Japonský ostrov zanesený v UNESCO se dočkal zvěčnění ve Fortnite

Virtuální archivnictví se nemusí týkat jen textů. Aktuálně totiž došlo k takovému archivování celého japonského ostrova, který patří mezi památky UNESCO a také velmi debatovanému místu kvůli své roli v historii druhé světové války. A některé z vás možná překvapí, že k tomuto zvěčnění došlo v online střílečce Fortnite, kde můžete ostrov známý pod jménem Gunkandžima navštívit.

Je pravděpodobné, že Gunkandžimu znáte z fotografií, protože jde o fascinující místo. Přírodní ostrov, na kterém byla v 19. století nalezená naleziště uhlí, se japonské císařství rozhodlo osídlit a zbudovat zde těžební místa. Přesněji, pro těžbu se ve spolupráci s vládou rozhodla společnost Mitsubishi, která ostrov koupila a v roce 1916 dokonce zřídila první obytný betonový blok. Postupně přibývaly další, až byl celý ostrov pokrytý zástavbou a připomíná spíš výjev z dystopického filmu, ve kterém se někdo rozhodne postavit pevnost na moři.

Gunkandžima (původním jménem Hašima) byla kompletně přestavěna pro pobyt horníků. Na ostrově byly školy, školky, obchodní dům, kino a pačinko herna. Fascinující industriální počin byl ovšem svědkem i temnějších událostí historie. Během druhé světové války sem Japonsko nahnalo korejské a čínské zajatce a s nevybíravostí sobě vlastní je nutilo pracovat v dolech, což mělo za následek stovky mrtvých.

Po válce opět v dolech pracovali Japonci, ovšem celé aglomeraci o více než pěti tisících lidech začala zvonit hrana v 60. letech, kdy ropa převzala pro Mitsubishi roli strategické suroviny a kvůli uhlí už nestálo nikomu za to ostrov provozovat. V roce 1974 došlo k uzavření posledních šachet a vystěhování posledních obyvatel. Na něm ovšem zůstala kompletní zástavba, která z něj dělá bizarní, fascinující místo.

Aktuálně je Gunkandžima neobývaná a chátrá. Je zde omezený turistický ruch, protože drtivá většina ostrova není kvůli absenci údržby bezpečná a stavby musí odolávat drsnému oceánskému počasí. Protože je aktuálně ostrov pod správou Nagasaki, těžko se hledá v rozpočtu místo pro rozsáhlé opravy, které by byly potřeba, aby mohl být ostrov zpřístupněn jako skanzen. Japonsku se podařilo ostrov dostat na seznam UNESCO, i přes počáteční odpor Jižní Koreje a Číny, které po právu poukazovaly, že jde o místo válečných zločinů. Nakonec, po tradiční chvilce japonského popírání, že by zde docházelo k nějakým nepřístojnostem, se strany dohodly – temná minulost ostrova je v rámci expozic dokumentována.

Aby nedošlo ke kompletní ztrátě památky, Nagasaki se spojilo s organizací Heritage Databank a celý ostrov přetvořili do mapy ve Fortnite. A ano, můžete si ji zahrát hned, stačí použít kód 4058-6239-4733. Celý ostrov byl vytvořený pomocí fotografií pro digitální archivování. Aktuálně má mapa ještě problémy s některými texturami v nízkém rozlišení, ovšem na tom by měli tvůrci ještě pracovat. Na mapě najdete 13 checkpointů, které odpovídají důležitým místům na Gunkandžimě, přičemž ve hře najdete i vysvětlivky jako v muzeu.

Celý projekt je nesmírně sympatický, protože umožňuje alespoň virtuální procházku po ostrově a možnost prohlédnout si místa, kam se prostě aktuálně nemůžete dostat. Plus se po něm můžete prolétnout a podívat se i tam, kam by vás normálně nohy nedonesly. Navíc, u Fortnite se snad nemusíme obávat toho, že by se hra během pár let odebrala ze světa, a tak tu bude tenhle virtuální turismus ještě nějakou dobu aktivní.