Americká odborová organizace volá po sjednocení herních vývojářů

- Téma autor: Šárka Tmějová

Odbory jsou ve spojení s americkým herním průmyslem dlouhodobé téma, tamní zákonodárný systém totiž zejména kontraktory kdovíjak nechrání. Jedna z největších amerických odborových organizací, The Communications Workers of America, nyní přichází s rozsáhlou kampaní, která by měla vývojáře motivovat ke sjednocení a tedy i větší schopnosti hájit zájmy zaměstnanců.