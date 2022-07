Červnové recenze na Games.cz: Dvě devítky vyvažují jednu trojku

7. 7. 2022 13:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Červen je úspěšně za námi a je naší milou povinností shrnout recenze nových her na Games.cz, kterých se urodilo všehovšudy devět. A devítku si odnesly rovnou dvě z nich. Většina to dotáhla na sedmičku, ale bohužel došlo i na jednu velmi hořkou trojku.

Pro zajímavost, při pohledu do redakčního systému naše čtenáře nejvíce zajímaly recenze her The Quarry a Starship Troopers: Terran Command s téměř shodným počtem zobrazení.

„Card Shark je sice další karetní hra, ale karty v ní vlastně vůbec nehrajete. Tato neotřelá a k ničemu nepřirovnatelná adventura vás bude fascinovat zamotaným příběhem na pozadí historie a politiky, úžasným světem podvodníků, nádherným vizuálním stylem a perfektně padnoucím hudebním doprovodem. Předsudky stranou, tohle není další karetní hra, ale něco, co tu ještě nebylo. A to se moc často nestává,“ konstatuje Patrik Hajda v recenzi.

„Supermassive vydávají totožnou hru pořád dokola, bohužel bez rostoucí kvality. The Quarry nepostraší, nenapne a ani moc nezabaví,“ stěžuje si Pavel Makal.

„Skvělá zábava pro ty, kteří jsou ochotni překonat náročnější hratelnost a mají dost kamarádů na společné hraní, případně se nebojí online multiplayeru. Škoda jen, že obsahu pro jednoho hráče je tak zoufale málo,“ míní o mariovském fotbalu Pavel Makal.

„Akční strategie, která si na nic nehraje: Starship Troopers jsou v první a poslední řadě o vyhlazování brouků. Upřímná hra, na které je vidět láska k univerzu sužovanému Arachnidy, udělá radost všem fanouškům zdrojového materiálu a nezůstane nic dlužná ani stratégům, kteří hledají nenáročné manévry s hrstkou čet. Jen škoda, že zlobí umělá inteligence a po grafické stránce není na co koukat,“ soudí Jakub Malchárek o návratu Hvězdné pěchoty mezi videohry.

„Out There: Oceans of Time je ukázkovým pokračováním – uchovává si skvělé myšlenky první hry, ale technickou stránku posouvá na úplně novou úroveň a přidává úplně novou vrstvu průzkumu planet. Počáteční nepřístupnost a repetitivnost herní náplně nebudou pro každého, ale hráči libující si v manažerských a simulačních survival hrách, náhodných příbězích a rozpínajících se vesmírech tu budou jako doma,“ slibuje Patrik Hajda.

„Frozenheim je solidní budovatelská strategie, které ale malicherní severští bohové dali do vínku i bitevní prvky, které jinak krásně zpracovanou hru táhnou mírně ke dnu. Méně by bylo více a zaměření pouze na přežití v severských podmínkách by Frozenheimu k úspěchu úplně stačilo,“ vyčítá autorům hry Pavel Skoták.

„Milostný dopis dětem 90. let, který nesází jen na nostalgii, ale přináší skvělou hratelnost a lije živou vodu na skomírající žánr automatových mlátiček. Škoda jen, že je ta návštěva dětství tak krátká,“ libuje si do třetice Pavel Makal.

„Kdysi velmi příjemná závodní série se dostává na absolutní dno. Žalostná technická stránka zcela zastiňuje těch pár okamžiků zábavy, které zdejší strnulý svět a nezajímavá kariéra tu a tam nabízejí. Neexistuje žádný důvod ani žádná sleva, kterou byste si ospravedlnili nákup MX vs ATV Legends,“ odrazuje od jakýchkoliv myšlenek na nákup Patrik Hajda.

„Povedená akční hra, která dokáže díky inovacím přiblížit musou žánr i těm, kteří by o něj jinak ani nezavadili. Zároveň jde o skvělý fanouškovský dárek pro milovníky tahovky Fire Emblem: Three Houses,“ uzavírá měsíc červen Aleš Smutný.

