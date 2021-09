Jak hodnotí ve světě – Pathfinder: Wrath of the Righteous

8. 9. 2021 8:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Tak nám vyšel nový Pathfinder, který je opět pořádně hutnou hrou. Některým zahraničním recenzentům se přesto už podařilo vyvěsit verdikt na internet a zjišťujeme, že zjevně máme co do činění s dalším kvalitním RPG. Zatím se neobjevila horší známka než osmička, což zní velmi slibně.

Ale opravdu tomu tak je? Jirka se v uplynulých dnech dychtivě vydal na strastiplnou cestou, a byť ještě neuzrál čas na jeho finální recenzi, nedalo mu to a podělil se s vámi včera o své dojmy, které jsou na rozdíl od následujících recenzí takové rozpačité. Pokud vás zajímá, co tomu říkají jiní, zde jsou jejich verdikty:

„Pathfinder: Wrath of the Righteous je odvážná, temná, epická sága s neuvěřitelnou znovuhratelností. Zatímco vývojáři v případě Kingmakera experimentovali, tady do toho šli naplno a vytvořili jedno z nejlepší příběhových RPG poslední doby.“

„Nový Pathfinder je tu pro ty, kterým chybí dlouhé stolní kampaně či nová izometrická RPG. Není perfektní, ale obsahuje ty nejlepší prvky hraní her s tužkou a papírem, zatímco za vás řeší ty méně zajímavé a nudnější pasáže. Studio Owlcat Games vzalo Kingmaker, poučilo se z něj a vylepšilo ho tak, že nám dodalo něco nového a zábavného, co nepotřebuje kostky.“

„Pathfinder: Wrath of the Righteous je se svou úchvatnou hloubkou a působivým vyprávěním smysluplným krokem pro sérii. Svého předchůdce vylepšuje všemi proveditelnými způsoby navzdory svému zastrašujícímu zevnějšku. Jde o dobrodružství, na kterém nechcete chybět.“

„Pathfinder: Wrath of the Righteous je příkladnou hrou žánru CRPG, která hráči umožňuje vyrazit na velmi specifickou a neuvěřitelně bohatou fantasy cestu s mechanismy a systémy přidávajícími hloubku, různorodost a znovuhratelnost. Přestože jde o mnohem přístupnější hru než Kingmaker, stále se v průběhu hraní staráte o velkou spoustu věcí a neobešlo se to bez chyb a propadů v kvalitě. Nový prvek Mythic Path mění všechno, příběh i postavy jsou pohlcující, a přestože je i nová hra zastrašující, svého předchůdce značně vylepšuje. Na trhu je spousta excelentních ARPG a Pathfinder: Wrath of the Righteous si mezi nimi zaslouží místo.“

„Způsob, jakým vás Pathfinder: Wrath of the Righteous nechá určovat váš vlastní osud, je tím nejbližším tvůrčí svobodě v kampaních stolních RPG, s čím jsem se ve videoherních adaptacích kdy setkal.“

„Pathfinder: Wrath of the Righteous vylepšuje svého předchůdce v tolika důležitých aspektech, že s ním fanoušci první hry budou víc než spokojení.“

„Wrath of the Righteous je jako hrát epickou stolní kampaň, a Owlcat Games tak odvedli výbornou práci s adaptováním původní stolní hry Pathfinder. Ucelenější příběh, přímočařejší hratelnost a epické měřítko z něj dělají přívětivější vstupní bod do série, než jakým byl Kingmaker. Pod mnoha technickými problémy je pohřbená excelentní hra, takže ti, kdo se odváží vstoupit, by měli mít na paměti, že na své výpravě budou překonávat spoustu otravných chyb a glitchů.“

„Pathfinder: Wrath of the Righteous je věrným ztvárněním stolního RPG s pohlcujícím příběhem, skvěle napsanými postavami a extrémně propracovanými herními mechanismy. Navzdory snaze tvůrců učinit vstup pro nováčky přívětivější skrze dostatek herních zdrojů, tutoriálů a nastavení obtížnosti je hloubka herního zážitku stále zastrašující. Ti, kteří překonají počáteční zmatek, dostanou jedno z nejlepších RPG posledních let.“

zdroj: Owlcat Games