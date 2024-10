Jak hodnotí ve světě: Dragon Age: The Veilguard

29. 10. 2024 12:18 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Dlouho očekávaný čtvrtý díl fantasy RPG Dragon Age: The Veilguard má venku první recenze a podle nich to vypadá, že se hra skutečně povedla. Světová herní média si pochvalují skvělý soubojový systém a příběh, kterému sice trvá, než se rozjede, ale umí gradovat. Na druhé straně recenze často kritizují zvláštní design postav a vatový vedlejší obsah. Na Metacriticu má hra v době psaní textu 80 bodů na PC, 84 na PS5 a 93 na Xboxu Series X/S.

Jedním dechem je ale nutné upozornit na kontroverzi, která se kolem recenzí Dragon Age: The Veilguard točí. Několik médií se vyjádřilo s tím, že zástupci EA jim slibovali recenzní klíče v dostatečném předstihu, aby je v posledních chvílích ignorovali (a je to třeba i případ Games), existují tak spekulace, že mohla být vybrána schválně média, která hru dříve nekritizovala nebo mají obecně tendence hodnotit smířlivěji, aby hra v prvních dnech dostala vyšší metacritic skóre a pro potenciální zájemce vypadala atraktivněji. Proto obzvlášť v tomto případě platí: Pozor na předobjednávky! A teď už k recenzím.

„Dragon Age: The Veilguard není jen v mém žebříčku her roku, je to jedna z nejlepších her všech dob. BioWare konečně zkombinovali svůj vynikající boj z pohledu třetí osoby s jedním ze svých nejlepších příběhů, ne-li tím úplně nejlepším. Tato hra je naprostým triumfem jak pro dlouholeté fanoušky série, tak pro nové hráče.“

„BioWare se podařilo dosáhnout, navzdory veškerému tlaku, kterému čelili od vydání Dragon Age: Inquisition, mimořádné hry. Od hlavy až k patě, od křídla ke křídlu je The Veilguard dokonale propracovaná hra plná sofistikovaných systémů a vyprávění. Je vřelá a přívětivá, zábavná a plná naděje, něžná tam, kde je třeba, a samozřejmě epická – epická způsobem, který nastaví laťku nejen pro BioWare v nadcházejících letech, ale i pro RPG hry obecně. Patří mezi to nejlepší, co v žánru máme. Je to nejsilnější a nejhlasitější odpověď, jakou BioWare mohli dát všem, kdo stále pochybovali, zda to zvládnou. Odpověď je ano, jednoznačně. The Veilguard je spektakulární. BioWare je zpět.“

„Dragon Age: The Veilguard je přístupné, rozsáhlé RPG zaměřené na akci, které působí jako skutečný konec toho, čím série dříve byla. Kniha sice ještě není dopsaná, ale významná kapitola se uzavřela. I když se Veilguard v mnoha ohledech výrazně liší od svých předchůdců a bere si k srdci poučení z Mass Effectu, je tu mnoho věcí, které si lze zamilovat jak mechanicky, tak příběhově, v novém standardu, který snad bude základem pro to, co přijde.“

„Příběh, který hra přináší, je neuvěřitelný, plný myšlenkově podnětných momentů a překvapivých zvratů. Rozhodně se zde objevují citlivá témata, která nemusí být pro každého, ale celkově mám za to, že Dragon Age: The Veilguard je hrdinské dobrodružství hodné celé série.“

„S Dragon Age: The Veilguard se BioWare do značné míry vrátili ke svým kořenům a odložili pokušení otevřených světů a live-service her. Místo toho udělali skvělé RPG založené na misích s nezapomenutelným příběhem, který fanoušky Dragon Age nadchne novými odhaleními, úžasným bojovým systémem, který dokonale kombinuje akci a taktiku, a spoustou kořisti a tajemství k objevení.“

„Dragon Age: The Veilguard oživuje legendární sérii zábavným akčním bojem, fantastickou sestavou společníků a dojemně napsanými postavami.“

„Je to ta hra, na kterou fanoušci Dragon Age čekali celou dekádu? Nemám tušení. Možná ne. Ale pro mě, jako někoho, kdo se nedostal přes žádnou z předchozích her, jsem se často nemohl dočkat, až si znovu zahraju The Veilguard. Mohla by sice mít trochu komplexnější herní mechanismy a možná místy lepší dialogy, ale zvládla spoustu věcí dobře a čas s ní jsem si opravdu užil.“

