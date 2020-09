Jak hodnotí ve světě – Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2

8. 9. 2020 12:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Remastery a remaky sice vítáme, ale jsme v jejich případě mnohem opatrnější než u nových her. Měnit něco, co kdysi fungovalo skvěle, nebo to naopak neměnit a zapomínat, že mezitím uběhlo 20 let, může dopadnout všelijak. Některé nedávné pokusy jsou odstrašujícími příklady (Commandos 2 - HD Remaster), jiné zase nabízejí naději (Destroy All Humans!). Ale Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 je z ještě jiné kategorie. Ukazuje nám totiž, že návrat je někdy nejlepší cestou kupředu.

Venku jsou první zahraniční recenze, které na chvále opravdu nešetří. Prakticky se nedočtete o žádných výraznějších problémech, chybách či nesmyslech. Chválená je vizuální stránka, moderní mechanismy, ikonický soundtrack a všudypřítomná nostalgie. Souhrnné číslo na Metacriticu ukazuje skvělých88 bodů ze sta a zde jsou některé z nadšených výroků:

„Hrát v nově předělaných úrovních je nesmírně příjemné a samo o sobě to z Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 dělá úspěch. Ale chytré novinky a zábavný systém výzev z něj dělají zážitek, který je mnohem víc než jen stručným výletem do minulosti Tonyho Hawka.“

„Fantastický skórovací systém, dokonalý level design, vylepšená grafika, příkladný online mód a lokální multiplayer. To vše znamená, že si jde jen stěží na něco stěžovat. I veteráni, kteří hrou profrčí v jediný den, v ní pravděpodobně zůstanou kvůli kompetitivní scéně. Vůbec nic tomu nechybí a je to překvapivě svěží. Kouzelná věc.“

„Povedený remake dvou nejlepších her z ranku extrémních sportů. Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 nabízí mnohem víc než nostalgii a je potenciální ukázkou toho, jak by mohla vypadat budoucnost této série.“

„Návrat k původním hrám je v remaku Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 svěžím a současným zážitkem. Díky moderní grafice, čistým herním mechanismům a ikonickému soundtracku si uvědomíte, že série Tony Hawk’s Pro Skater má před sebou pro jednou světlou budoucnost. A může za to tento úžasný závan minulosti.“

„Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 je natolik ohromující otočkou oproti katastrofálně tristnímu Tony Hawk’s Pro Skater 5, že je těžké uvěřit, že spolu tyto hry sdílí byť jen kousek DNA. Přístupné, přesto komplexní skatování je skutečnou oldschoolovou zábavou, nádherné úrovně jsou s láskou zpracované ódy na minulost a hudba je v podstatě láskyplné objetí kamaráda z dětství. Je snadné být cynický v případě Activisionu, jehož hlavním byznysovým pilířem se stalo opětovné prodávání starých oblíbených her. Ale když je to taková zábava, je pro mě nemožné být zatrpklý. Ukázalo se totiž, že krok zpátky byl tím nejlepším krokem vpřed pro sérii Tony Hawk za posledních 15 let.“

„Studio Vicarious Visions dokázalo, že Tony Hawk’s pro Skater byl víc než jen produktem své doby a že je stejně jako skateboardování samotné schopný proniknout i do dnešního mainstreamu. Studio by mělo být opěvováno za dvojnásobnou dávku devadesátkové nostalgie a za to, že je schopné oživit hry do stejně dobré, ne-li ještě lepší podoby, aby si tak užily svou druhou chvíli na výsluní.“

„Vicarious Visions vyprodukovalo další excelentní remake. Přenáší klasické hry z dob prvního PlayStationu do moderní éry s nádherným upgradem grafiky, stabilním výkonem a všemi vlastnostmi, které byste čekali od hry vydané v roce 2020. Ale předně si zachovává specifickou atmosféru série v jejích nejlepších letech, a dodává tak návykový, svižný, arkádový zážitek. Staří fanoušci si mohou oddechnout, jelikož se hry Tonyho Hawka vracejí do formy, zatímco noví hráči se mohou poprvé ponořit do světa skateboardingu. Kámo, ta hra je prostě mazec.“

