Jak hodnotí ve světě – Sherlock Holmes: Chapter One

16. 11. 2021 16:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Studio Frogwares se po výletu k lovecraftovskému hororu v podobě detektivky The Sinking City vrací k tomu, v čem jsou nejlepší – adaptování detektivek se Sherlockem Holmesem. V nejnovějším díle Sherlock Holmes: Chapter One vystupuje mlaďounký Sherlock, který ještě není světoznámým vyšetřovatelem.

Na naší recenzi už se pracuje, ale než dorazí, můžete si přečíst, co si o dnes vydané hře myslí v zahraničí. Frogwares naštěstí nešlápli vedle a jejich nejnovější počin s otevřeným světem se podle všeho opravdu povedl.

„Sherlock Holmes: Chapter One je jedním z nejlepších dílů série, a to díky skvělému příběhu se solidním scénářem, okouzlujícím postavám, rozmanitým případům a novým herním mechanismům v otevřeném světě, které do hry neuvěřitelně dobře zapadají. I když některé z těchto mechanik vyžadují drobné úpravy, například souboje, je Chapter One velmi solidní hrou, kterou by si žádný fanoušek série nebo adventur neměl nechat ujít.“

„Tohle je moje nejoblíbenější hra roku. Takhle mě Holmes nezaujal od doby, kdy jsem začal číst původní Doylova díla.“

„Síla předchozích prací Frogwares je zachována i v ambicióznějším, volněji pojatém balení. Sherlock Holmes: Chapter One může být neomalený, a to jak z hlediska hratelnosti, tak z hlediska vykreslení ikonické postavy, ale nabízí tak bohatou a obohacující hloubku svého detektivního dramatu, že je mnohem snazší to přijmout.“

„Ostrov plný poutavých záhad, na kterém se odehrávají opravdu příšerné, nervy drásající souboje.“

„Díky silnému příběhu a výjimečným vyšetřovacím mechanismům se hře Sherlock Holmes: Chapter One podařilo překonat své předchůdce. Bohužel také nevyužívá svůj plný potenciál, a tak musíme doufat, že budoucí díly budou hlubší.“

„Svěží a emotivní pojetí Sherlocka Holmese vytváří dosud nejlepší příběh v sérii, ale zklamává v několika ambiciózních designových rozhodnutích.“

„Je těžké shrnout můj zážitek ze hry Sherlock Holmes: Chapter One. Na jedné straně jsou tu aspekty, které jsou brilantní a mohou vás plně uspokojit, když každý dílek skládačky zapadne na své místo. Na druhou stranu, když je ponoření do hry narušeno protivnými nebo náhodnými způsoby objevení další stopy, váš požitek z každého případu se sníží.“

„Sherlock Holmes: Chapter One je nedokonalý, ale přesto fascinující pohled na úzkostná léta velkého detektiva.“

„Mnoho problémů s Sherlock Holmes: Chapter One lze vyřešit pomocí aktualizací. Problémy s hraním lze vyladit, Jonovo protivné chování zmírnit a vylepšený systém nápověd by mohl odstranit frustraci z toho, že se během případu ztratíte. Po několika vylepšeních by Sherlock Holmes: Chapter One mohl být zajímavou variací na detektivní žánr v otevřeném světě. V současné podobě hra při uvedení na trh ještě potřebuje doladit, aby se Sherlock Holmes mohl plně zhostit své role největšího detektiva všech dob.“

„Sherlock Holmes: Chapter One je, alespoň na papíře, zatím nejlepší hrou od Frogwares. Přináší všechny ty uspokojivé detektivní prvky z minulosti a spojuje je s novými mechanismy a interakcemi. Mnohé z nich jsou však buď přebytečné, nebo natolik frustrující, že někdy znehodnocují celkový zážitek. A vzhledem k neživému otevřenému světu, který ani v nejlepších chvílích neběží zrovna nejlépe, není snadné hru doporučit. To, co fanoušci milovali na minulých dílech Sherlocka Holmese, tu sice stále je, ale budete se muset trochu přemáhat, abyste to našli.“

„Sherlock Holmes: Chapter One představuje zajímavou sadu záhad, které je třeba vyřešit, ale prostředí otevřeného světa nepozvedá známou vyšetřovací hratelnost na dostatečnou úroveň a bojové části jsou jednotně nudné a opakující se. Když se vám vyšetřování povede, určitě se dočkáte uspokojení, ale příliš často se kvůli vágním kritériím případu vaše pátrání zasekne a donutí vás vrátit se k dohadům, zatímco otravně neúčinné rady Jona tyto momenty jen umocňují. Sherlock Holmes: Chapter One je slušná detektivka zasazená do otevřeného světa, který je však až příliš nepropracovaný.“

„Sherlock Holmes: Chapter One se ubírá zcela opačným směrem než jeho předchůdci, a to tak, že jeho potenciál je zmařen ve prospěch přidání herních prvků, které prodlužují herní dobu a odvádějí od vyšetřování. Fanoušci série možná najdou jistou radost v tom, že si vyzkoušejí nový obsah a vyřeší případy náročným způsobem, ale já mezi ně rozhodně nepatřím.“

zdroj: Frogwares