„Dragon Age: The Veilguard je poutavým novým přírůstkem do série, který posouvá značku novým směrem k akčnímu RPG. Toto rozhodnutí sice odradí zapálené fanoušky, ale nepochybně získá přízeň nových hráčů, kteří jsou ochotni sérii přijmout. Veilguard nabízí skvělý příběh, ohromující fantasy svět k prozkoumání, sympatickou sestavu postav a dynamický bojový systém, který hladce kombinuje střelbu z luku, boj zblízka a mechaniky RTS. Vedlejší obsah a některé vizuální detaily sice mají své nedostatky, ale tento odvážný krok od BioWare by mohl zahájit plodnou novou éru pro Dragon Age.“

„Bojový systém je zcela odlišný a tón se liší, ale postavy zůstávají tím živým a smysluplným jádrem, pro které je BioWare známé. I když bych přál, aby některé příběhové odhalení bylo více rozvinuté a abychom měli více času prozkoumávat některé oblasti Thedas, celkově Dragon Age: The Veilguard splňuje osobní měřítka úspěchu. Některá příběhová odhalení nejsou podle mého vkusu dostatečně rozvinutá a určitě bych si přál, abychom měli více času prozkoumávat některé oblasti Thedasu, které konečně vidíme ve hře. Každý předchozí Dragon Age mě dokázal něčím oslovit a spojit s postavami, ať už jsem je povzbuzoval v jejich vítězstvích, nebo truchlil za jejich ztráty. Z tohoto hlediska je Dragon Age: The Veilguard úspěch.“

„Dragon Age: The Veilguard je pro BioWare mimořádným úspěchem, který ukončuje desetileté sucho. Vypráví jeden z nejlepších příběhů série a je poháněn některými z jejích nejpamátnějších postav. Je třeba zmínit, že proslulé průměrné obličejové animace vývojářů se občas projevily. Akční bojový systém může působit cize, ale vývojářský tým ho mistrně navrhl tak, aby poskytoval uspokojující zážitek po celou dobu hraní. Během průchodu jsem nezaznamenal žádné viditelné problémy s výkonem nebo poklesy snímkové frekvence. BioWare přináší nesmírně propracovaný zážitek a sebevědomě ukazuje, že stále dokáže nabídnout výjimečné dobrodružství pro jednoho hráče.“

„Bioware je zpět, a i když zde zrovna neobjevují Ameriku, vytvořili přesně takovou hru, jakou jsme si od nich přáli. Exkluzivně singleplayerové RPG, které je narativně ukotvené, mnohem lineárnější, s veškerým obsahem pečlivě navrženým a organizovaným zkušenými designéry – a bez veškerého balastu, za který je často kritizován Starfield. Bioware je ve vzrušující pozici, kdy je konečně možné vidět světlo na konci velmi temného tunelu, ve kterém byli dlouhou, dlouhou dobu. Není to dokonalé RPG, ale... je zatraceně dobré.“

„Opravdu zábavné a nádherné akční RPG, které postrádá nuance vyprávění předchozích her Dragon Age. Časem bude mít The Veilguard svůj vlastní živě diskutovaný odkaz v sérii, ale naštěstí alespoň nějaký mít bude.“

„Celkově vzato, žádná z mých výtek neubírá tomu, že The Veilguard je kvalitní hra, která skutečně funguje, když hrajete za třídu, která dokáže využít její bojový systém. Nenarazil jsem na žádné chyby nebo závažné bugy. Žádný vedlejší úkol, který jsem dosud dokončil, nepůsobil rušivě nebo jako příliš zbytečné sběratelství. A od té doby, co jsem se vzdálil od role mága, je každé střetnutí svižné a vyhýbá se přílišnému stereotypu nebo frustraci. The Veilguard působí, jako by BioWare opět vytvořili dobrou hru, a to mě nesmírně těší.“

„Dragon Age: The Veilguard působí, jakoby BioWare hráli až příliš na jistotu. Zvládá to, co umí nejlépe: Skvělé postavy a mezilidské vztahy, ale z herního hlediska působí zastarale.“

„Je spousta věcí, které se mi na The Veilguard líbí, ale někdy jsem se musel přimhouřit obě oči, abych přehlédl jeho nedostatky. Od repetitivního hraní po příběh, který neví, jak všechno spojit. Je to tedy dokonale zábavné RPG, ale průměrný Dragon Age.“

„Očekávám, že diskuse kolem The Veilguard bude stejně zajímavá, ne-li různorodější, než hra samotná. Jedna věc je však nepopiratelná: Dragon Age ukazuje BioWare na stabilnějších základech než kdykoli v posledním desetiletí. Obsahuje skvělé nápady, ale mnoho z nich bojuje s realizací. Někdy jsou nejchytřejší myšlenky podkopávány jinými systémy nebo rozhodnutími. Hra působí místy velmi propracovaně, ale jinde jako nedokončený projekt: je matoucí, ale zároveň poutavá, frustrující, ale fascinující.“