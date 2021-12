Microprose se vrací: Vzpomínáme na legendární studio a zkoumáme jeho současnost

5. 12. 2021 13:00 | Téma | autor: Ondřej Švára

Herní branže je krajem návratů slavných her i jejich tvůrců. Mou srdeční záležitost představuje comeback studia MicroProse podepsaného pod řadou kultovních her z 80. a 90. let včetně X-COM, F15 Strike Eagle nebo Railroad Tycoon. Obnovená firma se nyní zaměřuje na nezávislou scénu a pokouší se oslovit nostalgické publikum. Některé projekty vzbuzují sympatie, jiné obavy.

Původní MicroProse vzniklo v roce 1982 v americkém Hunt Valley. Během následujících dvaceti let vyprodukovalo jedny z nejoblíbenějších her pro stratégy, budovatele, letce i závodníky a přispělo k rozvoji hraní na osobních počítačích. Autoři, kteří pro MicroProse vytvořili Civilization, Grand Prix nebo Transport Tycoon, se stali prvními celebritami v herním odvětví.

Vinou nešťastných obchodních rozhodnutí firma ve druhé polovině 90. let přišla o renomé. Nechala se zničit nevýhodnými akvizicemi a po přelomu tisíciletí herní trh opustila. Po resuscitaci, kterou nikdo nečekal, je ale zpět jako distributor her od nezávislých vývojářů.

Nová míza plná rizika i potenciálu

Obnovená společnost cílí na nízkorozpočtové retro hry, po kterých vzrostla poptávka. Ty již vydané vesměs splnily očekávání. Carrier Command 2 a HighFleet úspěšně navazují na počátky studia z 80. let, kdy pro něj Sid Meier vyráběl své první simulátory a manažer Bill Stealey je v pytlích vozil do lokálních obchodů.

Produktová linie obsahuje asi dvacítku ohlášených titulů, ale některé z nich působí, jako by se spíš snažily parazitovat na slavném jméně vydavatele. Ač bych se rád mýlil, třeba taková strategie Regiments z období studené války mi připadá pouze jako slabý odvar série Wargame od Eugen Systems.

Mírně řečeno nečitelně působí i multiplayerová akce Operation: Harsh Doorstop. Chystanou free-to-play střílečku od studia Drakeling Labs (Warfare 1944) hráči poprvé otestují začátkem příštího roku. Projekt dotovaný komunitní platformou Patreon na první pohled zaostává myšlenkou i zpracováním. Na druhou stranu má být osvobozen od mikrotransakcí a slibuje podporu modů.

Jistou dávku potenciálu i rizika v sobě obsahují také tahová RPG Urban Strife, námořní RTS Sea Power, taktická tahovka Second Front, válečná strategie Task Force Admiral nebo pokračování kultovního simulátoru bombardéru B-17, které MicroProse údajně upravuje pro virtuální realitu. Místo něj ale zatím na Steamu uvedlo jen původní klasiku z roku 1992.

Vyrobeno na koleni

Ke spolupráci si MicroProse vybírá nezávislé autory z generace, která teprve sbírá zkušenosti. Společným jmenovatelem jejich projektů je proto skromný a v některých případech i nepříliš transparentní vývoj. Například jako u Ground Branch, taktické akce ohlášené studiem BlackFoot už před šesti lety, která je od roku 2018 uvězněna v předběžném přístupu. MicroProse letos nad hrou převzalo záštitu, ale zatím neexistují spolehlivé informace, zda se díky tomu její vývoj urychlil.

Zvolený obchodní model obnoveného studia působí dojmem indie inkubátoru, dlážděn je však pragmatickými účely. Bez hitů jako Civilization a X-COM, které nyní vlastní jiní vydavatelé, se musí současný ředitel studia David Lagettie orientovat na značky a žánry, které nepřitahují tolik pozornosti. Studio ale prý dbá na to, aby vznikaly v duchu historie značky.

Znovuvzkříšení MicroProse je spojeno s pokračováním kultovní letecké série WarBirds, studio se k němu však už dnes nehlásí. Hra nebyla příliš dobře přijata komunitou a zaštiťuje ji výhradně label iEntertainment Network Billa Stealeyho. Právě toho Stealeyho, který se Sidem Meierem zakládal původní MicroProse.

Stealey je dnes mentorem Davida Lagettieho, ale sám na veřejnosti studio nezastupuje. „Jsem už starý chlap. Mám čtrnáct vnoučat a s manželkou rádi cestujeme, takže ve svých 72 letech se mu nechci věnovat na plný úvazek,“ vysvětlil loni pro web Gamesindustry.

Éra hojnosti

Abychom lépe pochopili, co je zač současná MicroProse, pojďme se nyní vrátit v čase do doby, kdy vznikala její první iterace a kdy se formovala identita tohoto budoucího giganta. Jeho historie se začala psát v létě 1982 na technologickém veletrhu v Las Vegas.

U automatu s leteckou arkádou Red Baron se tehdy potkali bývalý armádní pilot a manažer firmy na polovodiče Bill Stealey a talentovaný počítačový analytik Sid Meier. Druhý jmenovaný si u obrazovky „vystřílel“ oproti Stealeymu dvojnásobek bodů a překvapenému letci ve výslužbě vysvětlil, že si pamatuje jednoduché chování kódu a dokáže předvídat každou herní situaci. „Za pouhý týden vyrobím něco lepšího,“ řekl Sid a Bill ho vzal za slovo.

