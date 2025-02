Jak hodnotí ve světě – Kingdom Come: Deliverance 2

4. 2. 2025 14:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Dlouho očekávané pokračování českého středověkého RPG je konečně tady. U nás si druhý díl Jindrovy cesty za pomstou vysloužil od Honzy Slavíka devítku, jak se ale můžete přesvědčit níže, vysoké známky Kingdom Come: Deliverance II nesklízí jen v recenzích, kde by roli mohly sehrát vlastenecké tendence.

zdroj: Warhorse

Na agregátoru hodnocení Metacritic se hra těší průměru 87 na základě 50 recenzí PC verze, konzolové recenze mají momentálně ještě o bodík navíc. Pojďme se podívat na verdikty předních zahraničních médií:

Kingdom Come: Deliverance 2 je velká, odvážná a nepopsatelně zvláštní hra, která se stává novou RPG klasikou.

I když může být drobná frustrace z rutinních úkolů pochopitelná, hráčům doporučuji alespoň dokončit první mapu hry. Pokud se dostanete do tohoto bodu a stále vás hra baví, mohu s radostí říct, že ve druhé polovině skutečně rozkvétá. Nejlepší úkoly, příběhové momenty, nejvtipnější scény a nejlepší vedlejší postavy najdete právě zde. Je tu jeden Polák, který si jistě získá srdce tisíců hráčů. Vydržte. V této hře je zakopané zlato, a není ani tak těžké ho objevit.

Kingdom Come: Deliverance 2 mnoha způsoby přebírá pochodeň reaktivního RPG z pohledu první osoby, kterou Bethesda před lety nechala ležet v blátě, když se vydala za širším publikem. A na rozdíl od The Elder Scrolls nabízí výborný soubojový systém. Občas si hra není jistá, zda chce být filmovým příběhem o konkrétním hrdinovi na určité cestě, nebo dynamickým otevřeným světem plným zajímavých vedlejších úkolů. To může občas narušit ponoření do hry, ale většinou se tyto dvě stránky vzájemně neruší. Výsledkem je nejen řada dobrodružství, ale také působivé a podnětné zakončení hlavní dějové linky. Bylo mi potěšením se ve hře ztratit, a její výjimečný příběh si budu dlouho pamatovat.

Hra je místy obtížná a frustrující, ale zároveň má chvíle, kdy překvapí a potěší. Stejně jako původní hra to není RPG, které by vás mělo nutně uspokojit – stále jste spíš jen pasažérem v historickém vyprávění, sledujícím vyšší vrstvy, jak za sebou nechávají nepořádek, který musíte uklízet. Někteří si tuto zkušenost užijí, ale já osobně nebudu dychtivě vyhlížet další pokračování.

Kingdom Come: Deliverance 2 je jednoznačný úspěch, přináší jeden z nejvěrohodnějších herních světů vůbec, obohacený o poutavé hlavní i vedlejší úkoly. Díky různým systémům, které prohlubují ponoření do hry, zajímavému příběhu a výborné technické stránce se jedná o jedno z nejpodmanivějších RPG v otevřeném světě.

Kingdom Come: Deliverance 2 je tím, čím by mělo být každé skvělé pokračování. Z vesnických sporů se hra rozrůstá do rozsáhlého historického dramatu plného politických intrik mocných postav v Kutné Hoře a Troskách. Přepracované herní systémy, vylepšené uživatelské rozhraní, zjednodušené mechanismy, lepší grafika a pokročilejší technologie přinášejí velkolepější a uhlazenější zážitek, aniž by hra ztratila ducha svého předchůdce.

Kingdom Come: Deliverance 2 stále naráží na určité nedostatky v zobrazení 15. století, ale stín, který visel nad prvním dílem, se téměř rozplynul. Pokračování je ve všech ostatních ohledech výrazně lepší – v soubojovém systému, designu úkolů i technickém zpracování. Ne každému sedne pomalé tempo a místy únavné mechanismy, ale ti, kdo se na hru naladí, najdou fascinující otevřený svět, kde mají jejich rozhodnutí skutečný dopad.

Komplexní a nesmírně ambiciózní simulátor středověkého života, který se vyžívá v historických detailech a snadno vás pohltí na měsíce, i když jeho extrémní volnost někdy vede k nečekaným slepým uličkám.

Štěstí přeje odvážným – rodinné motto urozeného rodu Ptáčků i filozofie studia Warhorse. Kingdom Come: Deliverance 2 nabízí svou jedinečnou vizi hry, která dokáže i zkušené hráče RPG vtáhnout zpět do dob skutečně pohlcujících herních zážitků. Je náročná, nekompromisní a naprosto fascinující, téměř v lize sama pro sebe.

Kingdom Come: Deliverance 2 staví na historickém realismu svého předchůdce a zdokonaluje ho. Výsledkem je pohlcující RPG, které vás plně vtáhne do středověkého života. Pokud máte trpělivost překonat záměrně pomalý progres, hra vás odmění svou hromadou obsahu zasazenou do 15. století.

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

Historické RPG s otevřeným světem od Warhorse dělá z The Elder Scrolls povrchní záležitost, ale jeho mistrné ztvárnění feudálního světa naráží na obyčejnou chlapeckou pohádku v jádru příběhu.