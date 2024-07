Červnové recenze na Games.cz: Remastery, DLC a příběhovky

1. 7. 2024 13:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

První letní měsíc začíná silně. Byť jde poznat, že začíná tradiční sucho a moc velkých her jsme se nedočkali, bohatě nám je nahradilo obrovské rozšíření Shadow of the Erdtree pro Elden Ring. Milovníci formulí dostali povedený ročník F1 a ti, kteří mají rádi krátké příběhové hry, mohou dle chuti sáhnout po fantasticky bizarní Indice nebo hororovém Still Wakes the Deep.

„Špičkové ztvárnění formulí s novým režimem kariéry, ve kterém si konečně zajezdíte s oficiálními jezdci. F1 24 jsou bezkonkurečně nejlepší hrou s formulemi s autentickým jízdním modelem a pestrou škálou nastavení jízdních vlastností a šampionátu. Přesto bych si přál, aby od loňského ročníku přibylo těch novinek více,“ chválí výroční díl královny motorsportu Jakub Malchárek.

zdroj: EA

„Still Wakes the Deep je více filmem než hrou. Velmi jednoduchá hratelnost občas překáží a zdržuje od skvěle napsaného mysteriózního příběhu, v jehož středu jsou hlavně lidské osudy. Drásavý horor vyniká mnohem lépe v momentech, kdy s ním nemusíte interagovat a celé tíživé drama výborně podtrhuje parádní vizuál a špičkový dabing. Mnohem lépe by ale fungoval jako jiné médium,“ neskrývá zklamání Jakub Malchárek.

zdroj: Secret Mode

„Vynikající datadisk pro vynikající hru. Obrovská porce nového obsahu, skvěle navržený herní svět plný tajemství k prozkoumání a završení příběhu, které si tahle legenda zasloužila,“ hodnotí fantastické a masivní rozšíření Elden Ringu Pavel Makal.

zdroj: vlastní video redakce

„Aktuálně nejlepší forma subžánru, kterým Shin Megami Tensei je. Napínavé tahové bitvy, které vás donutí přemýšlet nejen nad každým tahem, ale i nad tím, jakou partu v případě neúspěchu do boje vyšlete příště. Vengeance oproti původní pětce navíc přináší řadu vylepšení, vychází i na dalších platformách kromě Switche, a je technicky prostě lepší,“ vyzdvihuje ultimátní JRPG Aleš Smutný.

zdroj: Atlus

„Skvělá, evokativní, kreativní. Indika je jasným důkazem, že se krátká příběhová adventura dá stvořit poutavě. Hra navíc přímo čerpá sílu interaktivity, střídá žánry, je hravá a nebojí se hlubokých a temných témat. Rozhodně jde o jeden z nezávislých klenotů letošního roku. Bizár v tom nejlepším slova smyslu,“ uděluje druhou nejlepší možnou známku skvělé adventuře Jakub Malchárek.

zdroj: Archiv

„Vydařený remaster logické akční adventury, jenž neztrácí nic ze svého kouzla s nádechem milého hororu. Luigi's Mansion 2 HD ale nezapře ani mírně zastaralou strukturu a pár dobových much, které by zasloužily vyluxovat,“ píše v recenzi o povedeném remasteru Šárka Tmějová.

zdroj: Nintendo