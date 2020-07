Ghost of Tsushima – tipy a triky do začátku

16. 7. 2020 18:00 | autor: Redakce Games.cz

Ghost of Tsushima je akční adventura s RPG prvky ve velkém otevřeném světě. Jako taková obsahuje spoustu systémů, vychytávek a vůbec věcí, které nemusí být jasné na první dobrou. Vývojáři ze Sucker Punch umí vést velice vkusně za ručičku a postupně představují jeden systém za druhým, ale všechno vám neřeknou. Všechno vám neřekneme ani my, ale přesto jsme dali dohromady několik užitečných tipů a triků, které vám můžou v prvních hodinách mongolské invaze pomoct.

Souboje

Hlavně na začátku platí, že dokud nezískáte víc životů a víc bodů odhodlání, je třeba být v soubojích opatrný. Džin je sice mašina na zabíjení řadových Mongolů, ale tak trochu „glass cannon“. Se základní zbrojí vydržíte tak dva, tři zásahy, nedejbože jedno pomuchlání od medvěda. Používejte hodně kryt, ale nezapomeňte, že někteří nepřátelé jej umí rozrazit. Pak se vyplatí uhýbat a první věc, kterou se musíte naučit, je kotoul.

Nečekejte, že na začátku budete jako mistr nindža. Základní Džinova dýka a nulová vylepšení znamenají, že se můžete spolehnout jen na vysokou trávu, překážky a dost pomalou animaci zabíjení.

Nezapomeňte využívat všechno, co máte k dispozici. Hra vás ze začátku sice pořád nabádá k čestnému způsobu boje, ale vzpomeňte si, že máte luk, vrhací nože nebo třeba dýku. A tohle všechno můžete využít ve svůj prospěch. Sice nebudete tím nejčestnějším samurajem pod sluncem, ale budete naživu.

Nezapomínejte měnit způsob boje. Pokud po vás jdou Mongolové se štítem, rychle přepněte na Wind Stance. Je to mnohem efektivnější než první Stone Stance.

Přese všechno je ale hlavně důležité si uvědomit, že Ghost of Tsushima prakticky nejde hrát špatně. Celková suma získatelných zkušeností i materiálů bohatě dostačuje na to, abyste si mohli odemknout a vylepšit kompletně všechno. Není tudíž potřeba se omezovat obavami ze špatně zkonstruovaného buildu a co si při hraní vyberete a vylepšíte, to se bude hodit.

Svět

Lišky tu nejsou na okrasu, i když jsou nádherné. Zavedou vás k oltářům Inari, kde si odemykáte sloty na amulety.

Mongolové jsou nevděční. Pokud vidíte, jak nějakého masakruje medvěd, nechte Míšu, ať se napapá. Pokud Mongola zachráníte, budete řešit jak naštvaného chlupáče, tak jeho ozbrojenou snídani.

Nebojte se zastavit a meditovat. Je snadné spadnout do pasti řetězového plnění úkolů a odkrývání mapy. Ghost of Tsushima je ale nádherná hra a přímo vyzývá k tomu, abyste si vylezli na nějaký pahorek či k chrámu, dívali se na záliv (s invazními loděmi) a sledovali východ slunce…

Při cestování mezi úkoly si všímejte divoké zvěře a medvědy či divoká prasata nemilosrdně zabíjejte. Nezapomeňte z nich pak sebrat kůže – ty se vám budou hodit na vylepšování inventáře.

Vnímejte prostředí. Hra vám vychází hodně vstříc, ale úplně všechno vám pod nos nestrčí. Proto je dobré si všímat lišek, žlutých ptáků a kouře. Zpravidla vás na konci čeká sladká odměna.

Příběh/úkoly

První příběhové úkoly mají několik fází. Poté, co splníte první, se nežeňte do druhé fáze, ale jděte za novým questem. Plní tutorialovou funkci, a pokud byste šli nejprve kompletně „dokončit“ první úkol, chyběly by vám nějaké základní nástroje a čelili byste nepřátelům, s nimiž by to bylo v základní zbroji a bez schopností dost náročné.

Když přijmete vedlejší úkol, neznamená to vždy, že jej musíte hned plnit. Když už vás někdo okamžitě táhne s sebou, vždycky se dá plnění mise opustit. Vyhnete se tak prvotní frustraci, kdy se základními skilly a vybavením zkoušíte pozabíjet dobře vybavené mongolské bojovníky.

Schopnosti

Sekejte bambus (tedy bambusovou minihru, ne, že budete běhat po lesích a doufat), kde to jde. Rozšiřuje vám klíčové bodíky, za které se v boji léčíte.

Užitečné skilly, které byste měli mít co nejdřív:

Standoff/Standoff Streak/Improved Standoff Streak

Assassination/Safe Landing/Chain Assassination/Chain Assassination Master

Roll

Recover Health/Iron Will

Nebojte se často měnit Charmy. Můžete si skrze ně docela slušně přizpůsobit hratelnost, takže pokud najednou budete mít náladu spíše na střílení z luku, můžete změnit Charmy tak, aby více podporovaly lukostřelbu.

V úvodu hry také nebude od věci, když velitele nepřátelských táborů nejdříve obhlédnete a až pak zabijete. Ona to totiž hra explicitně neřekne, ale za pozorování vojevůdce dostanete bod do odemykání dalšího postoje a za jeho následné usmrcení pak ještě další. Z jednoho pohlavára se tudíž dají vydolovat dva body namísto jednoho, co dostanete, když mu rovnou půjdete zakroutit krkem.

Ostatní

Nevylepšujte si hned každé brnění na maximum. Tolik prostředků na to stejně ani v prvních desítkách hodin nebudete mít. Raději si promyslete svůj preferovaný herní styl, podle toho si vyberte jedno či dvě brnění a ta si vylepšete, jak nejvíc to jde.

Dejte si japonský dabing. Vážně. Hodně to přidává atmosféře a především, na rozdíl od japonské textové lokalizace (kterou dělal asi Google Translate), je japonský dabing bezchybný. České titulky jsou na velmi solidní úrovni a jen občas něco praští do očí.