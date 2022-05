Dubnové recenze na Games.cz: Návrat české legendy, jedna pecka i silniční katastrofa

2. 5. 2022 15:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Duben je za námi, a tak je načase si ho rekapitulovat z hlediska nových her a jejich recenzí. Tentokrát se většina her vešla do rozmezí od šesti do osmi bodů z deseti se dvěma výjimkami – našla se jedna fascinující devítka, ale i jedna velmi hořká dvojka. Ale vás stejně nejvíc zajímalo, jak dopadl již sedmý díl českého Poldy…

„Gearbox nedokázal překročit svůj vlastní stín. Wonderlands jsou prostě další Borderlands a záleží jen na vás, jestli se vám ještě humor a jednoduchá hratelnost nestačily přejíst,“ konstatuje Pavel Makal v recenzi.

zdroj: vlastní video redakce

„Větší, hezčí a nabitější než Lego hry časů minulých, přesto pořád velmi jednoduchá záležitost s příliš plochými herními mechanismy. Fanoušci stavebnicového humoru a nenáročné zábavy budou spokojeni, hardcore publikum musí čekat na druhý Fallen Order,“ soudí opět Pavel Makal.

zdroj: vlastní video redakce

„The Kaito Files přivádí pod světla reflektorů ranaře a Jagamiho parťáka Masaharu Kaita. V jeho kůži se ponoříte do minulosti, vyzkoušíte si nové bojové prvky, upravené vyšetřování na místě činu, ale žádné velké novinky stran hratelnosti nečekejte. The Kaito Files si užijete hlavně kvůli příběhu,“ slibuje v recenzi Pavel Skoták.

zdroj: Sega

„Weird West prezentuje velmi lákavou kombinaci westernu a okultismu, na což se snaží navázat co nejsvobodnějším, reaktivním světem. Někdy to funguje líp a vaše činy skutečně mají význam, někdy hůř a systém se rozbije. Akce je ale dobrá, pokud ji zrovna nesráží na kolena neohrabané ovládání,“ vyjmenovává klady a zápory Šárka Tmějová.

zdroj: Wolfeye Studios

„Patrick’s Parabox sice není originální, ale nápady jiných spojuje dohromady a rozšiřuje takovým způsobem, že nad ostatními jednoznačně vyniká. Stovky rekurzivních rébusů koketujících s paradoxy, nekonečny a dalšími stěží představitelnými jevy vám pořádně zamotají hlavu a zanechají vás v němém úžasu. Pro milovníky Baba Is You jasná volba,“ rozplývá se Patrik Hajda.

zdroj: Patrick Traynor

„Typická česká adventura se vrací v novém, a přece tradičním balení. Komu se Polda už dříve zalíbil, toho nezklame ani tentokrát,“ slibuje Ondřej Švára.

zdroj: Zima Software

„Coromon se tváří jako Pokémoni z dob GameBoy Advance, ale ve skutečnosti jde o komplexnější JRPG, které si půjčuje některé nosné prvky ze známé série a přidává spoustu vlastních zlepšováků. A bohužel i několik brzd,“ běduje si nad nenaplněným potenciálem Pavel Skoták.

zdroj: Freedom Games

„Rogue-lite survival s velmi zajímavým zasazením, originálním stylem a skvělou atmosférou. Zprvu poutavý zážitek se ale bohužel brzy mění ve stereotyp, za který mohou příliš primitivní mechaniky a opakující se obsah,“ smutní nad nezvyklou a nedotaženou hrou Jan Slavík.

zdroj: Byterockers' Games

„Road Maintenance Simulator je ukázkovým příkladem otřesně provedené dobré myšlenky. Chybějící kariéra a jakýkoliv progres, nulová fyzika, nelogické protahování nejnudnějších úkonů a odfláknuté simulační prvky jsou jen jedny z mnoha a mnoha problémů a nedostatků hry, která mohla zaujmout tak maximálně před 20 lety. Není to ani ten případ, kdy by ji šlo doporučit ve slevě těm nejskalnějším příznivcům simulací. Jednoduše nebrat!“ varuje Patrik Hajda před nevídanou katastrofou.

zdroj: Aerosoft

„Lovecraft v komiksové stylizaci, navíc jako zběsilá FPS řežba se špičkovým metalovým soundtrackem. Zábavné zbraně a jejich vylepšování, skvělá hratelnost, dvě hratelné postavy – Forgive Me Father je kromě několika vad na kráse precizní indie klenot, který by byla škoda minout,“ láká Jakub Malchárek na poslední dubnovou hru.

zdroj: 1C Publishing