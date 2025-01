Jaké hry vyjdou v lednu?

6. 1. 2025 12:34 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Ještě před šílenou únorovou cunami her v lednu vychází pěkných pár kousků, které byste neměli minout. První měsíc roku 2025 nadělí například PC porty skvělých her z PlayStationu, spin-off odstřelovací akce anebo příběhovou kyberpunkovou adventuru.

Hyper Light Breaker je 3D pokračování indie roguelite zběsilosti Hyper Light Drifter, a už příští týden hra vstupuje do předběžného přístupu na PC. A co vás v pestrobarevném světě Overgrowth čeká? Spousta buildů, akční hratelnost, bossové, nápadité biomy, skvělý soundtrack. To vše si navíc můžete vychutnat sólo nebo s kamarády. Hra by si v předběžném přístupu měla pobýt zhruba rok.

zdroj: Heart Machine

Další ze série HD remasterů milovaných titulů Nintenda je s ikonickým gorilákem a jeho synem. V Donkey Kong Country Returns HD nás čeká předělávka patnáct let staré klasiky z WII v přežehlené klasice a s nášupem nových úrovní ještě 3DS verze. Zkrátka pro milovníky Nintenda a legendárních plošinovek povinnost.

zdroj: Nintendo

17.1. Dynasty Warriors: Origins (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Tisícovky padlých, otlačené prsty, zdevastované ovladače. To jsou ikony série Dynasty Warriors, ve které drtíte protivníky po celých kontingentech. Značka s letošním dílem Origins symbolizuje nový začátek a převyprávěný Příběh Tří říší. Díky moderním technologiím se můžeme těšit na bitvy dosud nevídané škály, ve které se opět budete snažit dobývat bojiště v čele několikatisícihlavé armády.

zdroj: foto: Sony Playstation

22.1. Ender Magnolia: Bloom in the Mist (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Hypnotická a éterická metroidvania Ender Magnolia po necelém roce opouští předběžný přístup. Pokračování Ender Lillies se odehrává dekády po prvním díle, kdy svět postupně sžírá úpadek. Mechaničtí homunkulové, jež měli sloužit jako pomocná síla a cesta k utopii, se nakonec obrátili proti svým pánům a krvavě si místní království podrobili. Připravte se na pořádně tuhou výzvu a nesmlouvavou hratelnost, která aspoň na chvíli dokáže zahnat touhu po Hollow Knight: Silksong.

zdroj: Nintendo

Putování Clouda, Aerith a spol. po stopách zrádného hrdiny Sephirota pokračuje i na PC. Po časové exkluzivitě PlayStationu 5 se jedna z nejlepších loňských her podívá i na domácí počítače. Skutečně masivní JRPG s dechberoucí výpravou, ikonickým příběhem a obrovskou náloží obsahu se na PC podívá se vším, co k tomu po technické stránce patří – až 120 FPS, ještě vymazlenější grafika s lepším nasvícením a detaily prostředí i textur a samozřejmě podpůrné technologie jako DLSS nebo podpora ovladače DualSense.

zdroj: Square Enix

Nečekaný remaster čtvrt století staré arkádové akce se světelnými meči asi nikdo moc nečekal (nebo po něm netoužil), ale pokud chcete zábavnou a bezmyšlenkovitou akci na pár hodin, Jedi Power Battles vám skvěle poslouží. Třeba už jen proto, že si můžete zahrát na jedné obrazovce s kamarádem a proklestit si cestu droidy napříč ikonickými lokacemi z první epizody Hvězdných válek.

zdroj: Aspyr

28.1. The Stone of Madness (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Commandos s psychickými poruchami, to je taktická strategie The Stone of Madness, ve které se pokusíte uprchnout z hrůzného kláštera. Nádherně stylizovanou grafiku inspirovanou Franciscem de Goyou pak doprovází svíravá témata o psychickém utrpení, fóbiích a traumatech. Za počinem stojí studio, které stvořilo Blasphemous, takže evokativní a nezapomenutelný zážitek plný silné symboliky je zaručen.

zdroj: Merge Games

Pavoučí duo Peter Parker a Miles Morales se ujmou obrany New Yorku před superzlosyny i na PC. Jedna z nejlepších superhrdinských her všech dob je nejen fantastickou akční adventurou, ale taky perfektním technologickým monumentem, který se i po dvou letech od vydání na PS5 řadí mezi grafickou špičku. A protože za portem stojí studio Nixxes, je jasné, že svůj stroj můžete vyždímat na maximum výměnou za tu nejlepší grafiku a virtuální New York, který může sloužit klidně jako průvodce skutečným městem.

zdroj: vlastní video redakce

30.1. Sniper Elite: Resistance (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

V novém Sniper Elite sice dáme vale odstřelovači Karlu Fairburnovi a přivítáme místo něj zelenáče Harryho Hawkera, to ale neznamená, že nás čeká méně ustřelených nacistických varlat a mozků. Resistance půjde ve šlépějích, které prošlapal pátý díl Sniper Elite. To znamená obrovské otevřené úrovně se spoustou volnosti ve stylu Hitmana a hlavně výborný multiplayer, při kterém vás může kdykoliv začít nahánět nepřátelské odstřelovačské eso.

zdroj: Rebellion

31.1. Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Pokračování kyberpunkového RPG je sice pro čtivější hráče, ale to mu nic neubírá z úchvatnosti. Simulátor života v daleké budoucnosti dokáže být nesmlouvavý, ale i emotivní. Druhý díl vás tentokrát zavede i na nová místa než je vaše vesmírná loď a opět o tom, jak se váš osud a příběh vyvine, budou rozhodovat kostky. To vše s nádhernou stylizací a podmanivým soundtrackem.

zdroj: Jump Over the Age