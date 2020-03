Recenze komiksu Magic: The Gathering – Chandra

- Recenze autor: Václav Pecháček

Chandra Nalaar. Kdo posledních několik let hraje Magic: The Gathering, musel si téhle ohnivé slečny už mnohokrát všimnout na kartičkách, v trailerech, v příbězích na internetu i v knížkách. Pokud máte rádi červené aggro balíčky nebo jste si pyromantku z Kaladeshe oblíbili třeba kvůli jejím planoucím vlasům, možná vás bude zajímat nový komiks Magic: The Gathering – Chandra.

Celá galerie Chandra není jen mocná kouzelnice, ale také sférochodkyně (planeswalker) – bytost schopná teleportace mezi oddělenými sférami reality. Chvilku může pobývat na městské sféře Ravnica, pak zamíří do hororového Innistradu, nakonec si třeba odpočine doma v Kaladeshi, sféře vynálezů. A přesně o to v komiksu jde. Chandra skáče z místa na místo, potírá zlo, kde ho najde, a snaží se pomoct těm, kteří to potřebují. Proč to dělá? Samozřejmě proto, že je hodná. Ale taky proto, aby zapomněla. Pakliže jste sledovali události posledních několika edic Magic: The Gathering, asi tušíte, že se všechny točily kolem zlovolného plánu dračího sférochodce Nicola Bolase. Tento plán vyvrcholil na Ravnice v rámci edice War of the Spark, ale skupina dobrodějných sférochodců zvaná Strážci brány (v originále Gatewatch) se Bolasovým záměrům snažila zabránit od samého počátku. Chandra ke Strážcům brány patřila a byla tak svědkyní všech jejich vítězství… a všech jejich porážek, kterých bylo opravdu požehnaně. Ohnivá sférochodkyně byla poražena, téměř zlomena, přišla o svoje přátele, které nebyla schopná zachránit, a i když byl nakonec Bolas na Ravnice zastaven, útěchu jí to nepřineslo. Stále na ni mluví mrtví, kteří možná nemuseli zemřít, jen kdyby její plameny žhnuly o něco zuřivěji. Boj je tak pro Chandru droga, díky níž nemusí přemýšlet nad tím, co bylo, protože má plné ruce práce s přežíváním. A v komiksu si boje užijete opravdu požehnaně. Ohnivé výjevy, v nichž Chandra promění v prach celé armády nepřátel, tu jsou na denním pořádku. A slečna Nalaar k nim samozřejmě průběžně připojuje i drsné hlášky. „Začíná tady být trochu horko, co?“ ucedí, zatímco taví vojsko zombíků. Nejen v těchto okamžicích je vidět, že Chandra je komiks určený spíše mladším čtenářům. Vnitřní boj hlavní hrdinky by mohl být zajímavý i pro dospělé, pokud by mu autoři vdechli o trochu více komplexity než: „Je mi líto, že pár lidí umřelo.“ Takhle působí povrchně a lehce uměle, jako taková výmluva, proč Chandra musí všechno usmažit. Komiks lze doporučit spíš dětem i z toho důvodu, že bojování není příliš násilné. Ano, občas vzduchem proletí trocha krve, jako když si Chandra dá pěstní souboj se zlým sférochodcem Tibaltem, ale že by se na stránkách objevily nějaké brutální výjevy, například upálená těla, když už se tedy bavíme o pyromantce, to skutečně ne. I pro starší milovníky Magic: The Gathering bude ovšem docela zábavné s Chandrou cestovat na tucet různých sfér, kam se třeba kartičky jako takové už roky a roky nepodívaly. Jakožto vyhlídková cesta napříč Multiverzem funguje komiks skvěle. Jen tím nevyhnutelně trpí ústřední příběhová linka – Chandřin souboj s „velkým padouchem“ Tibaltem je tak nějak navíc, prostě proto, že na konci bylo potřeba někoho spráskat. Žádné velké příběhové zvraty určitě nečekejte. Ale vyprávět ucelenou příběhovou ságu nakonec nejspíš ani nebylo záměrem autorů. Kdo se chce podívat pod kůži oblíbené hrdince téměř zlomené strašlivými událostmi na Ravnice a u toho se kochat plamennými bouřemi, tomu komiks určitě poslouží, stejně jako tomu, kdo chce po dlouhé době zavítat na Ixalan, Zendikar, Innistrad, Alaru. Ovšem pokud preferujete vážnější psychologická díla nebo máte strach z ohně, radši bych se k Chandře nepřibližoval.