Jak hodnotí ve světě – Destruction AllStars

5. 2. 2021

Kromě Control Ultimate Edition a Concrete Genie se v aktuální nabídce PlayStation Plus objevila i hra Destrution AllStars, původně plánovaná na launch konzole PlayStation 5. Z divokého destrukčního derby aut v arénách s pestrobarevnou stylizací čiší touha přiblížit se popularitě Rocket League, která před lety v předplatném od Sony taktéž debutovala. Ze světových recenzí to ale na jednoznačný úspěch moc nevypadá.

Agregátor Metacritic momentálně ukazuje souhrnnou známku 65 bodů ze 100, přičemž jednotlivá hodnocení oscilují mezi 40 a 90 body. Tady je výběr některých z nich:

„Destruction AllStars možná nejsou tou zabijáckou aplikací, která vám prodá PlayStation 5, ale každý majitel této konzole bude rád, že si ji může přidat do knihovny. Rozhodně se momentálně jedná o jednu z největších výhod vlastnictví PlayStationu 5.“

„Je to návyková, skvělá zábava, kterou si můžete užít online s ostatními. Působí originálně, ačkoli jsou některé její prvky vypůjčené z jiných her. Pokud máte předplacené PlayStation Plus, není důvod nepřidat si Destruction AllStars do knihovny, než bude hra běžně zpoplatněna. Jedná se o skvělé rozšíření nabídky PlayStationu 5, které prozáří nudný únor barevnou akcí s bourajícími auty.“

„Destruction AllStars umějí nabídnout zábavné krátké momenty frenetické automobilové akce, ničeho dalšího ale nedosahují.“

„Zábavné, nekomplikované dovádění a skvělý způsob odpočinku na 20 minut. Po jejich uplynutí zábava skřípe, zejména kvůli chamtivému přístupu k mikrotransakcím.“

„Ze čtyř aktuálně dostupných režimů působí dva zbytečně a nevyváženě. Obsahu pro jednoho hráče je málo, a pokud chcete jen o drobeček víc, musíte zaplatit, což ze hry dělá neohrabaný, prázdný produkt, jehož zábavné okamžiky rychle pominou.“

