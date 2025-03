Pod radarem: Taktičtí rytíři, oldschoolové RTS, monitorová plošinovka a děsuplný Lovecraft

22. 3. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový čtrnáctideník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Asylum – Lovecraftovský horor z obligátní léčebny, který k nám putoval 15 let

zdroj: Senscape

Steam – 610 korun

Když se řekne horor, kdekomu jistě okamžitě naskočí jméno Lovecraft. Platí to i v případě děsuplné novinky Asylum, která si k nám hledala cestu dlouhých 15 let (první článek jste na Games mohli číst již v roce 2011). Tak dlouho trvalo tvůrcům vřele přijaté hororovky Scratches přijít s příběhem pacienta, který se vrací do léčebny, kde mu prozkoumání jejích zákoutí a tajemství ztěžují bizarní halucinace.

Tvůrci se netají ani dalšími inspiracemi, kde se vedle Lovecrafta zhlédli v pracích pánů Lucia Fulciho (Brána do záhrobí) či Petera Cushinga (Dracula). Z herního hlediska očekávejte primárně příběhový průzkum postavený víc na hutné atmosféře než lekačkách, kde se o napětí postará nejen živoucí, věžovitá léčebna, ale i soundtrack inspirovaný filmy Johna Carpentera. Zhruba desetihodinovou hratelnost v Asylum vyplní i puzzly.

Battlefall: State of Conflict – Realtimová strategie ze staré školy a postapokalyptické budoucnosti

zdroj: MicroProse

Steam (předběžný přístup) – 490 korun

Žánr realtimových strategií není v posledních letech zrovna na vzestupu. Vyloženě nových her je jen poskrovnu a legendy se vracejí sporadicky. Proto je potřeba zpozornět u každé novinky, a jednu takovou tu teď máme. Jmenuje se Battlefall: State of Conflict, láká na oldschoolovou, izometrickou podobu a několik dalších předností.

Tvůrci vyzdvihují zejména absenci omezení, takže vás nechají postavit libovolné množství budov produkujících nejrůznější typy jednotek, kde ani jejich počet nezná hranic. Ty si navíc budete vylepšovat přímo v žáru bitev a ohýbat tak pravidla boje.

Zajímavé jistě budou také tři příběhové kampaně, v nichž poznáte postapokalyptický svět jak v roli přežívající lidské civilizace, tak anarchistické odnože lidstva i z pohledu robotů, kteří po vzoru Terminátora mohou za celou tu zkázu. Přičtěte si k tomu offline i online bitvy, možnost kooperace, a dokonce i editor úrovní, a to by v tom byl čert, aby se z Battlefallu nevyklubal skrytý klenot mezi RTS.

Do No Harm – Simulátor lékařské profese z 19. století s příchutí lovecraftovského hororu

zdroj: Darts Games

Steam – 400 korun

Do No Harm by byl docela obyčejný simulátor profese – v tomto případě oblastního doktora v 19. století – kdyby do něj nebylo přimícháno něco z Lovecrafta. Do vaší ordinace bude chodit jeden pacient za druhým s nejrůznějšími problémy, s jejichž léčbou vám pomohou nejrůznější nástroje, tinktury a samozřejmě i kniha plná mouder.

Není to ale obyčejný svět, protože do něj pronikají děsivá monstra ovlivňující vaši schopnost léčit nemocné. Kvůli halucinacím nemusíte být schopní používat nástroje a správně určit diagnózu, což se na pacientech podepíše spíše neblaze…

O hloubce hry svědčí například systém reputace, tedy jak vás vesničané vnímají, z čehož se nakonec doberete k jednomu z rovnou 12 různých konců. A aby toho nebylo málo, tak se sami můžete stát pacienty, neboť v tomto nepěkném, neustále se zhoršujícím světě, kde se o vesnici perou Cthulhu s Azathothem, musíte sami přežít alespoň 30 dní.

