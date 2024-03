Jak hodnotí ve světě – Rise of the Ronin

22. 3. 2024 16:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Rise of the Ronin je nejnovější hra studia Team Ninja, které pravděpodobně znáte hlavně díky sérii Nioh. Tentokrát se ale svět otevírá a je plný vedlejších aktivit, což ve výsledku dopadlo velice dobře, jak se dočtete v Pavlově recenzi. Na Metacriticu vychází z více než 80 recenzí souhrnné hodnocení 76 bodů ze sta (hra ale silně polarizuje od devítek až k šestkám a pětkám). Níže si můžete přečíst některé z verdiktů.

„Rise of the Ronin je pohlcující historický epos v otevřeném světě, který si váží času hráčů, a zároveň je to nejlepší hra od Team Ninja za poslední dobu. Ačkoli znovu nevynalézá kolo, působí jako pozoruhodný krok vpřed, pokud jde o její design, doplněný dynamickým bojovým systémem, který kombinuje nejlepší části posledních tří akčních her stejného studia.“

„Rise of the Ronin je vynikající akční RPG s otevřeným světem. Jeho verze Japonska z období bakumacu je krásná a příjemná na prozkoumávání, se spoustou aktivit, které nespadají hluboko do pasti nudného žánru otevřeného světa. Neuvěřitelně propracované jsou také její souboje a přizpůsobení, které vám umožní stát se takovým bojovníkem, jakým chcete být, ať už jde o zabijáka, lupiče, pistolníka a další. Postavy bylo zábavné poznávat a hodně pomohly zlehčit potenciálně až nesmyslně náročné souboje. Nechápejte mě však špatně, i tato hra má momenty, kdy je teamninjovsky těžká. Solidními souboji, rozmanitým otevřeným světem a příjemnými postavami nastavuje Rise of the Ronin novou úroveň výjimečnosti herního designu od Team Ninja.“

„Rise of the Ronin je nejen skvělou soulsovkou, ale představuje i možný zlom, protože se jedná o první AAA titul v žánru, který dává možnost volby obtížnosti. I bez toho je to stále zábavná hra, do které se může pustit každý a užít si ji, protože souboje je radost ovládnout a nic se nevyrovná pocitu z perfektně načasovaného protiúderu. Navíc se jedná o vynikající způsob, jak se dozvědět o důležitém období japonské historie, pokud jste ho dosud neznali.“

„Rise of the Ronin je pro Team Ninja, který proslavily lineární akčními hry, obrovským riskem, který se však vyplatil. Má velkou hloubku, od uspokojivých soubojů přes všechny vedlejší aktivity ve třech rozsáhlých regionech až po množství vynikajících postav. Tato hra značí začátek nové velkolepé éry studia.“

„Hra Rise of the Ronin využívá skvělý bojový systém Team Ninja a nechává ho rozvinout v rozsáhlém otevřeném světě. Máchání čepelí nebylo nikdy lepší díky množství možností, které máte k dispozici pro zneškodnění protivníka. Přestože se hra drží v mezích očekávání od žánru a její vizuální stránka je rozporuplná, každý krok ve feudálním Japonsku je vzrušující a pulzuje duchem samurajů.“

„Ronin není tak docela Elden Ring od Team Ninja, i když rozvíjí základní formulku Niohu, a to s pomocí existujících vzorců otevřeného světa. Je skvělé být svědkem renesance japonských her v posledních několika letech a je něco vyloženě speciálního na tom, že se japonský vývojář rozhodl povstat a uzmout místo AAA samurajské hry s otevřeným světem pro sebe – tím spíš v případě, který se stará o to, aby byl víc videohrou než Kurosawovým filmem.“

