Pod radarem: Budovatelský Tetris, hra ze skutečné hlíny, postapo farmaření a detektivní barman

10. 5. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Drop Duchy – Budovatelská strategie postavená na hratelnosti klasického Tetrisu

zdroj: The Arcade Crew

Existuje spousta her využívajících nejrůznějším způsobem tetrominové dílky z legendární hry Tetris (obzvlášť pak na poli deskových her). Ale málo která přejímá vyloženě herní systém tohoto videoherního veterána. Drop Duchy se toho nebojí.

V této budovatelské hře budete hrát Tetris s krajinami a budovami, jimiž si postupně zaskládáte herní plochu. Pošlete louky vedle farmy a získáte pole poskytující jídlo. Postavte dřevorubce u lesa a získáte dříví. Jakmile zcela zaplníte řadu, tak vám naštěstí kus království nezmizí jako v Tetrisu, ale získáte bonusové suroviny.

Časem se do toho přidají i budovy nepřátel, kdy budete strategicky umisťovat dílky tak, aby měla vaše armáda větší sílu. To vše je řízené kartami z postupně budovaného balíčku a nebyla by to asi správná moderní indie hra, kdyby neobsahovala roguelite prvky. Celkově to každopádně vypadá na skutečně originální použití odkazu jedné z největších legend vůbec k vytvoření svěžího zážitku. Já do toho tedy rozhodně jdu, co vy?

Steam – 375 korun

Best Served Cold – Vražedná detektivka zpoza barmanského pultu

zdroj: Rogueside

Adventura Best Served Cold od tvůrců Hidden Through Time z vás udělá barmana v alternativní historické Evropě. Váš podnik patří mezi takzvané speakeasy, tedy ilegální bary v časech prohibice. Takže máte pěkně rušno.

Slovy hry se tu budete potkávat s více než dvěma desítkami podrobně vykreslených postav a jakmile jim budete nalévat nejrůznější drinky, vyslechnete si celou řadu příběhů. A některé vám mohou pomoct odhalit vraha!

Město Bukovie je totiž plné nepokojů, stávek a hrozící válka na klidu občanů rovněž nepřidá. Někteří z nich se uchýlí k násilnostem a na vás je vyřešit zpoza baru pět případů pomocí důvtipu, prozíravosti a občasného nátlaku… A navíc to celé moc hezky vypadá.

Steam – 450 korun Později vyjde také na PlayStationu, Xboxu a Switchi.

Deck of Haunts – Staňte se strašidelným domem v atraktivním deck buildingu

zdroj: Mantis

Ano, Deck of Haunts je sice ještě další karetní hra, v níž si postupně budujete svůj balíček, ale věřte mi, že tomuhle kousku originalita nechybí. Vy totiž hrajete za dům. A ne ledajaký dům. Za ten strašidelný na kopci, o němž si lidé šeptají legendy a do kterého se čas od času odváží ti, kdož už z něj nikdy nevyjdou.

Ve dne máte jako dům trochu klidu pro sebe. Postavíte si nové místnosti, ideálně tak, aby vytvořily bludiště a udržely návštěvníky co nejdál od vašeho křehkého jádra. V noci dorazí (ne)zvaní hosté, na které budete hrát karty. S jejich pomocí se je pokusíte buď dostat do pasti, nebo jen a prostě vyděsit.

Tuhle něco vrzne, támhle se něco mihne, tělem jim projede chlad, celá místnost se začne kroutit… Jakmile jsou vaši návštěvníci na pokraji šílenství, vysajete z nich esenci a tu použijete na své vlastní vylepšení, s jehož pomocí si budujete svou vlastní legendu a lákáte další nebožáky do pasti. No ještě řekněte, že to nezní fakt parádně!

Steam – 490 korun

The Midnight Walk – Umělecká adventura od tvůrců Lost in Random vytvořená pomocí skutečné hlíny

zdroj: MoonHood

Lost in Random byla vizuálně jedinečná, herně rozhodně zajímavá adventura odehrávající se ve světě plném karet a kostek. Její tvůrci se rozhodli založit si nové studio MoonHood a první vydanou hrou se stala The Midnight Walk.