Knights in Tight Spaces – Pokračování kartami řízeného „Johna Wicka“ s rytíři

zdroj: Raw Fury

Steam – 490 korun

Fights in Tight Spaces byla brilantní karetní strategie, která vás v rámci tahových soubojů v malých místnostech nechala pocítit, jaké je stát se Johnem Wickem. A teď tu máme jejího fantasy nástupce Knights in Tight Spaces. Novinka je sice o poznání barevnější, ale stále graficky dosti unikátní, kdy si to v ilustrovaném světě rozdávají ještě nedokončené skici rytířů, lučištníků a kostlivců.

Opět jste v malé místnosti, opět obklopení přesilou a opět máte k dispozici svůj balíček karet plný nejrůznějších pohybů. Zahrajete kartu a vaše postava předvede efektní bojovou situaci, uhne svému nepříteli, případně využije prostředí ve svůj prospěch.

Jak procházíte hrou, vylepšujete si svůj balíček, najímáte nové hrdiny, dáváte jim lepší vybavení a hledáte mezi nimi synergie, které vám pomohou dostat se dál než dříve. Třídy postav, rovnou 300 různých karet, nekonečný mód i denní výzvy se postarají o to, že budete mít s Knights in Tight Spaces na mnoho večerů o zábavu postaráno.

MainFrames – Skákačková výzva odehrávající se na monitoru počítače

zdroj: Nintendo

Steam, Switch – 350 korun

Pokud nedáte dopustit na plošinovky, které si na nic moc nehrají a jen vás chtějí potrápit svou náročností, a zároveň se tak nějak vyžíváte ve hrách, jejichž grafika vzdává hold starým dobrým časům, pak jste tu správně.

MainFrames ale není úplně obyčejná skákačka. Jejím největším lákadlem je prostředí, jímž se pokusíte proskákat do dalšího levelu. Tím prostředím je obrazovka monitoru, tedy plocha operačního systému, který se splašil a je proti vám.

No a vy musíte přeskládat jednotlivá okna systému tak a ikony na ploše tak, abyste skrze ně prošli úrovní a vyhnuli se při tom třeba útoku šipek myši.

Memory Lost – Kyberpunková top-down střílečka, v níž porážíte nepřátele v kůži… nepřátel

zdroj: ESDigital Games

Steam (později i všechny konzole) – 500 korun

Memory Lost je frenetická střílečka z ptačí perspektivy, která je zasazená do kybernetické budoucnosti, do dystopického města Detraxis. Tamější společnost RedSky Corporation vytvořila umělou inteligenci, která nebude vaším nepřítelem, protože právě za ni budete hrát.

Proti vám budou stát nejrůznější nepřátelé, upravení desítkami různých implantátů, které jsou sice jejich největší předností, ale i slabinou. Jakožto umělá inteligence se totiž umíte bleskově vtělit do libovolného nepřítele a převzít nad ním kontrolu.

To znamená, že se v bitevní vřavě chopíte kohokoliv, kdo na vás zrovna útočí, a obrátíte zbraň proti jeho kumpánům. Tvůrci Memory Lost lákají na 77 rozličných zbraní, včetně těch od desítky bossů a připomínají, že to není jen bezduchá střílečka, ale i příběhová hra plná voleb, což podporuje několik možných konců.

Odinfall – Severský bullet hell s robotickými norskými bohy

zdroj: Fireshine Games

Steam (předběžný přístup) – 325 korun

Odinfall je novinka v dlouhé řadě her, které se škatulkují jako „bullet hell“ a „twin-stick shooter“. V tomto případě se vydáte na daleký sever, kde vládnou severští bohové. Jen jsou v tomto případě robotičtí… A velice nepřátelští…

Sami přitom nehrajete za úplně obvyklé podezřelé. Máte tu Kyberserkera s robotickou rukou, temného elfa s mečem, můžete hrát za zlato kopajícího trpaslíka, maniakálního gnóma a… vikinského losa!

Hra je postavená na zběsilé akci a šílených kombinacích zbraní, kdy se přes postupné vylepšování můžete dostat třeba k luku, který vystřeluje 7 šípů najednou, které se odrážejí od stěn a mrazí nepřátele. Nebo se chopíte třeba kulometu, jehož náboje jsou obalené v kyselině, která vás léčí. A to ke štěstí obvykle stačí!