Exkluzivně: Mafia míří zpátky na Sicílii: The Old Country slibuje krvavou ságu o zrození podsvětí

24. 7. 2025 18:00 | Rozhovor | autor: Jakub Malchárek

Sicílie – prosluněný ostrov citrónů, ale také kolébka mafie. Nový díl legendární gangsterky Mafia se vrací ke kořenům: do roku 1905 mezi vesnické kostely, sirné doly a zkorumpovanou policii. Povídali jsme si s generálním ředitelem Romanem Hladíkem a výkonným producentem Devinem Hitchem z Hangaru 13 o tom, co bylo největší inspirací prequelu a jaké změny od předchozích dílů můžeme očekávat.

Západy slunce nad Sicílií

„Chtěli jsme vyprávět příběh, který bude působit jinak a zároveň povědomě. Zkoumali jsme, jaké mají lidé odkazy na mafii a organizovaný zločin v populární kultuře – třeba návrat na Sicílii v Kmotrovi –, navíc všechny předchozí Mafie byly zasazené do měst, tak nám Sicílie přišla jako ideální místo, kam sérii posunout,“ říká Hitch. Děj hry se odehrává v kulisách fiktivní sicilské krajiny, která je ale inspirována reálnými místy. Nejde o prázdnou pohlednici, ale svět pečlivě zkonstruovaný z povědomého.

„Je to kurátorská realita,“ doplňuje generální ředitel Roman Hladík. „Inspirujeme se skutečnými místy, ale vytváříme vlastní prostor.“ A to platí nejen pro krajinu, ale i pro techniku. Hra sice nenabízí licencované vozy, ale všechny jsou stylizované podle modelů z počátku 20. století. „Lidé budou možná překvapení, že už v roce 1905 existovala auta schopná jet velmi rychle," podotýká Hladík. „Dokonce se už tehdy pořádaly automobilové závody a jako s každou novou technologií se začínaly posouvat hranice.“

zdroj: Hangar 13

Protagonistou The Old Country bude Enzo, mladý muž, který stoupá mafiánským žebříčkem a krvavými boji o moci. „Jeho cesta od ničeho k moci je velmi přímá a příběhově strhující. Je to jako prožít si mafiánský film na vlastní kůži, což byl vždycky náš záměr,“ říká Hitch.

Na místo, kde to začalo

The Old Country se vrací ke kořenům série a kráčí ve šlépějích prvního dílu. Lineární příběh je zasazený do otevřeného světa, který ale neslouží k bezhlavému sandboxovému hraní, ale jako kulisa jednotlivých misí. „Strukturou se hodně podobá Mafia: Definitive Edition. Lidem se líbila gangsterská horská dráha, na kterou jsme je posadili,“ vysvětluje Hitch. „Máte svobodu, ale prim hraje příběh.“

V praxi to znamená, že máte volnost v tom, jak a kudy se na misi dostanete, ale dějový oblouk je pevně daný. Z prvních ukázek se hodně skloňovaly akční adventury jako Uncharted, což prý není úplně šťastné přirovnání. „Komu by se nelíbilo být přirovnán k Uncharted, ale to je přece jen koridorovka. My necháváme hráčům volnou ruku, prostor pro průzkum. Náš svět je otevřený, ale ne sandbox,“ oponuje Hladík.

zdroj: 2k Games

Mezi misemi se můžete vydat za obchodníkem se zbraněmi Valeriem, vybrat si v garáži vozidlo a dojet si na místo konání dalšího úkolu. Hra nabídne možnost přeskočit delší cesty, ale jen v případě, že už v autě mimo řidiče nesedí žádná důležitá postava. „Chceme, aby si to lidé užili poprvé naplno. Tohle je svět, který stojí za to objevovat,“ podotýká Hladík.

Například Enzo nebude jen střílet. Tedy, pokud nebude chtít. Hra umožní rozmanitý přístup: plížení, likvidace na blízko, vrhací nože, ale i klasickou akci s brokovnicí. „V jednom QA testu jsme viděli kolegu, jak s myší se 100% citlivostí a bez asistenta zaměřování šel na všechny s pumpou a granátem, zatímco já se spíše opatrně plížím a házím nože,“ směje se Hitch.

