Jak hodnotí ve světě – Dungeons & Dragons: Dark Alliance

22. 6. 2021 15:05 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Člověk se jako první podívá na PC Gamer a zajásá. Právě vydaná kooperativní řež Dungeons & Dragons: Dark Alliance by nakonec nemusela být vůbec špatná! Ale pak zjistí, že s verdiktem tohoto média většina ostatních bohužel nesouhlasí. Nemohou se shodnout, zda je na hře špatný příběh, nebo akce… Než sami vyřkneme verdikt, podívejte se, co si o této nadějné, ale zjevně nevýjimečné hře myslí v zahraničí. Metacritic se zatím vyšplhal na chabých 63 bodů.

„Když pomineme bugy, tak je Dark Alliance pecka. Přivádí k životu Dungeons & Dragons se šťavnatými souboji, překrásným světem a ohavnými monstry, která čekají na pokosení. Je to připomínka toho, jak skvělým fantasy zasazením je Forgotten Realms a je to vítaná šance, jak se vrátit do hráči tolik milované oblasti Icewind Dale. Pokud jste fanoušky RPG, pak vám neustávající bitkaření může přijít až příliš. Ale jde primárně o hru, kde zabíjíte monstra – a je to jedno z nejuspokojivějších brutálních vraždění monster na PC, i když k sobě nemáte jediného parťáka.“

„Dungeons & Dragons: Dark Alliance je výborným příkladem akčního RPG ze třetí osoby, které nabízí pořádnou porci příběhu a informací o světě napříč různorodými misemi. Jen s několika málo zádrhely se nezdráhám říct, že se studiu Tuque Games podařilo tím nejlepším možným způsobem přivézt k životu mé fantazírování o Drizztovi a společnících. Pokud máte rádi akční RPG, sežeňte pár kámošů a vyrazte do Icewind Dale – nebudete toho litovat!“

„Dungeons & Dragons: Dark Alliance přináší solidní D&D dobrodružství se vzrušujícími souboji a zástupem monster. Přestože mě otravovaly pády hry a bugy, zážitek ze hry mi to rozhodně nezkazilo. Dark Alliance krásně zapadá do řady her ze světa Dungeons & Dragons.“

„Dungeons & Dragons: Dark Alliance pro vás bude fajnovou řezničinou, pokud hledáte jednoduchou zábavu, zatímco si povídáte s kamarády po Discordu. Jestliže očekáváte hloubku v příběhu či mechanismech soubojového systému, pak budete pravděpodobně zklamaní.“

„Dark Alliance působí jako mnoho D&D dobrodružství: Někdy se musíte z donucení probít souboji, abyste se dozvěděli něco víc o světě a užili si dobrý příběh.“

„Svéhlavé pojetí reálií Dungeons & Dragons nezachrání nevýrazné souboje, nepřesné ovládání ani nepřesné hitboxy nepřátel. Dark Alliance potřebuje, kvůli existenci lepších kooperativních možností jako World War Z, Outriders, Vermintide 2 či Destiny 2, mnoho dodatečné lásky předtím, než si může dovolit žádat vás a vaše kamarády o čas.“

„Bývá obvyklé doporučovat špatné hry těm nejoddanějším fanouškům, ale myslím si, že v tomto případě by fanoušci Drizzta a spol. hru nenáviděli ještě víc než nezainteresovaní. Jedinou záchranou hry Dark Alliance je její obsažení v Game Passu, kde se k ní můžete čas od času bez investice navíc vrátit a zjistit, jak si vede. Někde hluboko v ní je pohřbená zábavná hra, která se ale podle mě v dohledné době nevynoří.“

„Strašně jsem si přál, aby Dark Alliance byla úžasná coop verze stolního RPG, které jsem miloval po desítky let, ale není tomu tak. Je to plytká, nudná túra skrze opakující se setkání, která je vyplněná chybami a otravnými designérskými rozhodnutími. A přestože vám umožňuje hrát v jednom, nedělejte to, jelikož jde o nevyváženou noční můru. Oceňuji, jak hra vypadá a působí, jak se jí daří těžit ze skvělého zasazení do Forgotten Realms, ale na tomto nedodělaném akčním RPG jinak není co doporučovat.“

„Tento nudný, nedotažený pokus je slabou, neoriginální akční hrou, kterou sužují špatná designová rozhodnutí a technické problémy.“

zdroj: Tuque Games