Best of 2019: Nejlepší multiplayer

- Téma autor: Redakce Games.cz

Kdybychom zde řešili nejlepší multiplayer vůbec, pravděpodobně by se o stupně vítězů porvali Fortnite, PUBG, Minecraft a další veteráni. Ale protože nás zajímají jen letošní novinky, mohli jsme si dovolit vybrat hry, které možná nejsou tak masové, ale o to originálnější. Věříme, že v této kategorii objevíte jedno, možná dvě překvapivá umístění.

3. místo – We Were Here Together

Cože to? Že jste o We Were Here Together dosud neslyšeli? Podivuhodné, vždyť je to už třetí díl série! Ale my vás chápeme. Tahle malá indie hra se potichoučku plíží méně navštěvovanými zákoutími Steamu, i když jde o projekt, který by neměl uniknout žádné kooperativně smýšlející dvojici. A třetí díl je mnohem dál než jeho předchůdci z hlediska audiovizuálu i propracovanosti herních systémů.

A čím že je tento multiplayer výjimečný? Velmi originální kooperací dvou hráčů, kteří společně prožívají jedno dobrodružství plné zapeklitých hádanek, ale každý z jiného úhlu pohledu. Zatímco jeden vidí složitý mechanismus, druhý k němu má návod. Zatímco jednomu jde o život, druhý si zoufalstvím škube vlasy na druhé straně tajemného hradu. Takové napětí a takovou míru nutné verbální komunikace v podobě, která rozhodně není akční, jsme jinde nezažili.

2. místo – Apex Legends

Na třetího do party top battle royalů jsme si museli chvíli počkat a Apex Legends se nakonec zjevil úplně zničehonic bez jakéhokoliv varování, ale riskantní tah bez použití reklamy a bez budování hypu nakonec neskutečným způsobem vyšel. Stačil týden a hru si vyzkoušelo 25 milionů hráčů, přičemž v jednu chvíli jich u hry vysedávalo víc než 2 miliony. Byl to fenomén. A byl k tomu samozřejmě důvod.

Výborné střílení, neuvěřitelná pohyblivost a hrdinové se speciálními schopnostmi patří k největším kladům hry, ale je tu ještě jeden zásadní prvek – pingování. Možnost označit a ukázat na cokoliv ve hře a dát tak o tom vědět svým týmovým kolegům bez nutnosti sahat po mikrofonu nás prostě dostala. A nejen nás, když ji ostatní úspěšné multiplayery začaly okamžitě přebírat. Bezprostřednost pingování a jeho přehlednost je ve velmi svižném boji velice vítaná a třešničkou na dortu je fakt, že pomáhá překlenout jazykovou bariéru. Prostě paráda.

1. místo – Death Stranding

Že jste při sledování videí z Death Stranding viděli jen samotáře Normana Reeduse kráčejícího pustinou s obrovským nákladem na zádech? Vzpomínky vás neklamou, na jiné hráče v této unikátní hře skutečně nenarazíte. Přesto si Death Stranding vysloužilo prvenství v kategorii nejlepšího multiplayeru a porazilo i výtečný Apex. Jak je to možné?

Nemusíte s hráči přímo komunikovat a navzájem se vyvražďovat, abyste s nimi prožili jedinečný zážitek. Stačí, když uvidíte, co dokázali před vámi. A ne, nedá se to přirovnat k multiplayeru Dark Souls, i když i zde můžete po světě zanechávat vzkazy a varovat tak před nebezpečím nebo poukázat na něco zajímavého.

Ale ten pocit, kdy jednoduše položíte žebřík přes propast a za pár hodin vám za něj přistane lajk od jiného hráče, který ho ve svém světě použil, je prostě jedinečný. Pomohli jste někomu jinému na jeho nelehké cestě obtížným terénem s těžkým nákladem a on vám za to vyjádřil své díky.

Možná to zní jako blbost, ale přesně o tomhle jsou sociální sítě, kterým lidstvo propadlo. Něco dokázat, pochlubit se tím a pak za to sklidit ovace. Tady ovšem nejde o takovou hloupost jako sociální status. Tady si v prvé řadě vzájemně skutečně pomáháte a obnovujete Ameriku. Je to jeden z těch zážitků, které se jednoduše musejí zažít, abyste je dokázali docenit. A je to typ multiplayeru, který bychom v budoucnu chtěli vídat častěji.