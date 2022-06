Květnové recenze na Games.cz: Snipeři a upíři

2. 6. 2022 14:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Skončil nám květen a konec měsíce je už neodmyslitelně spjatý s rekapitulací recenzí. AAA her vychází poskrovnu a nezbývá než se vydat do kalných vod nezávislejší scény, kde na každém kroku může číhat utopený briliant, ale i nafouklá smradlavá zdechlina. O čemž vypovídá to, že jsme během května sice udělili dvě devítky a nějaké ty osmičky, ale i čtyřky, a dokonce i jednu dvojku.

„Větší mapy, více způsobů vraždění nacistů, otevřenější design, desítky úprav zbraní. Sniper Elite 5 přináší více všeho. Navíc přichází se skvělým systémem invazí ostatních hráčů, který sabotování nacistického snažení o ovládnutí světa mění v nervydrásající duel odstřelovačů. Nejlepší díl série si půjčuje plížení z Metal Gear Solid, otevřené lokace z Hitmana a invaze z Dark Souls,“ láká na nový sniperský simulátor Jakub Malchárek.

zdroj: Rebellion

„Na pevných základech prvního dílu se autorům povedlo vytvořit po všech stránkách lepší pokračování. Skvělá hratelnost, roztomilý vizuál a humor, to jsou základní pilíře Rogue Legacy 2. Díky přístupnému režimu si navíc hru užije úplně každý,“ chválí evoluci roztomilého roguelike Pavel Makal.

zdroj: Cellar Door Games

„Jednoznačné vítězství formy nad obsahem. Nádherný háv vzdávající poctu režiséru Kurosawovi skrývá jen velmi obyčejnou akční hru,“ zklamal nenaplněný potenciál samurajské akce Honzu Slavíka.

zdroj: Devolver Digital

„Postal 4: No Regerts je příšerný. Autoři jedou stále ve stejných kolejích jako před dvaceti lety, a když si připočtete nezvládnutou optimalizaci, nudný obsah, ošklivou grafiku a neskutečně otravné všudypřítomné načítání, vychází z toho kolosální průšvih, který nestojí za váš čas,“ varuje před pokračováním bizarně kultovní série Zbyněk Povolný.

zdroj: Running With Scissors

„Artušovská legenda zpracovaná nádherně temným způsobem. Mlžná avalonská atmosféra potěší každého znalce předlohy, komplexnějšího příběhu se ale bohužel nedočkáte. Tahové souboje jsou připravené výtečně a s chvályhodnou svobodou, jenže po několika hodinách vyloží všechny své karty na stůl a zbyde jenom opakování toho samého,“ konstatuje v recenzi Kuba Špiřík.

zdroj: Neocore Games

„ Vampire: The Masquerade – Swansong je překvapivě nefunkční titul, který sráží technické provedení a přemíra informací vržených na hráče už na samém začátku. Pochvalu si zaslouží snad jen na systém dialogů,“ marně hledá klady na nové upírské adventuře Pavel Skoták.

zdroj: Nacon

„Velké ambice nejsou vždy ku prospěchu a Salt and Sacrifice se stala obětí velikášství svých tvůrců. Naštěstí ne obětí fatální, pořád je tu hromada zábavy za velmi přijatelnou cenu,“ mírní očekávání a přehnané ambice druhého dílu Pavel Makal.

zdroj: Ska Studio

„Nintendo Switch Sports toho mohlo dokázat mnohem, ale mnohem víc. Nakonec je z něj „jen“ zábavná lokální i online multiplayerová taškařice s trestuhodně nízkým počtem sportů. Zamrzí absence jakékoliv kariéry a dodatečný obsah zamčený za online předplatné. Na rodinná klání je to ale pořád skvělá zábava, s níž budete velmi netrpělivě vyhlížet slíbený golf a doufat, že tím to pro vývojáře ani zdaleka nekončí,“ soudí trochu zklamaně, ale s nadějí Patrik Hajda.

zdroj: Nintendo

„Plejáda zajímavých a odlišných civilizací, za které se dá hrát, je pokažena frustrujícím lovením téměř neviditelných nepřátelských korábů, bezmyšlenkovitým odklikáváním tahů v závěru hry a nemastným neslaným vizuálním pojetím. Na fungování řady důležitých mechanik si navíc musíte přijít sami, protože hra nemá pořádný tutoriál,“ píše v recenzi sci-fi 4X strategie Jakub Malchárek.

zdroj: Stardock

„Dorfromantik nabízí klidný a dostatečně unikátní zážitek. S minimem systémů vytváří pohlcující budovatelský puzzle, který vás nezklame, v němž neselžete, z nějž budete mít pořád a pořád dokola hřejivou radost. Je to velmi specifická, zcela přístupná hra určená těm, kdo potřebují vypnout, před něčím se schovat a aspoň na 15 minut zapomenout, že existuje okolní svět,“ medituje u stavby hexagonových městeček Patrik Hajda.

zdroj: Toukana Interactive

„We Were Here Forever posouvá sérii unikátních únikových kooperací po všech stránkách na novou úroveň. Úctyhodnou délku vyplňují promyšlené puzzly představující výzvu i pro zkušené luštitele a bez komunikace a spolupráce se nikam nedostanete. Příběh stále hraje druhé housle, ale je lepší než kdy dřív. Nejlepší hra série a jedna z nejlepších kooperativních her pro dva, která bohužel stále není zcela bez chyb a nedostatků,“ láká na virtuální únikovku pro dva opět Patrik Hajda.

zdroj: Total Mayhem Games

„Warhammer 40K: Chaos Gate – Daemonhunters je precizně zpracovaným výletem do pochmurné budoucnosti, kde neexistuje nic než válka. I když si hra půjčuje hodně z moderního XCOMu, nebojí se stát pevně na vlastních nohách a respektovat warhammerovské zasazení, díky čemuž působí čerstvě a originálně,“ rozplývá se nad tahovou dystopií Pavel Skoták.

zdroj: Frontier Foundry

„Není každý den posvícení a na každý Elden Ring zkrátka musí připadnout hromada Dolmenů. To ale neznamená, že byste s nimi měli ztrácet čas,“ nenadchlo tohle akční sci-fi RPG Pavla Makala.

zdroj: Prime Matter

„Surviving the Aftermath je ukázkou precizní řemeslné práce. Výlet do postapokalyptické pustiny matičky Země, v níž se snažíte své kolonii zajistit klid, mír, jistoty a prosperitu, dokáže snadno pohltit, i když nenabízí nic vyloženě nového,“ láká na sympatickou budovatelskou strategii Pavel Skoták.

zdroj: Paradox Interactive