Ta zaujme neméně jedinečným vizuálním zpracováním, které je o to zajímavější, že bylo vytvořené s pomocí skutečné hlíny a jejího nasnímání metodou stop motion. Díky tomu v ní budete prchat nocí před děsivými monstry, která mají hlad po světle.

Tím světlem je váš kamarád Potboy, jenž vám projasňuje cestu prapodivným světem. Nejste bojovníci, takže na monstra musíte jít chytře a vyhnout se jim, světlem kamaráda odlákat jejich pozornost a proklouznout jim nepozorovaně za zády (jestli nějaká mají). Celkem na vás čeká pět příběhů o ohni a temnotě a celé si to navíc můžete dát ve VR.

Steam, PlayStation 5 – 1 000 korun

Tower Dominion – Vytvořte si svůj vlastní tower defense

zdroj: Parallel 45 Games

Tower Dominion na první dobrou vypadá jako další nenápaditá tower defense hra. Když se do ní ale pořádně zadíváte, zjistíte, že by přece jen mohla nabídnout trochu toho svěžího vánku.

Už jen začátek každé úrovně je ozvláštněný tím, že si sami musíte vytvořit prostředí. Máte tedy kontrolu nad tím, kudy povede cesta k vaší základně, kde budou mít vaše střílny nejlepší výhled a kde bude nejvhodnější místo pro past a přepadení.

No a pak je tu míra znovuhratelnosti. Už jen výběr jedné ze tří frakcí vám určí jiný přístup k boji a každá ještě disponuje desítkou hrdinů s vlastními schopnostmi. Odemykáte si je postupně plněním výzev, zatímco jinde se vám odemykají nové budovy. A během hry vám po každé přežité vlně padne nové vylepšení základny.

Steam – 425 korun

Doloc Town – Postapokalyptická plošinovka plná pěstování plodin (takzvané PPPPPčko)

zdroj: RedSaw Games Studio

Doloc Town je dost možná jedním z posledních měst na Zemi. Svět totiž prakticky skončil a přežívá v něm jen hrstka. V té jste skončili i vy a s tím i ambice nakrmit přeživší z vlastní zahrádky. A tak se pustíte do farmaření.

Vydáte se na plošinovkový průzkum a snad najdete nějaké ty potřebné suroviny na vytvoření skleníků, zahrádek a celé vaší vertikální farmičky. No a pak už se pustíte do sázení a obdělávání, zatímco sem tam zaskočíte do titulního města pro trochu té socializace.

Je to ale drsný svět, který vám nepřeje. Jednou to může být obří vlna veder, příště kyselý déšť. Musíte před zrádným počasím ochránit jak sami sebe, tak i své plodiny. Ale i tak si najdete čas na odkrývání příběhů o tomto a snad i minulém světě.

Steam – 375 korun V předběžném přístupu na odhadem méně než rok.

Darfall – Hrdinské budování a obrana opevněného města ze Slovenska

zdroj: Paradox Arc

Jste hrdinové a dali jste si nelehký úkol – zajistit bezpečí celého města. Nebezpečná je noc, takže koukejte být před setměním doma. Ale dokud svítí slunko, je potřeba pořádně prošmejdit okolí a vyhledat veškerou příležitost ke zlepšení sebe sama i vašeho obydlí.

Jakmile se vrátíte, je nunté ještě více opevnit své sídlo, aby nepadlo pod náporem nejrůznějších bytostí z klasického fantasy. A pak to celé opakovat, ať už hrajete kampaň, nebo survival mód.

Hra Darfall od slovenského studia SquareNite mimo to láká i na robustní editor, který vám umožní vytvořit úplně vše, tedy klidně celou kampaň s různými scénáři, mapami a úkoly, které samozřejmě můžete sdílet s ostatními hráči a testovat jejich výtvory.