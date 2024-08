Zážitky z Gamescomu: Metaphor: ReFantazio vypadá jako drsnější a brutálnější verze Persony z fantasy světa

30. 8. 2024 14:00 | Dojmy z hraní | autor: Aleš Smutný

Jaký je asi nejlepší způsob, jak představit hru na Gamescomu? Vezmou vás do místnosti s monitorem a prostě vás nechají hodinu hrát. Což se mi stalo s Metaphor: ReFantazio, kde jsem dostal hodinu od samotného začátku hry a hrát jsem mohl, kam jsem chtěl. Organizátoři ani nemuseli stanovovat nějaký umělý konec dema, protože i když někteří z nás přeskakovali filmečky a jiní jsme měli už najetý soubojový systém, stejně i ti nejrychlejší končili u prvního velkého bosse. Nicméně, na konci oné hodiny jsem měl jasno, Metaphor je rázem jedna z mých nejočekávanějších her letoška.

Za hrou stojí Hašino Kacura, hlavní designér a producent, který má na kontě sérii Persona, a především pátý díl, který vstoupil do širšího povědomí mainstreamové veřejnosti. Tentokrát si ale řekl, že chce dělat na nové značce, a tak se posunul v rámci organizační struktury Atlusu do takzvaného Studia Zero, kam sebou ovšem vzal řadu lidí, kteří na Personě 5 pracovali. Při hraní Metaphor vás to rozhodně nepřekvapí, protože hra má velmi podobné prvky jako zmíněná série. Co se ovšem zásadně mění, je zasazení a stylizace.

zdroj: Atlus

Metaphor: ReFantazio je fantasy hra ve světě, který je podivným odrazem toho našeho. Alespoň to říkají propagační materiály, jelikož za onu hodinu stihla hra tento motiv jen naznačit. Co nenaznačila, ale rovnou ukázala, je drsnější přístup k tématu. Ne, že by se série předtím stranila choulostivějších témat jako jsou sebevraždy, vraždy, sexuální obtěžování a podobně, ale neukazovala ono násilí přímočaře. Tady hned v první půlminutě sledujete, jak někdo zavraždí krále Euchronie a na obrazovce se objevuje krev. To potvrzují i další filmečky, tentokrát se tvůrci s vyobrazením krve nebojí pracovat (ono to znamená v Japonsku i odlišnou věkovou hranici hry) a místní fantasy svět vykreslují jako notně násilné místo.

Za první hodinu vlastně stihnete opravdu jen prozkoumávat svět. Rychle zjistíte, že Euchronie se skládá ze sedmi království, které obydluje několik kmenů, jež se vizuálně liší a odtud pramení i jejich predispozice a společenské postavení. Jedni, kteří mají špičaté uši a mohli by připomínat elfy (ale nejsou to elfové) patří mezi nejsilnější rasy a patří k těm společensky výše postaveným. Jiní mají rohy a rekrutují se z nich vládnoucí elity. Naopak další, které poznáte podle zvířecích uší, jsou vysloveně podřadnou kastou, se kterou každý vymetá a nedostanou se ani do armády, snad jen v časech války… která se ovšem možná po násilné smrti krále blíží.

Váš hrdina patří ke klanu Elda, který vypadá relativně lidsky, tedy krom faktu, že má každé oko jiné a samotní členové Elda jsou takřka nedotknutelná a opovrhovaná skupina, jelikož mají přístup k nekonvenční magii. Trochu jsem z ní dostal okusit během souboje s prvním bossem, ale neodvažuji se hádat víc. Co ale už nyní můžu říct je, že ačkoliv je samotný svět Euchronie velmi barvitý a prosvětlený, skoro jak japonský styl high fantasy třeba z Tales of Arise, pod jeho povrchem bublají temné emoce. Kastovní rozdíly jsou obrovské, někde na pokraji otroctví a nezlepší se to ani když se chcete dát do armády, kam směřuje váš hrdina.

Vážně se těším na objevování celé Euchronie a jejích zákonitostí, protože během bitvy, která se na konci první hodiny odehrála, jsem konečně narazil na člověka. Tedy, na zmínku o něm. Ve chvíli, kdy jsem rubal podivná démonická stvoření a ve finále podivné antropomorfní monstrum, ze kterého vyrůstaly větve a z nich ovoce, které požíralo a léčilo se tak, postavy vyděšeně zareagovaly: „To je člověk!“. Tedy ne, že by to původně byl člověk, ale zjevně jsou zde za lidi označované podobné výplody démonické dimenze. No a teď si to přeberte…

zdroj: Atlus

Ve vyprávění se střídá in-engine animace s nádhernými anime filmečky. Na produkci se zjevně nešetřilo a Metaphor: ReFantazio zjevně není pro Atlus jen vedlejší titul. Co se týče samotné hratelnosti, jde o klasickou variaci na Personu, respektive Shin Megami Tensei tahovku, kdy využíváte různé útoky, ideálně z prvku, který soupeře nejvíce zraní a ještě lépe na kolo vyřadí. Střídat se budete i v partě, kde jsem stihl mít jen dalšího rekruta, jež disponoval účinnější ohnivou magií, kterou všichni ve světě dokáží vyvolávat jen skrze státně schválené artefakty a jejich ilegální držení se trestá smrtí, což vám ukáže jedna hezky animovaná scéna oběšení. Podle náznaků z první hodiny a samozřejmě materiálů, které byly známé už dřív, bude i zde hrát roli management času a vytváření vztahů v rámci vaší party, ovšem na to ještě v našem sezení nestihlo dojít.

U mne osobně na to dojde nejpozději 11. října, kdy Metaphor: ReFantazio vychází na PlayStation 4, 5, Xbox Series X/S a PC. Mám zcela jasno, že tenhle kousek si nenechám ujít, protože spojuje známé herní prvky s novým, zjevně promyšleným universem a já prostě na tvorbu Atlusu slyším.