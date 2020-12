Je cyberpunk mrtvý?

25. 12. 2020 13:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Kyberpunk jako žánr existuje skoro 40 let. Za tu dobu si prošel svoji největší slávou, ale vlastně i svým největším propadem. Jak se stalo, že se tenhle velmi specifický styl sci-fi uchvátil tolik čtenářů a diváků? A co na kyberpunku miluje především Japonsko? Proč se nakonec velmi rychle celý tenhle žánr vytratil? A má co ještě nabídnout i v dnešní době? Na to všechno se podívala Bětka ve svém tematickém videu.