Jaké hry vyjdou v říjnu?

Podzim je tady a s ním přichází i záplava nových herních titulů, které nám zpříjemní chladné říjnové večery. Tento měsíc se můžeme těšit na pestrou paletu her, které osloví jak milovníky hororů, tak fanoušky sportovních simulací, RPG nadšence i příznivce akčních adventur. Hned na začátku měsíce nás čeká několik dlouho očekávaných her, ale ať už se těšíte na mrazivé napětí v Until Dawn, adrenalinové zápasy v NHL 25, nebo epické dobrodružství v Dragon Age: The Veilguard, říjen má pro každého něco.

Říjen a horory k sobě patří, a tak nás hned v úvodu čeká remaster devět let starého Until Dawn. Interaktivní thriller vás vtáhne do příběhu osmi přátel, kteří se ocitnou uvězněni na odlehlé horské chatě, kde se začnou dít děsivé věci. Každé vaše rozhodnutí může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí, a tak budete muset pečlivě volit své kroky, abyste přežili noc plnou napětí a nečekaných zvratů. Vylepšená verze slibuje modernizovanou grafiku včetně nového úhlu kamery, rozšířený prolog, možnosti nastavení přístupnosti a další novinky.

4. 10. NHL 25 (PS5, Xbox Series)

Nejnovější verze oblíbené hokejové série přináší propracovanější animace, klasické aktualizované soupisky, detailnější hráčské modely, inovace funkce Vision Control a také vylepšenou umělou inteligenci zvanou Ice-Q, která vás vtáhne přímo do středu ledové arény. Letošní ročník NHL už vychází pouze na aktuální generaci konzolí, tu předchozí po čtyřech překrývajících se letech definitivně opouští.

Silent Hill 2, kultovní klasika mnohými považovaná za nejlepší hororovou hru všech dob, se vrací v moderním kabátě na platformy PC a PlayStation 5. Remake s sebou přináší mrazivou atmosféru, která vás vtáhne do světa plného tajemství a děsu. Ponořte se do příběhu Jamese Sunderlanda, který se vydává do zamlženého města Silent Hill, aby našel svou zesnulou manželku po obdržení záhadného dopisu. Připravte se na psychologický horor, který zpochybní vaši realitu a odhalí temná zákoutí lidské mysli, s vylepšenou grafikou i prodlouženým příběhem z dílny Bloober Teamu.

8. 10. Diablo IV: Vessel of Hatred (PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series)

Diablo IV se rok a půl po vydání připravuje na příchod svého prvního datadisku. V Sanctuary se znovu probouzí prvotní zlo v podobě Mephista a hrozí zničit vše, co znáte. Vedle pokračování příběhu o hledání Neyrelle na vás čeká nová hratelná třída Spiritborn, region Nahantu s bujnou džunglí a samozřejmě i spousta nových nepřátel, dungeonů, PvE výzvy a mnoho dalšího.

JRPG od tvůrců série Persona vás tentokrát zavede do magického světa plného fantazie. Jeho král byl zavražděn a trůn teď zeje prázdnotou, zesnulý král bez dědiců ovšem ustanovil, že si příštího panovníka zvolí sám lid – a tím začíná váš boj o trůn. Čekají vás souboje kombinující boj na tahy s akcí v reálném čase a družinou sestávající ze speciálních Archetypů.

15. 10. Neva (PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series)

Nová hra od tvůrců plošinovky Gris slibuje magický svět plný emocí a dobrodružství. V této nádherně zpracované akční adventuře se ujmete role mladé hrdinky, která se musí postavit temným silám ohrožujícím její domov. Společně s věrným vlkem po boku budete prozkoumávat tajemné krajiny, řešit náročné hádanky a bojovat s nebezpečnými nepřáteli. Neva slibuje nejen strhující příběh, ale také úchvatnou vizuální stránku a atmosférický soundtrack.

Horor inspirovaný stejnojmennou filmovou sérií vás zavede do postapokalyptického světa, kde je ticho klíčem k přežití. Prozkoumejte temné a nebezpečné prostředí, kde každý zvuk může přilákat smrtící stvoření. Jak to ale s horory bývá, nebezpečí nehrozí pouze od misofonních mimozemšťanů, hlavní hrdinka The Road Ahead se bude muset vyrovnávat také s osobními problémy včetně možnosti, že na znepokojivě tichý svět bude muset přivést nový život.

Nintendo v říjnu všechny příznivce virtuálních společenských her obšťastní novou verzí Super Mario Party. Jamboree přináší zcela nové minihry, dynamické herní desky a inovativní herní módy, které zaručí, že se nikdy nebudete nudit. Spojte síly s přáteli nebo rodinou a vydejte se na dobrodružství plné smíchu, soutěžení a nečekaných zvratů. S ikonickými postavami jako Mario, Luigi, Peach a dalšími se ponoříte do světa plného barev, zábavy a nekonečných možností.

