Jak hodnotí ve světě – Super Mario 3D All-Stars

22. 9. 2020 12:51 | Téma | autor: Redakce Games.cz

V rámci oslav 35 let Maria Nintendo vydalo kolekci tří her Super Mario 3D All-Stars pro Switch. Jednotlivé díly Super Mario 64, Super Mario Sunshine a Super Mario Galaxy byly lehce zremasterované pro účely aktuální hybridní konzole, o čemž se víc dozvíte v zahraničních hodnoceních.

Celý balíček je opatřený prazvláštním časovým omezením. Jednak fyzické verze jsou kusově limitované, jednak digitální verze bude z obchodů stažená koncem března. Nemáte tedy moc času na pořízení trojice legendárních her, které podle všeho stojí za to, i když se najdou mušky. Super Mario 3D All-Stars má na Metacriticu souhrnné hodnocení 83 bodů ze 100 od 67 kritiků. Nám se kopie na recenzi dostala do rukou až včera, takže text u nás ještě nějakou dobu neuvidíte.

„Super Mario 3D All-Stars spojuje tři vynikající tituly od Nintenda, které žadoní o to, abyste si je zahráli na Switchi, a to navzdory rozhodnutí Nintenda nerozšířit je ani nevyčistit jejich nedokonalosti přetrvávající z původních verzí.“

„Z herního hlediska je Super Mario 3D All-Stars předvídatelným triumfem, který potěší nové hráče i zkušené fanoušky. Jedinými, méně závažnými nevýhodami jsou absence novinek a aktualizací původních titulů a omezený náklad.“

„Procházení těchto titulů pořád dokola jsme si maximálně užívali a nyní je to ještě lepší s jejich ostřejším vzhledem. Je velká škoda, že kromě soundtracku vlastně nedostáváme nic nového, ale nikdo nemůže popřít kvalitu těchto her. Jsou to Největší hity Beatles videoherního světa a je to neskutečná radost, ať už ji prožíváte znovu v HD, nebo objevujete úplně poprvé.“

„Super Mario 3D All-Stars obsahuje tři legendární hry, které jsou přesně takové, jaké si je pamatujete. Je otázka, zda obstojí v dnešní konkurenci, ale rozhodně jde o úžasný stroj času, který mi připomněl dávné momenty sdílené s přáteli a milovanými. Zároveň je to skvělý způsob pro vás, jak si vytvořit nové nezapomenutelné vzpomínky. Jde o tři nejlepší 3D plošinovky všech dob v nejlepší podobě.“

„Z celkového hlediska je Mario 3D All-Stars kolekce hodná vašeho času, obsahující nejlepší verze Maria 64, Sunshine a Galaxy v historii konzolí Nintenda. I když se na původní hry prakticky nesáhlo a není zde mnoho nového, samy o sobě fungují dobře a je radost je znovu navštívit. Navzdory jejich věku jsou stále plné inovativních nápadů a překvapení, díky čemuž přimhouříte oko nad nedostatky kolekce.“

„Super Mario 3D All-Stars je balíček tří nejlepších 3D Mario her, které jsou vylepšené a upravené tak akorát, aby byla jejich opětovná návštěva zábavná, aniž by došlo k odstranění klasického šarmu.“

„Podobně jako aktuální oslava 35. narozenin působí i Super Mario 3D All-Stars vlažným dojmem. Spojuje tři skvělé plošinovky, které do jedné těží ze skoku na HD rozlišení a u nichž Nintendo odvedlo dobrou práci v přizpůsobení ovládání na míru Switchi, ale promarnilo příležitost jít ještě dál a vylepšit je výraznějším způsobem.“

„Super Mario 3D All-Stars navzdory spojení tří nejslavnějších her s Mariem neospravedlňuje jejich portování na Switch. Kvůli minimu vylepšení, trošce prvků, které z kolekce dělají spíš „Výroční oslavu“ a kvůli nepochopitelně líným designovým rozhodnutím působí 3D All-Stars spíš jako rychlá ždímačka peněz.“

Eurogamer – bez číselného hodnocení

„Dvě z nejlepších her od Nintenda a jedna z jeho nejzajímavějších se sešly v kompilaci, která není hodná jejich velikosti.“

Polygon – bez číselného hodnocení

„Super Mario 3D All-Stars je dokonalé znovuzrození nedokonalého balíku her. V případě Super Mario Sunshine jsou tyto nedokonalosti příliš konzistentní a příliš zničující na to, abychom hru mohli doporučit. Super Mario 64 a Super Mario Galaxy jsou na druhou stranu obě fantastické. Kvalita obou her je tak vysoká, že jejich nedostatky (zastaralý vzhled první jmenované a pohybové ovládání druhé) neovlivní váš zážitek. Super Mario 3D All-Stars ukazuje, jak obšírné mohou být 3D Mario hry. Ale věřte mi, Mario Sunshine stojí za prd.“

zdroj: Nintendo