„Rise of the Ronin v sobě spojuje skvělé historické prostředí, mistrovství Team Ninja v tvrdých, ale férových soubojích a chytrý RPG design a vytváří tak hru, která vás okamžitě zaujme a ještě zábavnější je s přáteli. Je plná skvělých drobností, ať už jde o házení něčeho na nepřátele pomocí lana nebo seskoky z kluzáku na koně. Bohužel je to také hra s nepřehlednou mapou, nafouklými systémy a opravdu absurdním množstvím nepotřebného lootu. Čas, který jsem strávil vyklízením všeho, co nevyvolávalo radost, a vypořádáváním se se všemi těmito nepodstatnými systémy, ve mně vyvolal stesk po štíhlejší, přísnější a soustředěnější hře. Rise of the Ronin je vynikající, když má odvahu být sám sebou a opřít se do svých náročných, odměňujících bojů; příliš často však působí jako zaseknutý v nerozhodnosti, rozpolcený mezi tím, čím chce být, a tím, co se od něj očekává, a to nedokáže překonat ani ten nejlepší samuraj.“

„Není to hra bez chyb, ale dohrál jsem ji s tím, že jsem měl ještě hodně co dělat, a i po 50 hodinách jsem se chtěl vrátit, abych zjistil, co jsem vynechal, a pokusil se změnit historii. Části hry, které fungují, více než vyvažují její slabší stránky. A i když mi chvíli trvalo, než jsem v soubojích našel rytmus, jejich rychlost, komplexnost a intenzita tvoří fenomenální šarvátky, v nichž je vždy skvělé zvítězit. Rise of the Ronin je hra, u které může chvíli trvat, než se stane dobrou, ale odhodlání se vyplatí.“

„Téměř nic v Rise of Ronin není vyloženě špatné, ale je to ukázkový příklad v jakémkoli sporu o tom, proč akční hry netrvají desítky hodin nebo proč se otevřený svět nehodí všude. Přes všechny inspirace, které má hra v rukávu, se nad ně nikdy nepovznese, a tak působí jako titul hledající svou identitu a zoufale toužící po specifickém typu hráčů. Občas baví, jen ne na dlouho.“

„Rise of the Ronin není špatná hra; je něco ještě horšího: naprosto zapomenutelná hra. Kvůli zastaralému designu otevřeného světa a monotónnímu příběhu se třeskuté souboje od Team Ninja musí snažit vyzdvihnout celý zážitek. Tím se daří dostat titul do přijatelné formy a díky systému vazeb i střetu kultur jen tak tak tvoří zážitek, který by si člověk mohl užít. Proč se hra rozpadá, je fakt, že otevřený svět je se všemi těmito prvky a mechanismy tak neodmyslitelně spjat, že je nemožné v ní najít potěšení na nějakou uctivě dlouhou dobu. Rise of the Ronin má přilákat širší publikum než minulé tituly od Team Ninja, ale to, co v ní najdou, by je mohlo nadobro odradit.“

„Rise of the Ronin je dobré dobrodružství v otevřeném světě, které se však nikdy nepovýší na něco velkého. Zábavné souboje Team Ninja vás jím protáhnou, ale zbytečná omáčka otevřeného světa a pochybná vizuální stránka bohužel vedou k tomu, že jde jen o další hru s otevřeným světem.“

„Mnohé z toho, co můžete zažít ve hře Rise of the Ronin, už bylo lépe zpracováno jinde. Team Ninja si vybral špatné hrany k obroušení. Místo toho, aby se vydal cestou Elden Ringu a umožnil volnost průzkumu a objevování, které by vyvážily náročnost boje, dělá krok zpět do éry strnulých her s otevřeným světem, které hráče posazují na běžící pás a učí je očekávat odměnu, když zazvoní zvonec. Od Team Ninja je to neuspokojivá změna postoje, která by mu mohla zasadit nešťastnou smrtelnou ránu.“

„Abychom byli spravedliví, hra není úplně špatná. Zábavné vedlejší úkoly, jako je sbírání koček (hledání toulavých koček a jejich mazlení) a hledání svatyní pro získání bodů za vylepšení, jsou světlými body v tomto jinak nevýrazném pokusu. Tato AAA hra s cenovkou 70 dolarů by měla přinést více. Naneštěstí je Rise of the Ronin mnohem lepší hrou v teorii než v praxi a zaostává kvůli zastaralé grafice, otřepaným soubojům i bolestně generickým postavám.“