Crusader Kings III konečně dostanou další rozšíření. Máte rádi rytířská klání?

7. 3. 2023 15:30 | Téma | autor: Václav Pecháček

Crusader Kings III, náš oblíbený redakční simulátor středověkého vládce, se nerozšiřuje takovým tempem, jaké bychom asi očekávali. Hra přece jen vyšla už v roce 2020 a v porovnání s ve své době bleskově bobtnajícím druhým dílem bychom zkrátka očekávali výrazně větší porci tučných dodatků.

Inu, něco se přece jenom chystá, a to konkrétně Tours and Tournaments. Tohle DLC přidá několik nových prvků, u kterých se sám sebe ptám, jestli je vyloženě potřebujeme, a pak taky nějaké systémové změny, na které jsem natěšený.

zdroj: Paradox Interactive

Začínáme turnaji. Můžete organizovat velkolepé soutěže, případně se jich účastnit, pokud je dá dohromady nějaký jiný vládce. Nepůjde přitom jenom o klasické drandění na válečném oři a píchání se dřevcem – pokud máte chuť na poněkud kulturnější zábavu, můžete okolní krále úplně klidně sezvat na pořádnou partičku šachu nebo soutěž v recitování básniček. Vítěz dostane pěkné odměny, rozvine své schopnosti a tak dále.

I další novinka potěší každého evenťáka. Kromě turnajů totiž můžete uspořádat třeba obrovskou luxusní svatbu, na kterou se sjede širé okolí a vy si tam například namluvíte novou výhodnou alianci. Případně, pakliže si vezmete inspiraci z jistého pána opevněného mostu přes řeku, necháte svoje hosty brutálně povraždit, pokud to pro vás bude výhodné. To samé platí pro další aktivity, jako jsou lovy a tak dále.

zdroj: Foto: Paradox Interactive

Zní to všechno fajn, ne že ne, ale jsem skeptický k představě, že by to mělo znamenat nějaké výrazné vylepšení hráčského zážitku. Známe to z velkého datadisku Royal Court – všechny tyhle „vyskakovací aktivity“, kde si jako v gamebooku volíte další odpověď, ale které nejsou úplně mechanicky svázané se zbytkem systémů, se brzo začnou opakovat.

Člověk navíc rychle nabyde pocitu, že jsou tak trochu náhodné. Na svatbě jsem si domluvil spojenectví s králem Francie ne proto, že by to vycházelo z mého současného průchodu hrou, ale proto, že mi správně padla procentíčka u téhle konkrétní události. Působí to trochu povrchně, falešně, pozlátkově – a chtěl bych vidět, kdo z vás ještě v Royal Court pořád trpělivě navštěvuje svůj dvůr, aby tam odklikal další dávku nesmyslných eventů.

Co se mi ale naopak líbí velmi, je myšlenka výprav po království nebo i za jeho hranice. To ve skutečné historii tvořilo obrovskou součást kralování – vládce nemohl pořád dřepět na trůně v hlavním městě, jinak by netušil, co se v říši děje, a jeho podřízení šlechtici by se ve svém koutku země mohli dělat, co by chtěli. Dvory tedy často kočovaly z místa na místo, projektovaly tak svou sílu, získávaly informace a ještě se u toho dobře najedly.

Právě to hodlá Crusader Kings III s novým DLC simulovat. Vaše postava bude mít svou vlastní polohu na mapě a bude záležet na tom, kde se zrovna nacházíte, což je vynikající novinka, která by, pokud bude správně zakomponovaná do zbytku hry, mohla výrazně pozměnit rytmus vladařské rutiny.

Sami se můžete rozhodnout, kdy opustíte hlavní město a kam se vydáte. Pojedete z Prahy mrknout do Kutné Hory na svoje nedocenitelné stříbrné doly? A když už tam budete, nezavítáte rovnou do Hradce, kde se místnímu hraběti zas tak moc nechce odvádět pravidelné desátky? Po cestě se vám toho samozřejmě může přihodit velká spousta, dobrého i špatného. Sami si navíc zvolíte, s jakým záměrem cestujete – chcete zastrašovat obrněnou družinou? Vybírat daně? Dělat dojem svým majestátem? Je to na vás.

S tím se pojí i nová funkce regenta, tedy něco, co v Crusader Kings III prozatím výrazně chybělo. Ne vždycky totiž může pomazaný panovník efektivně vládnout a mnohdy bude potřebovat někoho, kdo všechny možné exekutivní povinnosti zařídí za něj. Třeba tehdy, když je král šílený, když jsou mu tři roky – nebo právě když se vypraví někam do anatolských hor a musí někoho nechat v Konstantinopoli, aby se Byzanc nerozpadla.

Regenta můžete mimochodem jak pověřit, tak se jím sami stát, když to bude potřebovat váš lenní pán a chová k vám dostatečnou důvěru. Takovou pozici lze samozřejmě velmi snadno zneužít, za určitých předpokladů klidně i k uzurpaci žezla. Což zní jako výborný materiál pro další sadu intrik a zradiček tak typických pro tuhle skvělou sérii.

zdroj: Foto: Paradox Interactive

K tomu všemu ještě dorazí spousta typických drobností, jako jsou nové vizuální vychytávky, brnění a tak dále. Plus si tvůrci pohrají s některými již existujícími mechanikami.

Zatím není jasné, kolik bude DLC stát ani za jak dlouho vyjde. Studio Paradox tvrdí, že by to mělo být „brzy“.