Inkulinati – recenze iluminačních šachů

16. 2. 2024 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Inkulinati je originální a nápaditá tahovka, ve které se na středověkém manuskriptu mydlí zvířátka, jež jako by vypadla z brku Terryho Gilliama. Iluminační šachy vás u obrazovky udrží návykovou roguelite hratelností, skvělým výtvarným zpracováním a komplexní sérií pravidel, která parádně prověří vaši schopnost přemýšlet několik tahů dopředu.

Prolog

„Chop se brku, iluminátore! Jmi se črtat zvířata roztodivných tvarů a bizarní stvůry. Ze stránek manuskriptu na nás útočí síly pekelné. A pozor na kaňky!“

Pravidla Inkulinati jsou na první pohled jednoduchá. Vaše postava kreslí na svitek různá zvířátka a bestie, které mají zvláštní schopnosti a unikátní statistiky. To samé ale dělá i váš protivník a (většinou) vyhrává ten, kdo z manuskriptu díky útokům a pošťuchování vymaže toho druhého.

Jenže vmíchejte do tohoto inkoustového základu pigment v podobě desítek všemožných příšerek s různými schopnostmi, odlišné talenty písařů, speciální schopnosti, zvláštní pravidla a rázem máte před sebou poměrně komplexní tahovou strategii, která by se nejlépe dala přirovnat k 2D šachu.

zdroj: Yaza Games

Každá iluminace se dokáže posunout po hracím plánu a provést jednu akci. Nebo jen provést akci, či se jen posunout o trochu dál sprintem. Tahy vás a protivníků se střídají s tím, že každé kolo vždy začíná někdo jiný. Najednou můžete mít na plánu až pět příšerek. To ale neznamená, že když o některou přijdete, nemůžete si nakreslit novou. Máte-li dost inkoustu.

Když už jsme u toho inkoustu, tak ten roztomilé, ale zákeřné ilustrace sbírají tím, že ukončí svůj tah na kaňce na hracím plánu. Není to ale ani zdaleka jediná situace, kdy je důležité pozicování. V síle útoku hraje roli třeba to, jestli je veden do zad. Například kopím vyzbrojené lesní potvůrky mohou útočit i na protivníky v patře nad sebou. A co je snad nejdůležitější, postavičky se dají žďucháním po plánu posouvat a klidně je tak můžete ze stránky shodit úplně a vyřadit je ze hry.

Kromě protivníků na vás ale čekají také nástrahy prostředí. Skříně a barely chrání před střelami, oheň zraňuje v každém kole, jedovatá oblaka šíří mezi vaše jednotky nákazu. Pekelný chřtán ilustraci rovnou zabije, a když hra trvá příliš dlouho, začnou konce pergamenu stravovat plameny apokalypsy.

Kapitola

„Co to kreslíš, iluminátore?! Proč má ten ďábel místo pozadí další obličej? Co má znamenat necudné vrtění pozadím tohohle králíka? U všech svatých, a proč si tadyten osel zavádí do řitě dudy?!“

Typů jednotek je přehršel, jeden bizarnější než druhý. Takový králíček s kopím je ještě relativně konzervativní, narazíte ale i na levitující medvědí hlavy, opěšalé lachtany, tančící kostlivce, lidské hlavy na zvířecích nohou, trojhlavé psy a plazy s lidskou rukou místo hlavy.

zdroj: Yaza Games

Kdybych měl vyjmenovávat jednotlivé schopnosti, tak recenze nebude o ničem jiném. Pokusím se je proto nastínit na dvou ilustrativních případech. Například výše zmíněný králíček s kopím umí zavrtět ocáskem, čímž jednu protivníkovu příšerku připraví o tah. Zároveň to je schopnost, kterou disponují všechny králičí jednotky. Potom, když ukončí tah, dostane automaticky jednu úroveň požehnání, jež zvýší poškození a zároveň zabrání protivníkovi králíčka šťouchnutím posunout. A protože je hlodavec vyzbrojen kopím, má, stejně jako třeba liščí nebo psí kopiníci, možnost útočit na dvě okolní políčka nebo i na patro nad sebou.

