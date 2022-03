Jak hodnotí ve světě – Elex II

1. 3. 2022 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Dnes se můžete poprvé vrátit do světa Magalan v pokračování třetí série studia Piranha Bytes – Elex II. I když náš recenzent Pavel Skoták vás od toho svou recenzí dosti odrazuje. Nový díl RPG, který mísí prvky sci-fi a fantasy, má jistě mnoho problémů, od špatného příběhu a dialogů po problémy čistě technického rázu. Ale vidí to stejně černě i ostatní recenzenti?

Agregátor recenzí Metacritic je rozpolcený a vypadá to, že i Elex II možná postihuje stejný nešvar jako Elden Ring, tedy recenze z konzolí jsou zářné, ale ty z počítačů pokulhávají. PC hodnocení Elexu momentálně ukazuje pouhých 66 bodů, zatímco PlayStation 5 se dostal na 70, a Xbox Series X|S dokonce na 78. Tak se pojďme podívat na některé výroky.

„Jedná se pravděpodobně o první hru svého druhu, u které upřímně věřím, že jsem viděl alespoň 90 % mapy. Elex II je zatraceně zajímavý zážitek a díky němu mi procházení mapy za účelem odemknutí bodů rychlého cestování a dokončení hlavního příběhu připadalo jako dobrodružství, a ne jako pouhé odškrtávání položek. Volnost, kterou Elex II umožňuje díky mechanikám cestování, je něco, s čím jsem se v podobné hře ještě nesetkal, ale nyní na to budu už pokaždé myslet.“

„Elex II ignoruje současný herní design a řádí ve svém vlastním rytmu. Je to podivná, zábavná, drsná a nepředvídatelně vtipná hra s otevřeným světem, která působí jako kutilská punk-rocková hra s otevřeným světem, rozladěná a úžasná zároveň. Pokud ve hrách trváte na dokonalosti, vyhněte se jí, ale pokud jste ochotní se svézt a ocenit nedostatky, místo abyste se jimi trápili, najdete hluboké a zábavné dobrodružství, které se nepodobá ničemu jinému na trhu.“

„Elex II ve mně zanechal silný dojem, že je z velké části zaměřený na ty, kteří již strávili spoustu času hraním her od tohoto studia. Pokud jste to právě vy, může se stát, že si ze hry odnesete něco jiného než někdo, kdo se sérií teprve začíná, a pravděpodobně se budete bavit, zejména pokud se vám líbila první hra. Pokud jste v sérii nováčci, možná byste měli před ponořením se do zajímavého, mnohotvárného světa, i když plného problémů s výkonem a grafikou, zhlédnout videa o Elex I na YouTube. Je pravděpodobné, že se vše časem s patchi zlepší, takže je možná lepší chvíli počkat a nechat vývojářský tým dohnat potenciál hry.“

„Když Elex v roce 2017 vyšel, našel si fanoušky i přes mnohé problémy. Elex II je větší a jeho svět je bohatší, ale Piranha Bytes ve skutečnosti neopravili mnoho z toho, co bylo na první hře špatně. Na vrcholu seznamu je podivný pohyb a slabé souboje. Otravné mechaniky a pomalý postup jsou také hned nahoře. Elex II má ambice, to se musí nechat. Kdyby tyto ambice doplnil vyladěností, ucelenějším příběhem a lepším tempem, mohl by být životaschopnější alternativou k ostatním RPG, kterým se dostává o tolik zaslouženější pozornosti.“

„Ačkoli si svobodný přístup k otevřenému světu hry Elex II zaslouží pochvalu, má to i svou cenu. Technické problémy, nekonzistentní kvalita dialogů a některé nepovedené souboje hodně kalí to dobré, co lze v rozsáhlém RPG od Piranha Bytes najít.“

„Elex II je nakonec zabugovanou hru, která jen občas zabaví. Kromě několika dílčích vylepšení oproti první hře moc nepřináší, což omezuje jeho přitažlivost více, než by bylo nutné.“

„Není to bez kouzla staré školy, ale opět mě napadá, čeho by Piranha Bytes mohli dosáhnout, kdyby pracovali v rámci svých možností a nesnažili se vždycky zahrnout od všeho trochu. Fanoušci si v Elexu II přijdou na své, ale je tu jen málo věcí, které by přitáhly nováčky nebo si získaly někoho, kdo ještě není jejich příznivcem.“

„Rčení, že všechno si zaslouží druhou šanci, by se na Elex nemělo vztahovat. Elex II dělá tolik kroků zpět oproti už tak špatné hře, až je to zarážející. Jeho scénář, optimalizace, souboje a herní systémy stojí jako nový příklad toho, jak se to nemá dělat.“

zdroj: Piranha Bytes