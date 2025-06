Pod radarem: Doslova bouchejte do klávesnice, konverzujte u ohně a odhalujte turecké dějiny

14. 6. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Dragon Is Dead – 2D akce vyzývající Dead Cells

zdroj: PM Studios

Dead Cells svého času zažehlo novou vlnu zájmu o akční plošinovky, metroidvanie a jim podobné 2D hry. Nejnovějším přírůstkem do žánru je Dragon Is Dead, který lehce oldschoolovým hávem láká na precizní soubojový zážitek.

Drak je mrtev, ať žije následovník! Tedy vy, nebojácný hrdina s možností vracet se mezi živé. Ano, Dragon Is Dead je v jádru roguelite s generovaným prostředím, naplněným souboji, v nichž jde o včasné uhýbání a překažení naučených kombinací nepřátel.

Když zemřete, přijdete o peníze a buffy, ale do dalšího pokusu vám zůstane vaše současné vybavení a runy. Runy padající z bossů vám odemknou legendární výzbroj, zatímco kombinace nalezených artefaktů vám může jak požehnat, tak vás i proklít. Cliffshire, město světel a jeho démoni, už na vás čekají.

Steam – 480 korun

Fireside Feelings – Veďte upřímné rozhovory s hráči, kteří se s vámi nebaví

zdroj: The CoLab

Fireside Feelings je víc zkušenost a zážitek než hra. Sedíte u táboráku a povídáte si s kolemjdoucími o nejrůznějších tématech. Mohou být přívětivá i hluboká, snadno vás donutí se zamyslet.

Dáváte přednost vaření, nebo si radši necháte něco uvařit? A co vaše dětské sny, stále vás provázejí životem? Vaším úkolem je odpovídat skutečně vlastními slovy a vtip je v tom, že se vaše odpovědi ukládají a jiní hráči je dostávají po položení stejné otázky.

Nejedná se o online multiplayer a tvůrci se dušují, že odpovědi jsou moderované, aby nevznikalo nepříjemné prostředí. Cílem je skrze tuto hru, v níž si tak akorát zkrášlujete okolí svého ohniště, poznat neznámé hráče z celého světa v odpočinkovém a skutečně jedinečném zážitku.

Steam – 190 korun

Berserk or Die – Tvůrci Vampire Survivors vydávají akční plošinovku, kde doslova mlátíte do klávesnice

zdroj: poncle

Studio poncle se navždy zapsalo do dějin jako tvůrce přelomové automatické akce Vampire Survivors, která dala vzniknout celému žánru plnému dalších kvalitních kousků. Nyní nevydává svou vlastní druhou hru, ale rozhodlo se stát vydavatelem cizích projektů.

Berserk or Die totiž vzešlo z japonského studia Nao Games a má jeden neskutečný tah na branku – ovládáte ho mlácením do klávesnice. Ne, není to volba. Protože když se neodhodláte chovat u hraní jako berserk, daleko to nedotáhnete.

Nepřátelé se na vás ženou zleva a zprava a zbavíte se jich jedině tak, že celou dlaní udeříte buď do levé, nebo do pravé části klávesnice. No a čím více kláves stisknete, tím větší způsobíte poprask. Vyloženě hra pro batolata! A pravděpodobně jen tak nevyjde na konzolích…

Kromě této unikátnosti nechybí několik hratelných postav a jejich dočasné i trvalé vylepšování v typickém roguelite stylu. No řekněte, viděli jste v poslední době originálnější hru za pár kaček?

Steam – 100 korun

Train Valley Origins – Oblíbená vláčková série logických her se vrací ke kořenům

Série Train Valley dnes čítá celou řadu malých her, které si můžete užít v pohodlí gauče či postele díky mobilním verzím. Její nejnovější díl je ale zatím dostupný jen na Steamu a svým názvem Origins dává tušit, že se hra vrátí na samotný začátek k čisté, logické hratelnosti.

Pokud jste nikdy nehráli žádné Train Valley, tak vězte, že v něm na malých mapkách vypravujete vlaky na kratičkých tratích, kde je vaším hlavním úkolem tvorba železnice a ovládání výhybek, aby nedošlo k explozivní srážce.

Každá úroveň je taková malá hádanka, a kromě jejich řešení se můžete těšit na odemykání několika desítek lokomotiv napříč celou železniční historií. Vlastně nic nového pod sluncem, ale Train Valley bylo vždycky fajn, tak snad tomu tentokrát nebude jinak.

Steam – 290 korun

Ertugrul of Ulukayin – Istanbulské RPG plné turecké historie i mytologie

Istanbulské studio Tekden si dalo svým způsobem podobný cíl jako svého času české Warhorse – seznámit svět skrze videohru s historií vlastní domoviny. Pod cizokrajným názvem Ertugrul of Ulukayin se totiž ukrývá solidně vypadající akční RPG, které se zaměřuje na středověkou historii Turecka. A na rozdíl od Kingdom Come i na mytologii.

Vedle bojů s Mongoly vás proto čekají i bytosti z pověstí. Na obojí narazíte při průzkumu světa, kde se pokusíte spřátelit s nejrzůnějšími kmeny. Budete si vyrábět předměty a dobrodružství se neobejde ani bez lovu a jízdy na koni.

Přestože Ertugrul v názvu hry je jméno hlavního hrdiny, nebude jediný. Nakonec si totiž můžete zahrát i za Turguta nebo Meryem, kdy každý disponuje vlastní výbavou i bojovým stylem. Hra je již od loňského roku v předběžném přístupu v Epic Games Store a teď konečně vychází i na Steamu. Plná verze je ale stále v nedohlednu.

Steam – 480 korun V předběžném přístupu zhruba na 1 rok.

Hellbreak – Doomovka kombinující démony, kouzla a světové války

Potřebujete si pořádně zastřílet z cool zbraní v efektní akci a nemáte zrovna po ruce nic relativně nového? Tak co takhle Hellbreak? Frenetická střílečka si hodlá došlápnout na samotného Dooma a má k tomu pár es v rukávu.

Jistě, střílet démony v samotném pekle je pořádně otřepaná věc, ale co když vám řeknu, že jste veterán světových válek, který si tím snaží očistit svou duši? A že v boji se zlem používáte modifikované zbraně z těchto válek? To už je jiná!

Přidejte si k tomu přítomnost kouzel, přes 150 požehnání formujících váš build a fakt, že jde o roguelite, a mohlo by být o pořádnou řežbu postaráno. Zatím tedy jen v předběžném přístupu, což ale znamená postupný příval dalšího obsahu, jako jsou nové zbraně, kouzla, požehnání, řadoví nepřátelé i bossové.