Trochu komplikovanější pravidla už mají třeba čerti a démoni. Ti jsou totiž v základu odolní vůči plamenům a ani pekelný chřtán je nezabije. Oproti tomu požehnané jednotky jim ubližují mnohem víc. Jejich schopnosti se pak soustředí na šíření plamenů po hracím poli a poměrně slabé útoky kompenzují tím, že způsobují krvácení, jež ubírá životy každé kolo.

A to jsou jen dva druhy iluminací. K nim dále patří šermíři, lišky, ryby, draci, opice, vrhaci lektvarů, hráči na dudy, píšťalu, lučištníci, vlci-poutnící, kočky-biskupové, zajíci metající štěňátka, buvoli, holubi anebo třeba včely. Každý druh a typ s vlastní sadou pravidel, schopností a atributů.

To samozřejmě může znít jako obrovská a příliš komplexní výzva, která může odradit každého, kdo si chce u hry odpočinout. Nemusíte mít ale vůbec žádný strach, protože veškerá pravidla a manévry vás naučí obsáhlá akademie. Jde o třívrstvý tutorial, který vás provede desítkami kratičkých scénářů, aby podrobně vysvětlil, na co si dát pozor, jak se která schopnost používá a na jaké záludnosti můžete na svých cestách narazit.

zdroj: Yaza Games

Drtivou většinu hry si potom navíc přirozeně osvojíte v kampani, která šikovně dávkuje výzvu a, jak je v roguelite hrách zvykem, před střetnutím s bossem na konci každého aktu vás postaví před spoustu rozhodnutí, jak si naklonit taktickou výhodu na svou stranu.

Epilog

„Gratuluji, iluminátore! Jsi mistr manuskriptu, prefekt pergamenu, strážce svitku a inteligentní ilustrátor. V řemesle bys mohl dosáhnout skutečného osvícení… Kdybys tolik nekreslil ty zadky.“

Inkulinati na první dobrou trkne do očí a uší fantastickým audiovizuálním zpracováním. Postavičky stylizované do středověkých iluminací mají spoustu úžasného charakteru, animace jsou nápadité a humorné. Oslíci prdí na nepřátele přes dudy, kočičky packou léčí zranění a kostlivci chřestí do rytmu danse macabre.

zdroj: Yaza Games

Hrací plocha je krásně přehledná a do toho se výborně hodí občasné protnutí s realitou. Například když pozadí, na kterém leží manuskript, tvoří reálná fotografie. Stejně tak ruce postav, které skrz speciální schopnosti zasahují do hry. Celou hru navíc podtrhává výborný a skočný středověký soundtrack.

Třešničkou na dortu jsou pak bossfighty proti jiným iluminátorům. Každá nakreslená postavička totiž na svitku ožívá i s vtipně zkomoleným středověkým jménem. Během souboje se pak v rohu manuskriptu začne psát příběh, ve kterém jsou zachycené tahy a činy jednotlivých zvířátek. Je to detail, který nemá na hru vůbec žádný vliv, ale do inkoustové ilustrační stylizace se parádně hodí.

Fine

„Dobrá, iluminátore. Ještě jednu kresbičku a končíme. Knot voskovice dochází a na svitek už nevidím. Nevím, jestli to je stářím, nebo množstvím vína. To už venku svítá?!“

Inkulinati jsou zkrátka výbornou hříčkou pro všechny, kteří mají rádi komplexní tahovky. Přestože se s kampaní vypořádáte za relativně krátkou dobu kolem deseti hodin, nabízí nové potvůrky k odemčení, ale i vyšší obtížnosti, které pořádně proklepnou vaše strategické uvažování.

zdroj: Yaza Games

Nové potvůrky mají unikátní schopnosti, které výborně lákají k dalším a dalším průchodům. Vyzkoušet si hrát za sebevražedná, výbušná, groteskní monstra nebo třeba za ryby, které pracují s mechanismem přílivu. Výbornou hratelnost navíc doprovází fantastické grafické ztvárnění a skvělá hudba.