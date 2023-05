Jak hodnotí ve světě – remake System Shocku

29. 5. 2023 16:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

System Shock je legenda ze zlatého fondu her. Na vlastní oči a prsty se o tom přesvědčil Jakub, který recenzoval remake téměř třicet let staré klasiky. A podle něj se povedl na výbornou a vysloužil si rovnou devítku. Ale ne všichni jsou podobně nadšeni z retro obtížnosti, která vás nevede za ručičku: Hra aktuálně na agregátu Metacritic ukazuje 73 bodů ze sta.

„Nightdive vybudovali nejen definitivní způsob, jak zažít jedno z kultovních děl neuvěřitelně specifického žánru. Stvořili také definitivní vstupní bod pro hráče, kteří se chtějí dostat do her o prolézání ventilačních šachet a sbírání barevných vstupních karet. Duchovní nástupci jako Prey nebo Void Bastards možná odvedli skvělou práci v přiblížení se originálu, ale je opravdovým potěšením vrátit se tam, kde to všechno začalo.“

„Za okouzlující modernizovanou grafikou je to stále System Shock. Existovaly dobré důvody, proč z něj pokračování udělalo dobový relikt. Konečným výsledkem je hra, která se stále řadí mezi klasiku, ale musíte se přizpůsobit jejím podmínkám. Pokud chcete prozkoumat historii hororového žánru, pak je tato verze definitivním vstupním bodem, ale možná budete potřebovat průvodce, abyste se vyhnuli některým zastaralým prvkům hry.“

Rock, Paper, Shotgun – Bez číselného hodnocení

„Pokud máte chuť na vesmírný dungeon ve společnosti jednoho z nejikoničtějších a nejvlivnějších herních padouchů, je System Shock skvělým vstupním bodem. Jedná se o produkt týmu, který věřil v design z roku 1994 a to, že obstojí i dnes, 30letému posunu k uhlazení hráčovy cesty navzdory. Výsledek jim ale dal za pravdu a ukazuje se, že strašidelná, manipulativní robotická matka ví nejlépe.“

„Možná je trochu konzervativní, ale tohle je chytrý, věrný remake a jednoduše způsob, jak hrát System Shock v moderní době. Někdy bych ale chtěl vidět původní plán Nightdive předtím, než celý projekt přehodnotili, protože se odvrátil od originální vize. Ten projekt, ve kterém měli chuť riskovat, měnit a dramaticky snížit backtracking.“

Polygon – Bez číselného hodnocení

„Zbožňuji, jak mě při hraní System Shock málo vodí za ručičku. Jde o hru, která vás žádá, abyste jí věnovali pozornost, a která ne vždy naznačuje, jakou další věc je potřeba udělat. Také ale vaši zvědavost odměňuje, stejně tak jako opatrnost. Za každým rohem na vás číhá nějaký objev – nová zbraň, automat nebo zkratka – nebo alespoň užitečná lekce. Je snadné pochopit, proč lidé hráli tuto hru a pak se jí stali posedlí.“

„Ze hry mám smíšené pocity. Užil jsem si některé prvky explorace a celkový retro sci-fi pocit z vesmírné stanice má skvělou atmosféru. Hra na mě ale působí spíše jako remaster+ než remake. Může to být způsobeno mým očekáváním, co chci od moderní reinterpretace. Možná i proto bych raději doporučil Enhanced Edition originální hry, protože v kontextu původního System Shocku dává smysl, že je stará a kostrbatá. Místo toho, aby šlo o novou, ale kostrbatou hru o třicet let později.“

zdroj: GamesRadar