Po dvou měsících vzlétla do světa letadlová střílečka Hellcat Ace, kterou si koupilo padesát zákazníků. Ruka si s rukou potřásla a nedaleko amerického Baltimoru vzniklo MicroProse Software. Za pár let vypátrají zaměstnanci studia „zakladatelský“ herní automat ve skladišti kongresového hotelu a z úcty ho vystaví ve vestibulu firmy...

Partnerství, ve kterém Meier psal hry a Stealey je nabízel do lokálních obchodů v Marylandu, zastihlo oba muže v nejlepší formě. Stealey byl nápaditý obchodník – opakovaně vytáčel linky prodejen a předstíral, že je zákazník toužící po Hellcat Ace. Jako zástupce MicroProse pak obratem stejným obchodům nabídl šťastné řešení.

Za pouhé dva měsíce už bylo MicroProse ziskové a po roce překonalo v tržbách hranici 200 tisíc dolarů. Po třech letech vydělávalo tři miliony dolarů a po čtyřech 10 milionů. Vše díky hrám zaměřeným převážně na letecké souboje typu Mig Alley Ace či F-15 Strike Eagle.

Meierův design pomáhal Stealeymu hry prodávat, aniž by o jejich kvalitě musel lhát. Firmě se díky tomu podařilo přežít těžké časy po americkém videoherním krachu. Koncem 80. let si mohla odškrtnout bezmála čtyřicet vyprodukovaných her a ocitla se ve společnosti nejvýznamnějších herních producentů jako Electronic Arts či Activision.

Na závodní dráze

Závěrem 80. let expandovalo MicroProse tržně, produktově i geograficky. K efektivnějšímu pokrytí evropského trhu založilo pobočku ve Velké Británii, kde mezi tvůrčími talenty objevilo Geoffa Crammonda, pozdějšího tvůrce formulové série Grand Prix.

Opěvovaná hra Stunt Car Racer z roku 1989 vydaná v Evropě pod labelem MicroStyle a na americkém trhu pod značkou MicroPlay znamenala Crammondovo velké nadechnutí před legendární formulovou sérií. Zároveň se řada úspěšných simulátorů v čele s ponorkovou Silent Service začátkem devadesátých let dočkala pokračování nebo remaků.

Hry od MicroProse se postupem času přesunuly na další platformy. Objevovaly se nejen na osmibitových počítačích, ale také na Amize, PC a konzolích. Jejich rozpočty rostly, originální nápady začalo doplňovat špičkové audiovizuální zpracování.

Vyvíjeli se i designéři samotní. Sid Meier postupně opustil virtuální bojiště vstříc novým námětům. Namísto dalšího vojenského simulátoru vyplula v roce 1987 do herních vod jeho Pirates! – směs akční adventury a strategie v moři karibského rumu. Za zábavu nově ručilo Meierovo jméno vložené do názvu hry a zdobilo každou další, která nesla jeho tradiční a zároveň novátorský rukopis (Railroad Tycoon, Civilization…)

První celebrita herní branže

Objevil se zajímavý vydavatelský precedens. Zatímco na začátku osmdesátých let vznikaly hry anonymně a bez nároku autorů vměstnat své jméno byť jen do závěrečných titulků, v následující dekádě už bylo například s Meierem spojeno několik her, které změnily herní svět.

Strategie Railroad Tycoon a Civilization vyvinuté v divizi MPS Labs poodkryly potenciál strategických simulací byznysu a politiky, které se MicroProse rozhodlo rozvíjet v dalších dílech stejnojmenných sérií i v příbuzných značkách včetně Transport Tycoon od Chrise Sawyera. Ten si společně s Geoffem Crammondem vybudoval kult osobnosti podle stejné šablony jako Meier, který ale mezitím z MicroProse odešel a nedlouho poté ho následoval i ředitel Bill Stealey.

Exodus

V první polovině 90. let se MicroProse stalo korporací a paradoxně ho čekaly horší časy. Vysoké náklady na vývoj donutily firmu shánět kapitál na burze a za prvních 18 milionů dolarů se z takřka rodinného podniku proměnila v akciovou společnost. Vydala se na riskantní cestu velkého distributora, který nakupuje menší studia a přetváří je v pobočky.

Sid Meier nesdílel Stealeyho dobrodružnou obchodní povahu a potichu mu prodal svůj podíl ve společnosti. Pak přihlížel, jak MicroProse ztrácí nezávislost prodejem do Spectrum Holobyte.

Zachováním značky v rámci nového koncernu sice MicroProse neztratilo identitu, přišlo však o klíčové zaměstnance, kteří se neztotožnili s novou korporátní kulturou, finančními škrty a restrukturalizací spojenou s propouštěním. Po vývoji druhé Civilization v roce 1996 založil Sid Meier společně s nejvěrnějšími kolegy Firaxis Games.

Po spojení MicroProse a Spectrum Holobyte rezignoval z vedení firmy i Bill Stealey. Založil nezávislou společnost Interactive Magic a specializoval se na to, co šlo v MicroProse nejlépe – dopravní simulátory a strategie.

Partnerství se Spectrum Holobyte nebylo plodné. MicroProse v závěru devadesátých let muselo hledat nového spojence, ovšem smlouvy s Hasbro Interactive a Infogrames měly katastrofální důsledky. Finančně i lidsky vyčerpaná společnost zmizela ze scény po Grand Prix 4 od Geoffa Crammonda v roce 2002. Ale jak se ukazuje právě teď, v herním průmyslu je málokterý konec úplně definitivní.