Budovatelská strategie od nezávislého španělského studia Abylight Barcelona nabídne kampaň s desítkou misí, sandboxový a bitevní mód i rozsáhlý editor, to vše v kulisách starověkého Říma, kde vybudujete antické město svých snů od prvních chatrčí po komplexní vojenské čtvrti a obrovské promenády lemované chrámy i sochami.

V nové akční adventuře se ocitnete v roli Haroony, mladé dívky s tváří herečky Anyi Chalotry a s neobyčejnými schopnostmi převtělování, která se snaží odhalit pravdu o svém původu a osudu. Okouzlit vás hodlá svou fascinující atmosférou, propracovaným příběhem i konfliktem s důrazem na svobodu řešení. Prozkoumejte skryté dimenze, řešte složité hádanky a bojujte s temnými silami, které se snaží ovládnout svět zpoza opony.

Dlouho očekávané rozšíření pro tuzemský simulátor automatizace a optimalizace vás zavede do vesmíru, kde budete moci objevovat nové planety, těžit vzácné suroviny a budovat ještě složitější výrobní řetězce. S novými technologiemi a výzvami, které vás čekají mimo Zemi, se vaše strategické schopnosti dostanou na zcela novou úroveň. Obstojí vaše schopnosti vůči nástrahám vesmírné logistiky? To zjistíte už na konci října.

Série Batman Arkham míří do virtuální realitu. V Arkham Shadow se ponoříte do temného a nebezpečného světa Gotham City, kde se jako samotný Temný rytíř postavíte proti největším zločincům města. Díky pokročilé VR technologii zažijete adrenalinové souboje, napínavé detektivní pátrání a neuvěřitelně realistické prostředí, které slibuje vtáhnout do děje jako nikdy předtím a prozkoumat dobře známé město z dříve neviděné perspektivy.

25. 10. Sonic x Shadow Generations (PS4, PC, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series)

Ikonický modrý ježek se vrací v remasteru Sonic Generations a zároveň ve zcela nové hře Shadow Generations, částečně provázané s třetí filmovou adaptací, v níž se v roli Shadowa objeví Keanu Reeves. Herecký miláček nebude absentovat ani v herní verzi, a to v novém bonusovém levelu v Tokiu. Sega slibuje kombinaci klasické a moderní hratelnosti skákačkové série a také příběh, který vrhne nové světlo na Shadowovu temnou minulost.

Další podzim, další díl Call of Duty. Singleplayerová kampaň slibuje špionážní akční thriller zasazený do 90. let, tedy období studené války a převratů v globální politice, multiplayer pak láká na 12 nových 6v6 map a 4 Strike verze, do kterých se můžete pustit buď 6v6, nebo 2v2. Chybět nebude ani režim se zombíky, sezónní obsah a další vychytávky, ačkoliv třeba nový systém pohybu hráči v prvních dojmech z bety spíše strhali.

Nový přídavek do série Life is Strange se vrací ke kořenům, respektive k pokračování příběhu Max Caulfield z prvního dílu. Mladá fotografka, která dokáže vracet čas, otevře po traumatickém zážitku bránu do alternativní časové linie, kde je její kamarádka Safi pořád naživu – ale taky pořád v nebezpečí. Na vás bude vyřešit její vraždu a v ideálním případě jí také zabránit právě přepínáním mezi oběma časovými linkami.

Thedas vás po deseti letech znovu potřebuje! Do fantasy RPG od dřívě věhlasného studia BioWare se tentokrát pustíte v kůži Rooka, který musí čelit temným silám a sjednotit partu nesourodých postav na cestě za záchranou světa před hněvem prastarých bohů. Čtvrtý díl série mimo jiné opouští taktickou pauzu i otevřený svět, slibuje tedy více akce a lineárnější příběh, stejně jako rozsáhlý editor postavy a ansámbl rozmanitých postav, s nimiž budete moct navázat rozmanité vztahy.

Sedm let starý Horizon Zero Dawn dostane na konci měsíce remaster pro PC a PlayStation 5. Robodinosauři i přeživší lidské kmeny zkrásní díky využití poznatků z tvorby Horizon Forbidden West, rozdíl byste měli poznat jak v množství detailů, tak i v animacích postav při pohybu po světě i v dialozích, z nichž se část nahrávala úplně znovu. Majitelé původní hry na PS4 pak mohou vzít zavděk upgradem, díky kterému je remasterovaná verze vyjde na 10 eur (asi 250 korun).

