Jak hodnotí ve světě – The Forgotten City

29. 7. 2021 7:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Během léta moc her nevychází a ještě méně těch opravdu kvalitních. V posledních dnech se ale dobře urodilo a na Gamesech jsme v rychlém sledu rozdali vysoké známky hrám Mini Motorways, Death’s Door, The Great Ace Attorney Chronicles a Wildermyth. Jak se ukazuje, mohla by se k nim zařadit i dnešní novinka The Forgotten City, která v zahraničí dostává osmičky a devítky.

The Forgotten City je detektivní adventura s akčními prvky, která se odehrává v jakémsi pokrouceném antickém Římě plném oživlých kostlivců a zlatých vojáků. Vznikla z modifikace pro Skyrim a na Metacriticu si od prvních zahraničních recenzentů vysloužila souhrnné hodnocení 83 bodů. Níže si můžete přečíst některé jejich verdikty.

„Až na pár drobností, nad kterými snadno mávnete rukou, je The Forgotten City pastvou pro oči. Jakmile pochopíte příběh a naučíte se s ním manipulovat, obdaří vás výjimečnými momenty, kdy budete rozjímat nad moralitou a zákony, pod nimiž existujeme. Takhle bych popsal perfektní hru – takovou, která se vzdává snadno dosažitelné nabubřelosti a soustředí se pouze na konceptualizaci skutečných myšlenek nad rámec vzrušení z estetického eskapismu. Takové hry možná nejsou pro každého, ale já jsem přišel, viděl a zvítězil s The Forgotten City a upřímně doufám, že vy taky.“

„The Forgotten City je neuvěřitelně unikátní a sebevědomá adventura, která dělá fantastickou práci ve zkoumání komplexních myšlenek pramenících ze základní otázky: ‚Co je objektivně dobré?‘ Pokud očekáváte pořádné akční RPG na desítky hodin, pak vás tento desetihodinový výlet a jeho jednoduché souboje neohromí. Je to hra naplněná působivým zástupem postav, které si i přes jejich chyby oblíbíte, jelikož má každá něco zajímavého na srdci. A aniž bych cokoliv vyzrazoval, jsou zde okamžiky, kde je scénář natolik dobrý, že opouští váš monitor a řadí se k tomu nejlepšímu v žánru RPG.“

„Obratně napsané a konzistentně chytré. The Forgotten City je vzrušující, oduševnělé dobrodružství, na které je rozumné vyrazit. Chtěl bych, aby bylo delší, ale nic to neubírá na tom, čeho zde tvůrci dosáhli.“

„Je velmi uspokojivé hrát The Forgotten City. Bez ustání řešíte malé záhady a odhalujete nová tajemství, která vás zasáhnou okamžitým uspokojením, zatímco pracujete na větších hádankách a zamotané dějové lince ve snaze dostat se na konec.“

„Pokud je vaše láska k fantasy světům a napínavým záhadám bezbřehá, pak by The Forgotten City rozhodně mělo být na vašem užším seznamu her k zahrání navzdory mnoha menším problémům, kvůli kterým se nejedná o vyloženě mistrovské dílo.“

„The Forgotten City doporučuji každému, komu se líbila původní modifikace a těm, kdo si potrpí na dobré příběhové hry. Mechanismus časové smyčky, vyvíjející se dialogy a myriáda voleb a z nich vzniknuvších scénářů mohou za pořádnou příběhovou jízdu. Akorát v oblasti soubojů svá očekávání kroťte, protože jinak budete zklamaní.“

zdroj: Modern Storyteller