale začnou velmi rychle proměňovat v zážitky, se kterými není lehké naložit. „Příběh Kiki Steinové v sobě má i určité prvky nadpřirozena,“ vysvětluje Kiki-autorka.

Do Příběhu zasahují nejrůznější aspekty, ať už magie, nebo organizovaný zločin, ale také umění nebo bojové sporty, především pak karate. To všechno doplňují i nejrůznější minihry, z nichž bezpečně nejvíc vystupují do popředí ty na první pohled nejméně nápadné – stačí si vybrat, co bude mít Kiki v další scéně na sobě, a hra připraví trošku jiný scénář.

Díky zaměření na detaily se děj Příběhu Kiki Steinové rozrůstá takovým způsobem, že by se za počet konců a variant nemuselo stydět ani kdejaké komiksové multiverzum. Jak říká sama Kiki, můžeme se v současné době bavit o zhruba stovce různých konců. „Některé konce uvozuje dokonce smrt hlavní hrdinky,“ dodává Kiki s tím, že v současné době je herní příběh „načrtnutý“ na zhruba sedmi stovkách stran textu.

Na takovém obrovském plátně, jehož obsah navíc vychází z reálných zkušeností autorky, by člověk mohl snadno hledat nějaké poslání. Upozornění. Varování. „Nenapadlo nás dívat se na Příběh jako na způsob nějaké osvěty,” odmítají to oba tvůrci. Pravdou ovšem je, že Kiki je silně autobiografická postava, což koneckonců podtrhuje její zájem o bojové sporty, především pak karate a sebeobranu, kterým se její tvůrkyně věnuje i ve skutečnosti.

„Chtěla bych celým příběhem a svými zážitky lidem říct, aby měli otevřené oči, pomáhali ostatním, ale nevrhali se bezhlavě do nebezpečí. Chci je naučit reagovat, protože nejhorší je, když v krizové situaci zamrznou,“ zdůrazňuje Kiki, která vede vlastní kurzy sebeobrany. Ona i její kamarádka, s níž kurzy vedou, se v některé z linií objeví jako postavy.

„Myslíme si, že lidé by měli mít o základech sebeobrany nebo i první pomoci povědomí,“ říká Kiki s tím, že minihry na zaměřené na tyto aspekty zatím nemají dokončené, ale počítají s nimi. Z celkového vyznění a povídání je tak velmi patrné, že hra chce touto formou upozorňovat na situace, které se „tam venku“ (ale nejen tam) odehrávají a bývají často silně traumatizující.

To, co podle prototypu vypadá opravdu jen jako interaktivní novela, se podle autorů začne velmi rychle proměňovat v „temné a drsné“ zápletky a zvraty, a já se tak znovu musím ptát, jestli autoři nechtějí šířit osvětu a upozorňovat na nějaké společenské problémy. Jelikož jde ale o příběhovou hru, nechává si Kiki detaily pro sebe a snaží se vyhýbat spoilerům za každou cenu.

„Každý si ve hře najde něco,“ dodává autorka s tím, že primárně musí mít hráč zájem číst a pak už na sebe stačí nechat Příběh Kiki Steinové působit.

Běh na dlouhou trať

Že před sebou má autorské duo ještě spoustu práce, si Kiki i Hovi velice dobře uvědomují. Přesto ale neplánují rozšiřovat autorský tým. „Zatím nechci nechat ilustrovat nebo psát někoho dalšího,“ odmítá případnou expanzi Kiki a jedním dechem dodává, že nikdy nemůže vyloučit zapojení dalšího programátora nebo překladatele. Případně někoho, kdo se bude starat o marketing.

Autoři si každopádně pohrávají s myšlenkou, že vezmou Příběh Kiki Steinové do světa a osloví s finanční podporou širokou veřejnost. Jestli to bude prostřednictvím Hithitu, nebo Startovače, dvojice zatím netuší, ale i v tomto případě spoléhá především na svou intuici.

To je vlastně takový trend. Všechno, s čím autorská dvojice zatím přišla do styku, funguje na bázi samouky. „Největší výzva pro nás v současnosti byla naučit se pracovat se sociálními sítěmi (a stále se to učíme),“ svěřuje se Kiki, která donedávna na Facebooku nebo Instagramu sama nefigurovala. Realita spojená s prací na hře ovšem hlasitě křičí po silné prezenci na sítích, bez nichž se dnes funguje při vývoji, tvorbě nebo podnikání poměrně těžko. „Budu ráda, pokud si k nám začnou hráči i ostatní zvědavci hledat postupně cestu. Ať už na Facebooku, Instagramu, nebo na našem YouTube kanálu by měli výhledově najít spoustu informací o hře a snad i něco málo o nás.“

I když se ale dvojice připravuje na kampaň, zatím se hodlá věnovat hře jako doposud – ve volném čase, po večerech a nocích, protože ani jeden z autorů nepracuje na hře na plný úvazek. Hovi se drží své práce programátora a vývojáře, Kiki pracuje jako projektová manažerka a ve volném čase se věnuje ilustrování, lekcím bojových umění a sebeobrany. Plánů, které se hrou autoři mají, je plno, ale o většině z nich nechtějí na záznam mluvit, protože sami teprve ladí detaily. Spousta z nich se navíc bude odvíjet až od výsledků plánované kampaně.

Ta by měla nabídnout podporovatelům například možnost stát se postavou, což zní docela riskantně. „Nebojím se, že by nám hru někdo cíleně rozbíjel. A pořád platí moje právo autorky si postavy upravit tak, aby zapadly do celkového vyznění Příběhu,“ říká Kiki, a vyvrací tak moje obavy z toho, že by se některý z podporovatelů rozhodl vytvořit vyloženě rušivý charakter s hloupým jménem, který by do interaktivní novely nezapadal.

Jak bude kampaň a budoucnost netradičního projektu vypadat, bychom se měli v každém případě dozvědět letos na podzim, kdy autoři vyrukují se svou kampaní a dalšími vizemi, které podpoří a okoření rozjetý Příběh Kiki Steinové. My v redakci budeme jeho dalšího vývoj bedlivě pozorovat. Sledovat ho může i vy Facebooku, Instagramu nebo na YouTube, kde Kiki a Hovi prezentují stále nové materiály a lákadla.