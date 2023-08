Zážitky z Gamescomu: The Plucky Squire je rozkošné pohádkové dobrodružství se záplavou nápadů

28. 8. 2023 15:00 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

Na kolínském výstavišti samozřejmě v minulém týdnu nemohlo chybět ani vydavatelství Devolver Digital, specializující se především na vydávání menších, ale o to originálnějších her. Stánek, kde se prezentoval i malý bar a spousta mističek s cukrátky, jich nabídl plnou náruč, já jsem ale při své první návštěvě zamířil zcela neomylně.

The Plucky Squire byl mou loňskou „Hrou E3“, i když to nebyla skutečná E3 a i když tehdy soupeřil s mnohem vznosnějšími a slovutnějšími tituly. Jenže když malý hrdina zničehonic vyskočil z papírového leporela do 3D prostoru, měl jsem chuť vyskočit radostí během našeho streamu i já.

Tou dobrou zprávou je, že The Plucky Squire za uplynulý rok neztratil ani špetku svého kouzla, ba co víc – funguje stejně dobře při plynulém hraní jako v akčně střiženém videu.

Pero, štětec a palička

Vydáte se do pohádkového příběhu, který je sice zapsán na pestrobarevných stránkách dětské knihy, ale dalece je přesahuje. Hlavní hrdina Jot, tedy eponymní Plucky Squire, je protagonistou vyprávění a všichni v kouzelné zemi Mojo jej milují. Jot je ale kromě svého hrdinství také spisovatel, který má na svém kontě sérii velmi populárních knih.

Spolu s ním se na výpravu vydává jeho kamarádka Violet, která je sice čarodějka, ale kromě toho se věnuje malbě, má skvělé oko na kompozici a perspektivu a ve volném čase ještě míchá lektvary. Trojici uzavírá přátelský skalní troll jménem Trash, který je vynikajícím metalovým bubeníkem.

Celá tahle trojice a především Jot významně leží v žaludku černokněžníku Humgrumpovi, kterého velmi pudí, že je Jot všemi tolik milován, že sklízí všechnu slávu a vůbec, že je celá kniha jen o něm. Proto se Humgrump rozhodne, že Jota z knihy prostě vystrnadí a sám se stane populární živoucí legendou, kterou mají všichni rádi.

Ústřední trio to samozřejmě nemůže připustit, a tak se vydává na cestu plnou strastí, ale i humoru, která vede po stránkách leporela i mimo ně. V sázce je hodně, protože knížka patří malému chlapci s neobyčejně tvůrčí povahou (a hlavní postavy v zásadě představují různá kreativní odvětví), a pokud by Humgrump zvítězil, mohlo by to mít velmi neblahý vliv na jeho budoucnost.

Nápaditost na prvním místě

Kreativita je na první pohled ústředním termínem, který si z člověk z prezentace The Plucky Squire odnáší. Jedná se o neobyčejně okouzlující hru, která v každé minutě přichází s novým nápadem a při hraní se musíte v jednom kuse usmívat. Není to jen zásluhou rozkošné stylizace, ale i humoru, který vychází z rozhovorů mezi postavičkami, ale i z konkrétních situací.

zdroj: All Possible Futures

Nápaditost celého titulu podtrhuje především schopnost velmi efektivně střídat žánry. Na ploše knihy vám bude možná připomínat staré díly The Legend of Zelda, jindy půjde o 3D skákačku či bullet hell a ochuzeni nebudete ani o vtipné minihry, například o lukostřelbu.

Jot a jeho parta může své domovské stránky opouštět na konkrétních místech a vydat se na stůl zmíněného chlapce, kde se odehrává další dobrodružství, tentokrát pocházející z fantazie malého dítěte. Díky tomu se budete procházet po z kostech postaveného hradu a bojovat třeba s elfskou válečnicí pocházející z jednoho z úzkostlivě střežených dětských pokladů – kartičky z variace na Magic: The Gathering.

Tam a zase zpátky

Přepínání perspektivy funguje i v logických hádankách, o které v The Plucky Squire rozhodně není nouze. Jedním z klíčových mechanismů je totiž možnost přepisovat věty příběhu, které se nacházejí na stránkách, a tak efektivně měnit prostředí a případně si otevírat postup dál. Vtip je v tom, že někdy jsou potřebná slova na jiné stránce, než kde se momentálně nacházíte (totéž může platit i pro jiné předměty, třeba klíče), a tak je třeba vyskočit ven, trochu zalistovat a skrz skutečný svět přenést kýžené slůvko na správné místo.

Dám jednoduchý příklad – v jeden moment vám bude blokovat cestu obří brouk a na stránce je napsáno, že cestu blokuje obří brouk. Stačí ale někde najít slovo „maličký“ a za pár chvil je po problému. Navíc je ve hře schována celá řada vtípků, takže můžete zkoušet různá slova a sledovat, jaký budou mít efekt.

Vše funguje naprosto plynule a přirozeně, hratelnost není nikterak náročná a The Plucky Squire se vás bude snažit spíše okouzlit a rozesmát než uspokojit touhy v srdci hardcore hráčů. Na přítomné dvojici vývojářů bylo především vidět, jak svůj projekt milují a kolik péče mu věnují, a také to, že se při práci dobře baví. Termín vydání nicméně ještě neznají, momentálně jsou údajně někde v polovině vývoje. Dohrání by mělo zabrat kolem šesti až sedmi hodin. Víc se snad dozvíme příští rok.