Enzo na začátku nemá nic. Jak stoupá v hierarchii, dostává se mu nejen respektu, ale i lepšího vybavení. „Zpočátku vás vyzbrojí revolverem, pak se otevřou další možnosti,“ popisuje Hitch. Například rozmanitý vozový park, upgrady a pokročilé zbraně nebo růžence, které odkazují na hlubokou katolickou tradici Sicílie. Odemykají vyloženě herní bonusy a schopnosti, které bude možné efektivně kombinovat se zbraněmi nebo noži.

zdroj: Hangar 13

Zároveň ale ve hře nepůjde jen o akční mise nebo plížení. „Nechceme, aby byl rytmus hry stereotypní. Nejde jen o akci po každé cutscéně. Nebudeme zbytečně prozrazovat, ale mise strukturujeme tak, aby se neopakovaly, a pokaždé nabídly něco trochu nového,“ vysvětluje Hladík. Autoři naznačují větší rozmanitost a snahu o pečlivě navržené, strhující herní tempo.

Hangar 13 chce, aby se k The Old Country hráči a hráčky vraceli. I proto hra nabídne v rámci některých misí různé možnosti průchodu, ať už skrz tiché infiltrace, nebo naopak velmi razantní přístupy. „Chceme, aby si každý mohl zkusit jiný styl hry a možná ho v některých momentech během druhého průchodu přehodnotil,“ vysvětluje Hitch.

Tvůrci si tak kladou za cíl znovu navázat na zlatou éru příběhových her. Tedy na čas, kdy hlavní motivací nebylo odškrtat další seznam ikon na mapě, ale poznat postavy, sledovat jejich přerod a věřit jejich motivacím.

Přechod na Unreal Engine 5

The Old Country je první Mafií na Unreal Enginu 5. „Vlastní engine fungoval dobře, ale v něčem už zaostával,“ vysvětluje Hladík. Unreal přinesl celou řadu proprietárních technologií jako Nanite, Lumen nebo Metahuman pro ztvárnění realistického nasvícení či drobné mimiky obličejů.

zdroj: Take-Two

„Naši grafici dostali do ruky nástroje, které jim umožnily překonat dosavadní limity. Žádná hra nevypadá tak dobře, když za ní nestojí špičkový tým s jasnou stylistickou vizí,“ dodává Hitch. „Konečně jsme mohli vymodelovat Sicílii s takovými detaily, jaké si zaslouží.“ Snáze s nimi vynikne také dabing, motion capture či interaktivní prostředí, které se blýskne třeba v akčních pasážích. Šrapnely brokovnice cupují nábytek na kusy a dodávají přestřelkám tu správnou akční váhu.

A co bude dál?

Namísto pokračování v 80. nebo 90. letech se autoři rozhodli vrátit čase před první hru. „Ne každý ví, jak mafie začala. Chtěli jsme to ukázat a zároveň oslovit nové hráče,“ vysvětluje Hladík. Některé postavy z předchozích her se v The Old Country objevit mají, konkrétní tváře a okolnosti ale zatím zůstávají tajemstvím.

A co bude pak? Nic oficiálního. „Rozhodně bychom rádi pokračovali, ale teď se soustředíme na vydání," říká Hitch. „Uvidíme, co nám budoucnost přinese.“

Ačkoliv Hangar 13 zatím neoznámil konkrétní plány na DLC či podporu po vydání, z rozhovoru je zřejmé, že studio si nechává otevřené dveře. „Nemáme nic oficiálního, ale rádi bychom po vydání naslouchali komunitě,“ naznačuje Hitch. Že by Old Country čekal osud podobný Definitive Edition, tedy ještě další aktualizace a obsah?

zdroj: Hangar 13

Nechme se překvapit. Faktem je, že příběh Enza a počátků mafie má potenciál oslovit nové hráče i dlouholeté fanoušky. A pokud se hra povede tak, jak zatím vypadá, není důvod, aby tato kapitola byla poslední.

Jestli se Mafii: The Old Country podaří návrat ke kořenům a kombinace syrového příběhu o podsvětí s romatizovanou gangsterskou estetikou, se dozvíme už 8. srpna na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.