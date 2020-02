Milostný příběh Florence od tvůrce Monument Valley míří na PC

Windows Switch Android iOS

- Téma autor: Šárka Tmějová

Původně mobilní hříčka Florence si naše redakční srdíčka získala už skoro před dvěma lety, kdy vyšla na mobilních zařízeních. Vizuální novela od hlavního designéra Monument Valley, Kena Wonga, vypráví příběh dívky, která se zamiluje do pouličního muzikanta. Prvně se objevila na iOS na svatého Valentýna, takže můžete hádat, kdy se asi dostaví na PC a na Switch.

Chyták! Bude to ve čtvrtek 13. února, den před svátkem všech zamilovaných. Florence patří ke kratším hříčkám, které jsou ale o to intenzivnější a asi příliš nezáleží na tom, jestli je prožijete na displeji mobilního telefonu, anebo většího zařízení.

„Florence Yeoh si ve svých 25 připadá trochu zaseklá na místě. Její život sestává z nekonečného cyklu práce, spánku a příliš mnoha času stráveného na sociálních sítích. Jednoho dne potká cellistu Krishe, který úplně změní její pohled na svět,“ vypráví oficiální popisek.

Honza Hrdlička loni ve své recenzi napsal: „Osudovým příběhem, který Florence vypráví, by se měl potěšit každý uživatel Androidu i iOS. Ona devítka je spíše pro všechny nevěřící Tomáše, kteří neradi vidí absolutní hodnocení. Florence je totiž všem lidem tam venku tak blízká, jak je to jen možné.“ Tak to vidíte sami – Florence by si podle něj měli zahrát zkrátka všichni!

Pokud vám tohle doporučení nestačí, tahle mobilní jednohubka se dočkala taky ceny BAFTA pro nejlepší mobilní hru a ocenění Apple Design Award. Kromě svých mobilních zařízení si ji teď budete moct pořídit i na Steamu, GOGu a na Switchi.