Jak hodnotí ve světě – Mafia: Definitive Edition

25. 9. 2020 11:26 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Právě dnes vychází dlouho očekávaný remake první Mafie a vy si na našich stránkách můžete přečíst finální verdikt. Do hry se také už dnes pustíme v rámci LongPlaye, ještě předtím si ale můžete ověřit, co na restaurovanou verzi největší české klasiky říkají zahraniční média. A nejen ta.

Souhrnné hodnocení PC verze ze serveru Metacritic momentálně stojí na 78 bodech, hodnocení jednotlivých webů jsou v některých případech značně odlišná.

„Slušný, byť nepamětihodný cover-shooter, který pozvedá umělecké zpracování scén a ikonické lokace.“

„Mafia: Definitive Edition je úspěšným oživením nejlepšího příběhu v sérii, které přetéká atmosférou 30. let.“

„Pokud si chcete zahrát nějakou Mafii, není lepší volba než Mafia: Definitive Edition, která je donem celé série.“

„Těžko naleznete věrnější remake, než je Mafia: Definitive Edition. K původnímu scénáři chová velký respekt, má skvělou režii cutscén, dabing a ansámbl postav, do kterých se musíte zamilovat.“

„Pokud doufáte v pochmurný příběh o životech, které dotyk temnoty srazil na kolena, doporučuji raději vyjet si na projížďku a rozhlédnout se kolem sebe.“

„Mafia: Definitive Edition je zajímavou časovou kapslí, která ukazuje, kam se herní průmysl posunul od roku 2002.“

„Definitivní Edice možná není úplně ta samá Mafia z roku 2002, ale to je právě dobře. Vylepšené herní prvky, včetně krásné grafiky města Lost Heaven, hře prostě sluší. Argumenty jako: výborné herecké výkony, skvělý český dabing a až na výjimky dobrá vyvážená hratelnost, by vám měly stačit na to dostat Definitivní Edici do vašeho herního hledáčku.“

Eurogamer – bez doporučení

„Mafia: Definitive Edition má dobré momenty, zábavné chvíle a hřejivé vzpomínky. Líbí se mi hudba v rádiu, déšť a auta, tedy pokud je zrovna neřídíte. Ale zbytek je pouhá nostalgie, která stačí jen do jisté míry.“

zdroj: 2k Games