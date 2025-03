Jak hodnotí ve světě – Assassin's Creed Shadows

19. 3. 2025 12:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Videoherní stálice Assassin's Creed se už zítra rozroste o výlet do Japonska skrze Assassin's Creed Shadows. Ten se Jakubovi obecně zalíbil, proto se ve své recenzi nebál udělit hodnocení 8 z 10. A zbytek světa s ním zdá se souhlasí, jelikož převládá spokojenost. Hra se aktuálně na webu Metacritic může pyšnit 87 body ze 100 pro Xbox Series X/S verzi, 81 body pro variantu na PlayStation 5 a 78 body pro PC. Jak své pocity ze Shadows shrnují zahraniční recenzenti, se dočtete níže.

„Assassin's Creed Shadows je nejlepší díl série. Neexistuje žádná oblast, ve které by ztrácel, a navzdory své obrovské rozloze má skvělé tempo. Naoe a Jasuke v roli hlavních hrdinů září, stejně jako samotné Japonsko. Titul se stal mým favoritem v roce plném skvělých her.“

„Assassin's Creed Shadows je jedním z nejlepších dílů série, který úspěšně vrací do hry stealth a zachovává RPG mechanismy a propracované souboje z předchozích dílů, které plynule propojuje s dvojicí hlavních hrdinů. Dobře vyprávěný příběh nepůsobí přeplácaně. I když hra stále překypuje mnohem více obsahem a herními systémy, než by bylo nutné, její ztvárnění feudálního Japonska patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo ve videohrách k vidění. Pro naprostou většinu hráčů stojí za to si ji vyzkoušet.“

zdroj: Vlastní

„Assassin's Creed Shadows vybrousil hrany stávajících systémů a vytvořil jednu z nejlepších formulí otevřeného světa, kterou zdokonaloval předchozích deset let.“

„Assassin's Creed Shadows vyniká odvahou. Jeho dva protagonisté vylepšují základy série zaměřené na stealth i moderní RPG prvky, avšak sráží je neurčitý příběh, který nedokáže plně využít potenciál ani jednoho z nich.“

„Navzdory opakování a přeplácanosti, kvůli kterým se závěrečný úsek Assassin's Creed Shadows vleče více než zbytek hry, je díky odvážnému přístupu k průzkumu v nádherném světě, procítěným osobním příběhům a uspokojivým úpravám mechanismů stále jedním z mých nejoblíbenějších titulů.“

„Většina problémů Shadows pramení ze začlenění Jasukeho. Nikoliv proto, že by byl špatně napsanou postavou, případně z pocitu, že do hry nepatří, ale kvůli tomu, že se ztrácí mnoho z esence Assassin's Creed proto, aby mohla fungovat jeho samurajská cesta. Plíživé hraní za Naoe funguje mnohem lépe. Příběh protagonistů by si zároveň zasloužil větší jednotu, zejména v tom, že by duo mělo mít společný cíl, který by hnal dějovou linii i jejich vývoj dopředu. Ale přinejmenším hraní za Naoe je to nejlepší, co série zažila od přechodu k akčnějšímu RPG formátu. Proto se Assassin's Creed Shadows hraje skvěle.“

„Přijdete kvůli tichému bodání do krku a zůstanete kvůli překvapivě skvělým soubojům. Assassin's Creed Shadows je plíživý akční bufet s příběhem, na který se nezapomíná.“

„Assassin's Creed Shadows je velkolepý rozsahem a působivý svými detaily. Ctí krásu feudálního Japonska, avšak nejsilnější momenty si nechává pro osobní příběhy dvou hlavních hrdinů.“

„Assassin's Creed Shadows si sice asi nezíská ty, kteří se těžko prokousali Odyssey nebo Valhallou, ale i tak se jedná o jeden z nejsilnějších dílů série – a pravděpodobně nejlepší RPG s otevřeným světem. Příběh je z velké části fantastický, hlavní postavy jsou velmi sympatické a samotný otevřený svět je nádherný.“

zdroj: Ubisoft

„Několik málo frustrací z Assassin's Creed Shadows rychle převáží úžasně pohlcující Japonsko a vynikající mix reálných a fiktivních postav, jako jsou Jasuke a Naoe. Boduje také fantastický příběh na filmové úrovni, který jim všem umožní zazářit – zejména pokud si vyzkoušíte japonský dabing prostřednictvím imerzivního režimu.“

„Assassin's Creed Shadows konečně přináší sérii do Japonska, a to ve velkém stylu. Díky vynikající hratelnosti, poutavému příběhu a obrovskému, nádhernému světu k prozkoumání je mnohem lepší, než mnozí očekávali. I když to není hra, která by Ubisoft zachránila, udělala přesně to, co potřebovala – vrátila důvěru v jednu z největších a nejproblémovějších herních sérií současnosti.“

„Jen málokterá jiná hra si s prostředím feudálního Japonska poradila tak dobře. Jakmile běháte bujnými bambusovými lesy a pak se plížíte po hradbách starobylé pevnosti, abyste ukradli poklady, vznikají brilantní momenty, které více než kompenzují slabší stránky hry.“

„Dva odlišní hrdinové – šinobi Naoe a historický africký samuraj Jasuke – musí v japonském období Sengoku proplouvat politickými intrikami a násilnými střety mezi asasíny a templáři. Hráči mohou přepínat mezi kradmým hraním založeným na stínech a přímým bojovým přístupem, čímž prozkoumávají dualitu misí v nádherně vykresleném otevřeném světě.“

„Přestože je otevřený svět ohromující, souboje solidní a dva protagonisté poněkud neotřelí, Assassin's Creed Shadows je příliš repetitivní a dramaticky plochý na to, abychom vám mohli tento výlet do minulosti vřele doporučit.“