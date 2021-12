Jak hodnotí ve světě – Halo Infinite

6. 12. 2021 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Halo Infinite má za sebou podle všeho trnitý vývoj. Z launchové hry nové generace Xboxu se nakonec stala hra s ročním zpožděním, která se navíc roztříštila na samostatně hratelný free-to-play multiplayer, který vyšel již před dvěma týdny, a samostatnou placenou singleplayerovou kampaň, která dorazí ve středu.

I kampaň se tvůrcům trochu roztříštila a vychází bez ikonické gaučové kooperace, na kterou si musíme počkat někdy do příštího roku. I přes všechny tyto turbulence přichází od recenzentů všeobecné nadšení a Halo Infinite se okamžitě přidává k nejlépe hodnoceným hrám roku.

„Zatímco od vydání Halo 4 v roce 2012 se studio 343 industries marně snažilo nasměrovat Halo správným směrem, s Halo Infinite se konečně dostalo na vlastní vlnu. Hra úspěšně ctí příběhové, herní a prezentační dědictví Halo a zároveň do zážitku vnáší nové nápady, které dvacetileté sérii vdechují nový život.“

„Halo Infinite je zářným příkladem toho, co je podstatou Halo, a zároveň působí svěže, posíleně a velmi moderně.“

„Stejně jako mnoho jiných jsem smutný, že Halo Infinite nenabízí kooperativní multiplayer hned při uvedení na trh, už jen proto, že byl oporou identity série. Je to zklamání, ale musím hodnotit hru, kterou mám před sebou, ne funkce, které bych si přál, aby měla. A podle tohoto měřítka je Halo Infinite vyloženým úspěchem. Ať už chcete velké, tajemné sci-fi dobrodružství, nebo možnost zapojit se do intenzivního PvP, Halo Infinite se trefuje tam, kde to má smysl, a předznamenává novou éru jedné z nejznámějších herních stálic.“

„Pokud bude kampaň pokračovat podobně intimními příběhy kolem Master Chiefa a The Weapon, pak se jich nemohu dočkat, protože potenciál pro rozšíření je neomezený. Multiplayer je velkolepý, i když se potýká s počátečními problémy spojenými s tím, že se stal modelem hry jako služby. V jádru zůstává úderné střílení, reaktivní pohyb a závislost na týmové spolupráci a to je vše, co Halo Infinite potřebuje, aby se stalo vítězem. Jako člověk, který vyrostl coby blekotající fanynka, mám skvělý pocit, že Master Chief opět přináší dobrodružství, které je hodno jeho ikonického statusu.“

„Halo Infinite se snaží změnit to, co znamená být Halo, když z Chiefa udělá neochotnou otcovskou postavu pro mladou a naivní umělou inteligenci a zasadí ho do otevřeného světa. Ukázalo se, že to byl pro sérii risk, který se vyplatilo podstoupit, protože Infinite je neuvěřitelná hra. Některé příběhové prvky jsou sice slabší a díky úžasnému Grappleshotu působí zbytek Chiefovy výbavy v porovnání trochu nedostatečně, ale to jsou jen malé nedostatky v tom, co jinak působí jako nejlepší kampaň Halo za poslední roky a vynikající evoluce toho, čím Halo může být.“

„Kampaň pro jednoho hráče v Halo Infinite je přesně to, co tato série potřebovala. Přináší to nejlepší z jedinečného a uspokojivého bojového stylu Master Chiefa a zároveň využívá staré nápady k vytvoření nových nezapomenutelných momentů. Její příběh sice pokulhává pro nové i zkušené hráče, ale za to šestileté čekání to stálo.“

„Halo Infinite je opravdu dobré Halo. Pro fanoušky her od Bungie, jako jsem já, je Halo Infinite silným návratem do formy a v bitevní vřavě je to nejlepší běhání a střílení, jaké kdy série měla. Je až bolestně snadné představit si svět, ve kterém by Infinite klidně mohlo být jedním z mých nejoblíbenějších dílů. Ale mezi otevřeným světem, který působí do značné míry zbytečně, a příběhem, který se nedokáže zbavit bagáže série, kampaň Halo Infinite jen těsně zaostává za tím, aby se stala skvělým Halo.“

„Bohužel, zatímco kampaň Halo Infinite nepochybně stojí za zahrání, multiplayer hry je spíš: počkej a uvidíš. Pokud se nepodaří včas odstranit četné problémy – nebo pokud studio nenabídne alespoň komplexní plán, který by řešil do očí bijící trable – pak může tento velkolepý návrat Halo rychle vyšumět. Je to škoda, protože multiplayer Halo Infinite je skutečně úžasný, ale kde selhává, je to, že je zdarma.“

Eurogamer – doporučeno

„Přechod Halo Infinite do jakéhosi otevřeného světa je do značné míry úspěšným odrazovým můstkem pro novou odvážnou budoucnost Halo.“

zdroj: Microsoft