Jaké hry vyjdou v březnu?

28. 2. 2025 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Jaro se pomalu blíží a s ním přichází i svěží vítr do herního světa. Březen se letos ukazuje jako měsíc plný rozmanitých herních zážitků, které potěší jak milovníky strategických simulací, tak fanoušky akčních dobrodružství a hororových příběhů. Na začátku měsíce se ponoříme do světa muzeí s Two Point Museum, kde se historie setkává se zábavou. Milovníci Japonska se mohou těšit na Assassin's Creed Shadows a na PC verzi Rise of the Ronin. Pro ty, kteří hledají adrenalinové zážitky, je tu Killing Floor 3 s kooperativními souboji proti mutantům, kdo se rád bojí, může sáhnout po hororové lahůdce Post Trauma. A čekají nás také nové ročníky dlouholetých sportovních sérií.

4. 3. Two Point Museum (PC, PS5, Xbox Series)

Nový tycoon ze série Two Point vás tentokrát pověří správou a rozvojem vlastního muzea. Na starosti budete mít nejen shánění a vystavování unikátních exponátů, ale také strategické plánování, aby vaše instituce přilákala co nejvíce návštěvníků. Nabízí bohatou paletu možností, jak si přizpůsobit a rozšířit vaše muzeum, s typickým humorným nádechem i překvapivě komplexními možnostmi managementu.

zdroj: Sega

6. 3. Split Fiction (PC, PS5, Xbox Series)

Akční adventura Split Fiction je dalším počinem studia Hazelight, tvůrců A Way Out a It Takes Two. Stejně jako v případě předchozích her, i tentokrát půjde o kooperativní zážitek pro dva na rozdělené obrazovce. Ujmete se dvojice spisovatelek, Mio a Zoe, které se ocitnou uvězněné ve světech svých vlastních příběhů. Jedině společnými silami z nich mohou uniknout, a tak se budete muset v unikátním mixu žánrů naučit spolupracovat i vy se svými spoluhráči.

zdroj: Sony

Na počítače se chystá port dosavadní exkluzivity z PlayStationu 5. Stylová japonská RPG řežba od studia Team Ninja slibuje zábavnou akční jízdu s hromadou čepelí, usekaných hlav a politikaření, ale také hlazení koťátek v otevřeném světě. Pokud vás z libovolného důvodu neláká nové Assassin's Creed, ale máte chuť na japonské zasazení, může být Rise of the Ronin zajímavou alternativou.

zdroj: vlastní video redakce

Assassin's Creed Shadows vás zavede do fanoušky dlouho poptávaného feudálního Japonska, kterým budete putovat v kůži dvojici protagonistů, bojovníka Jasukeho a šinobi Naoe. Nový díl slibuje kromě střídání postavy do mírně vyčpělé série zavést řadu inovací, zejména v oblasti plížení, kde bude nově fungovat třeba systém světla a stínu, stejně jako střídání ročních období.

zdroj: Ubisoft

Adrenalinová PvE střílečka z brutálního světa plného nebezpečných mutantů. Killing Floor 3 se odehrává v blízké budoucnosti, kde se lidstvo musí postavit hrozbě zmutovaných stvoření, známých jako Zeds. S vylepšenou grafikou a realistickými efekty, včetně perzistentní krve a přesnějších fyzikálních modelů destrukce těl, zažijete intenzivní akci v kooperativním režimu až pro šest hráčů. Chybět nebudou ani nové herní módy, zbraně a další technologické vymoženosti.

zdroj: Tripwire Interactive

Akční RPG z žánru soulslike vás zavede do temného a nebezpečného světa plného mýtických bytostí a starodávných tajemství. Jako Khazan, první berserker, který porazil samotnou smrt, budete muset čelit hordám nepřátel, odhalit pravdu o svém původu a taky se mstít. The First Berserker vychází ze světa populární, byť u nás prakticky neznámé korejské onlinovky Dungeon Fighter Online, na rozdíl od ní ale bude čistě singleplayerový.

zdroj: Neople

27. 3. Atomfall (Xbox Series, PS4, PC, Xbox One, PS5)

Postapokalyptickému akčnímu survivalu od studia Rebellion se záhy po odhalení začalo přezdívat „britský Fallout“. Na rozdíl od něj tedy Atomfall není RPG, a tak by možná bylo přiléhavější označení „britský Stalker“ – odehrává se totiž v alternativní historii 60. let 20. století, kde havárie jaderné elektrárny proměnila většinu severní Anglie v zamořenou pustinu. Vy se do ní ale pochopitelně vydáte, a to v kůži dobrodruha, který ztratil paměť. Snaží se přijít na kloub svým vzpomínkám, ale také okolnostem, které k nukleární katastrofě vedly, a přitom přežít nástrahy od radiace přes šílené kulty až po zdivočelé roboty.

zdroj: Rebellion

31. 3. Post Trauma (PC, PS5, Xbox Series)

Psychologický horor na první dobrou cílí zejména na fanoušky a fanynky sérií Silent Hill nebo Resident Evil - respektive jejich starších dílů s fixními úhly kamery, ovšem v moderní grafice. Nepravděpodobným hlavním hrdinou se stává Roman, vlakový průvodčí, který se snaží uchovat si svou příčetnost v zajetí surrealistických výplodů a monster z hlubin podvědomí. Dokážete ho dopravit do bezpečí domů?

zdroj: Raw Fury