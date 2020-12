Jak hodnotí ve světě – Immortals Fenyx Rising

1. 12. 2020 16:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Přesně jak Pavel předesílal ve své devítkové recenzi, Immortals Fenyx Rising bude hráče, a tedy i kritiky polarizovat. Někteří jsou nadšení a sahají rovněž po devítkách, jiní novou značku Ubisoftu považují spíše za zábavný průměr. Najdou se i tací, kterým hra vůbec nesedla, ale naštěstí jde o nepočetné výjimky.

Souhrnné hodnocení na Metacriticu se pohybuje od 75 do 82 bodů ze sta napříč platformami a zde jsou některé ze zahraničních výroků:

„Immortals Fenyx Rising není tak vyladěným zážitkem jako The Legend of Zelda: Breath of the Wild, jíž se hra zjevně inspiruje, ale daří se jí v tvorbě vlastní identity díky excelentní a humorně pojaté řecké mytologii, svižnému soubojovému systému se spoustou uspokojivých vylepšení postavy a záplavou unikátních zbraní a zbrojí, které pohánějí odměňující průzkum. Pokud milujete Breath of the Wild, budete blázni, když nevyzkoušíte Immortals Fenyx Rising.“

„Immortals Fenyx Rising čerpá inspiraci z filmů a jiných her a vytváří unikátní a vzrušující mytologickou výpravu, na kterou má smysl se vydat.“

„Konzistentně poutavá křivka vývoje, nádherný svět a ohromující množství zábavného obsahu dělají z Immortals Fenyx Rising vskutku fantastickou hru, i když jde místy o pouhý derivát.“

„Immortals se na první pohled tváří jako mišmaš několika předchozích her, ale je to jejich popel, ze kterého povstává Fenyx. Zamilujete se do zdejších postav kvůli jejich charakteru, do příběhu kvůli jeho způsobu vyprávění a budete chtít prozkoumat každý kout bohatého a pestrého řeckého světa.“

„Je to vzrušující příběh naplněný nezapomenutelnými postavami, i když jsou některé zvraty v závěru hry hůř stravitelné. Není to tak úderné jako Assassin’s Creed Odyssey přinejmenším proto, že zde není tolik NPC a jiných postav, s nimiž byste trávili čas. Ale i tak je Immortals zábavným útěkem před světem s přístupným soubojem a spoustou dobře promyšlených hádanek. Legenda o nesmrtelných ještě není plně zrealizovaná, ale jde alespoň o dobrý začátek.“

„Když pomineme očividné paralely s jinými hrami, Immortals Fenyx Rising je skrz naskrz zábavnou hrou. Hlavní postavu si oblíbíte a humor mezi postavami je skvělý. Svět Golden Isle je fantastický, a přestože je naplněný obsahem, není přehlcující. I když soubojům trvá se pořádně rozvinout a závěr hry se táhne, Immortals Fenyx Rising je hodná zahrání v případě, že toužíte po zábavné, kompaktní hře v otevřeném světě.“

„Navzdory chybějící inovaci a očividné inspiraci v mechanismech Breath of the Wild jde o skvělou hru v otevřeném světě s lehkým humorným tónem, skvělými souboji, tunou obsahu a dobře nadesignovaným hlavním questem. V dobrém slova smyslu zavzpomínáte na 3D hádanky z dob PlayStationu 2 a GameCubu. Jistě, hra trochu trpí klasickou okázalostí designu otevřených světů od Ubisoftu, ale nenechte se tím odradit: Fenyxova cesta za záchranou řeckých bohů a návratu světa k jeho dávné kráse je hodná prožití.“

„Immortals Fenyx Rising je zábavná hra. Má obrovský, živý svět naplněný dobrodružstvím a explorací. Je zde spousta lootu, nepřátel a výzev. Nikdy se vám nestane, že byste nevěděli, co dál a že by vám svět přišel pustý. Nicméně to bohužel nepůsobí originálně, když pominu mytologii. Immortals se inspirují v mnoha předchozích hrách Ubisoftu a dalších velkých titulech, od kterých se hra moc neodlišuje. Na Golden Isle se budete bavit, jen od toho nečekejte nic, co by definovalo žánr.“

„Je to zábavná, živoucí hra v otevřeném světě se skvělým smyslem pro humor. Přeji si akorát, aby se příjemněji hrála.“

„Immortals Fenyx Rising má k dokonalosti daleko, ale je dobrá. Často klopýtá při průzkumu řecké mytologie viděné novým pohledem, její nejlepší vlastnosti jsou vypůjčené, a přestože má velký a zábavný svět, tak si neustále připadáte jako na prohlídce s průvodcem, než že byste ho sami objevovali. Ale i když žije ve stínu lepších her, jsou to její hádanky, souboje a otevřený svět, kvůli kterým jsem nejen zůstal do konce skrze desítky hodin, ale chci i odškrtnout úplně každou položku mocného seznamu aktivit, třebaže mě hra celou dobu povede za ručičku.“

„Immortals Fenyx Rising není tak hezká jako Breath of the Wild a její hádanky nejsou tak uspokojující. Má ale zábavné souboje, vyprávění je výborné, a přestože není tak dotažená jako úspěch Nintenda z roku 2017, zanechává solidní dojem. Pokud toužíte po další Zeldě a nevadí vám jiná značka, jděte do toho. Pokud jste ale z nějakého důvodu ještě nehráli Breath of the Wild, pak jí dejte přednost.“

„Immortals Fenyx Rising je tupý derivát, jehož skvělá vizuální prezentace neospravedlní konzistentně nevýrazný zážitek.“

„Když jsem poprvé zapínal Immortals, neočekával jsem nic víc než další dobrodružství v otevřeném světě, stejně jako v případě průměrných Assassin’s Creed. Ale Immortals je v tom mnohem horší, jelikož je tu jen minimum věcí, které nebyly jinde zpracované lépe. Její unikátní přednosti jako barvitý svět a veselý příběh jsou podkopávané nevýrazností, únavnými environmentálními puzzly a šablonovitými postavami. Pokud hledáte podobnou, ale lepší hru, vyzkoušejte Assassin’s Creed Valhalla. Přestože jde o 22. díl v sérii, je mnohem vynalézavější než Immortals Fenyx Rising.“

zdroj: Ubisoft