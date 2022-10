Overwatch 2: Co na něj říkají profesionálové?

25. 10. 2022 18:00 | Téma | autor: Pavel Skoták

Moje recenze lehounce kontroverzní novinky Overwatch 2, u které by se dalo diskutovat, zda vůbec jde o plnohodnotné pokračování, už včera vyšla. Pohled obyčejných hráčů ovšem zdaleka není jediným, který je relevantní. Obrovský vliv na budoucnost hry budou mít streameři, profesionálové a další významní stakeholdeři.

No a tak dnes přicházím s dodatečným textem, který by všechny fanoušky hry měl zajímat. Promluvil jsem si totiž o druhém díle s člověkem z nejpovolanějších – koučem skutečného profesionálního týmu Overwatche.

Kouč profesionálního týmu Atlanta Reign si našel čas, aby se mnou prohodil pár slov a poskytl mi zajímavé vhledy do problematiky Overwatche 2. Obyčejnému hráči nejspíš jako největší kritika v mysli vyvstane problematické připojování do hry, se kterým se novinka potýká, ale opravdový expert má svůj vlastní názor.

A není to názor vyloženě pozitivní. Silence, jak si atlantský kouč říká, tvrdí, že Blizzard v praxi vyměnil plno diskutabilních designérských rozhodnutí za jiná. „Nejpatrnější je fakt, že hra je více zaměřená na deathmatch. V komunitě se nejvíc mluví o tom, že oproti prvnímu dílu je z Overwatche 2 víc střílečka než MOBA,“ říká Silence.

„Osobně si myslím, že přechod z šestičlenného na pětičlenný tým je dobrá věc, ale rozhodně se to dalo zpracovat líp. Může za to skutečnost, že hře chyběly na začátku zdroje a pak ji postihly interní problémy v Activision Blizzard. A to říkám jako někdo, kdo Overwatch 2 hraje od alfa verze,” vysvětluje kouč.

Změna je nejpatrnější na skutečnosti, že hra přišla o jednoho tanka v týmu, ale zůstali dva healeři. Silence tvrdí, že by bylo lepší, kdyby Blizzard ubral jednoho healera na úkor tanka a dodává: „Mít stabilní a efektivní první linii je to, co dodává při hraní Overwatche nejlepší pocit z hraní a z úspěchu. Nejenže mít kvalitního tanka je to, co rozhoduje o výhře, ale zároveň to dodává jistotu všem ostatním hráčům v jiných rolích.“

„Většina casual hráčů se při absenci dvojice tanků a jasné první linie nemá čeho chytit,“ říká Silence. „Overwatch 2 je mnohem víc o hraní jeden na jednoho, což si casual hráčská základna neuvědomuje, takže vlastně hrají ‚špatně‘,” dodává na to konto Silence.

Kdopak to hraje?

Silence dál zmiňuje bezpočet detailů, které běžnému hráči (ani recenzentovi) nepřijdou při hraní na mysl, a přitom jde o velmi přínosné prvky. Za všechny můžeme zmínit fakt, že Overwatch 2 ubral množství věcí na obrazovce, které vyvolávají použité schopnosti jednotlivých postav. I pro casual hráče je tak snazší se orientovat v dění a nebýt zahlcen efekty, které ubírají zornému poli a rozptylují.

Hra po startu spoléhá na to, že fanoušci prvního dílu a podobného stylu hraní obecně jsou „vyhladovělí“ dlouhým čekáním na nový obsah, a tak se do Overwatche 2 pustí ve velkém i bez ohledu na skutečnost, že je těžké na papíře hru v současné chvíli prodat jako plnohodnotné pokračování s dvojkou v názvu.

Na rozdíl od profesionálních hráčů to pro spoustu nováčků může být velmi čerstvý zážitek. Mají spoustu možností, jak hru prozkoumat po své vlastní ose – profíci hrají už od alfa verze a staví se k Overwatchi pochopitelně jinak.

Profesionální část hráčské základny, která by měla titul propagovat a udržovat o něj zájem, bohužel trpí na západním trhu nedostatkem prostředků. „Západní čísla upadají dlouhodobě a Overwatch 2 zatím nedokázal přinést slibované změny. Na druhé straně čínské publikum je velké, ale streamuje se tam na jiných platformách než u nás a zároveň tamní strana neposkytuje oficiální čísla. Víme, že jde o mnohem větší fenomén a publikum, ale nevíme o kolik,“ vysvětluje Silence.

„Activision Blizzard jednoduše neposkytuje hře ani profesionální lize takové prostředky, které potřebujeme k dalšímu růstu. Dlouhodobě mám pocit, že se snaží snižovat náklady na všech frontách a nedostat se do ztráty namísto toho, aby raději investovali do dlouhodobé životnosti a dodali kvalitní produkt,“ dodává.

Silence naše povídání uzavírá tím, že další hráče může přilákat slíbený singleplayerový režim a že hru a její profesionální scénu nečeká rychlý skon, jako tomu bylo u Heroes of the Storm, ale jestli bude možné mluvit o úspěchu, to ukáže až čas.

Nepřekvapí, ale dobré to je

Silence tím podle mého dokonale vystihl celou situaci kolem Overwatche 2. Není to špatná hra, ani v nejmenším. Tím, že je přístupná zadarmo, láká velké množství hráčů a především těch, kteří první díl třeba jen sledovali a nikdy nehráli. Pro ně jde o zcela novou nevyzkoušenou hru, která má hodně co nabídnout.

Pokud už nováčky nejste, je to celé o zvyku a ochotě přijmout novou filozofii ať už stran herního designu, nebo přechodu na season pass a odlišnou ekonomiku. Pokud se navíc rozhodnete věnovat čas pročítání názorů a postřehů profesionálů, zjistíte, kolik drobných změn ve hře ve skutečnosti je a vy je při zběsilém akčním tempu nemáte šanci zachytit.