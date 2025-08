Pod radarem: Závodní střílečka, pravěká plošinovka, Achilles i horory

2. 8. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Death Relives – Aztécký horor na nejnovějším enginu

Dnes to odstartujeme vizuálně uspokojivým hororem Death Relives, který istanbulské studio Nyctophile rozběhalo na Unreal Enginu 5. V této děsuplné adventuře si moc nezabojujete, jelikož vaše teenagerská výbava vám pomůže spíše s hádankami.

Ve snaze pokročit se záchranou vlastní matky a překonat při tom mnohé překážky vám jde neustále po krku Xipe Totec, což není nikdo jiný než aztécký bůh. No a ten má v úmyslu obětovat vaši matku pro vlastní potřeby…

Jak se budete plížit tímto hororem, dozvíte se leccos o velmi dávné historii zaniklé civilizace Aztéků. Kdo má pro strach uděláno, by měl na oltář odevzdat své peníze a pár hodin času a doufat, že se vám bohové odmění zábavnou adventurou.

Primal Planet – Prehistorická metroidvanie od jediného vývojáře

Albert je člověk, který se rozhodl na vlastní pěst vytvořit hru a svého cíle nakonec došel. Jeho Primal Planet už sbírá první kladná hodnocení na Steamu a není se moc čemu divit. No kdo by si nechtěl dát metroidvanii v pravěku plném dinosaurů?

Pixelartová plošinovka láká na celou řadu dávno vyhynulých potvor, jež půjdou po krku vám i vaší rodině jeskynních lidí. Za tímto účelem se vydáváte ven na lov, který vám umožní vyrobit si lepší zbraně pro boj s ještě většími predátory.

Ohánět se budete oštěpy a klást pasti. Objevování příběhu o záchraně celého světa nakonec můžete prožít i s druhým hráčem v lokální kooperaci, přičemž vaším parťákem nebude nikdo jiný než malý ochočený dinosaurus Sinosauropteryx. Tak hRrrrrr na ně!

Fumes – Akční závody připomínající srážku Mad Maxe s Crashday

Je cosi opojného na po střechu ozbrojených vozidlech, která se prohánějí pouští a rozebírají na součástky ostatní účastníky chaotického provozu. V novince Fumes si užijete dosyta příchuti Mad Maxe v hratelnosti, která se inspiruje ve stařičkých hrách, jako byla třeba Crashday.

Jedná se o čistě singleplayerovou řež v otevřeném, procedurálně generovaném pouštním světě, kde si na jedno z vybraných vozidel naházíte nejrůznější útočné prvky a půjdete si to vyříkat s kýmkoliv, kdo vám zrovna vdriftuje do mušky.

Nechybí postupné vylepšování, porážení obrovitých bossů a odemykání nových vozidel. To vše navíc v příjemném jízdním modelu, který se inspiroval u rally. Zatím jen v předběžném přístupu, ale díky demoverzi můžete zjistit, zda je vůbec o co stát. Dle mého tedy rozhodně je.

Nidana – Psychedelický walking simulátor ze snů

Zvláštní slovo nidana pochází z prastarého jazyka sanskrtu a znamená dle použití příčinu, motivaci či příležitost. Videohra Nidana je pak příležitostí, jak odhalit motivace jejích vývojářů, a příčinou velice prapodivného zážitku…

Nidana je totiž vizuálně hlavu zamotávající adventura, který vás uchvátí svými hypnotizujícími tvary, jež se na obrazovce zhmotňují čistě díky bílé a šedé barvě s výraznými konturami.

A o co tu půjde herně? Těžko byste na Steamu našli stránku hry se strožejším popisem. Vstoupíte do snu nějaké ženy, který prozkoumáváte, zatímco dále sní. O moc víc toho o hře nedohledáte, takže pokud si libujete v tajnostech a rádi skáčete po hlavě do neznáma, jeden sen je vám k dispozici.

Achilles: Survivors – Po fajnové soulslike diablovce se Achilles dočkal variace na Vampire Survivors

Achilles: Legends Untold byla fajnová, pomalá diablovka s prvky soulsovky, na kterou se její tvůrci rozhodli navázat hrou z trochu jiného žánru. Achilles: Survivors totiž kráčí ve stopách Vampire Survivors, tedy útoky si hra řeší sama a na vás je nedovolit, aby vás hordy nepřátel přemohly.

Bylo to tu už na 100 způsobů, takže čím chce tahle hra vyniknout nad ostatními? Tak pokud by vám náhodou nestačilo starověké Řecko s veškerou svou mytologií a dohromady 15 bájnými hrdiny a jinými postavami s vlastními přístupy k boji, tak se o to jistě postará budování.

V Achilles: Survivors totiž nebudete jen bojovat, ale danou mapu rovněž obestavíte nejrůznějšími prvky, ať už je řeč o střílnách, nebo léčivých svatyních. Jen ti, kdo si správně připraví půdu, se mohou měřit s jedním z mnoha bossů. Jinak počítejte s neustálým odemykáním nových věcí, které vás posune zase o kousek dál před další a další smrtí.

Village Tale – Farmařící hra, která běží jen na části vaší obrazovky

Pokud máte na počítači práci, která vám umožňuje věnovat se při ní nějaké nenáročné hře, ale nebaví vás neustále přepínat mezi prací a hrou, pak by váš problém mohla vyřešit Village Tale.

Jedná se o další z her, které nezabírají celou obrazovku, ale sedí pohodlně při jejím spodním okraji. Většinu plochy tak máte k dispozici na práci a neustále u toho můžete házet očkem po své farmařící vesničce.

Jedná se o idle hru, kde stačí jen párkrát kliknout, tedy postavit nové budovy, zadat výrobu, sklidit plodiny či splnit objednávku sousední vesnice, a o zbytek už se postará sama hra. Neustále se rozrůstáte doslova do šířky, jak vaše vesnička vzkvétá. Jen dobře zvažte, abyste ještě vůbec udělali nějakou skutečnou práci…

One-Eyed Likho – Slovanský horor plný šedi a ohně

A přesně tak, jak jsme začali, také skončíme – hororem. One-Eyed Likho vás vezme do Evropy 19. století a seznámí vás s titulní příšerou ze slovanské mytologie. Jmenuje se Likho a jedná se o hubenou ženu v černém s jedním okem, která je ztělesněním zlého osudu a neštěstí.

Její černý háv dal grafický styl celé hře, která je vykreslená jen v odstínech šedé a pořádně jí to sluší. Přestože tu nenajdete jiné barvy, silným prvkem bude kontrast světel a stínů.

Svět objevujete s pomocí zápalek a většinu puzzlů řešíte zapalováním ohňů. Zkrátka a dobře další poutavá adventura, která láká na průzkum, puzzly, příběh a všudypřítomný děs.