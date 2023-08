Zážitky z Gamescomu: Logická Chessarama chce chytrou cestou přivést hráče k hraní šachu

25. 8. 2023 16:15 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Setkání s vývojáři na herním veletrhu Gamescom může probíhat nejrůznějšími způsoby. Často si zalezete do komůrky s výkonným počítačem, kde si nerušeně zahrajete a vyzpovídáte tvůrce. Jindy jde o jednu z mnoha obrazovek, kdy vám kde kdo kouká přes rameno. A když přijde řada na nezávislé vývojáře, může to celé proběhnout pěkně punkově.

Moje schůzka s Raphaelem Diasem ze čtyřletého brazilského studia Minimol Games, jemuž šéfuje a zároveň řídí vývoj her s 10+ dalšími vývojáři, byla ale ze všech nejpunkovější. Už když jsem se blížil k brazilskému stánku s instrukcí, že mám zasednou ke stolu číslo 11, tušil jsem, že je tu něco jinak než všude jinde.

Stoleček byl malinký a prázdný. Teprve před mýma očima vytáhl Raphael nikoliv očekávatelný notebook, ale Steam Deck. Ano, toto působivé zařízení od Valve nachází i takové využití – malému studiu, které cestuje přes půl planety, umožňuje prezentovat svou hru prakticky za pochodu. A musím říct, že úspěšně.

Farmaření, samurajové i fotbal. Šachy jdou aplikovat na vše

Přes dva roky vyvíjená logická hra Chessarama je pro Steam Deck jako dělaná, „gamepadové“ ovládání rychle přejde do krve a je to přesně ten typ hry, který si chcete vzít kamkoliv s sebou, přičemž vím, že bych se nebránil jeho hraní ani na běžném PC či notebooku (či konzoli, ale o těch se ještě oficiálně nemluví).

zdroj: Minimol Games

O hře jsem poprvé slyšel krátce před Gamescomem, kdy mi v mailu přistála nabídka na její vyzkoušení na festivalu a stačilo pár obrázků a krátký popisek, aby se naplno rozpoutala moje zvědavost, která byla hratelnou ukázkou zcela ukojená.

Chessarama je logická hra využívající principů královské hry šachu velmi chytrým způsobem – bere si jednotlivé figurky a jejich pravidla a vystavuje kolem nich čtveřici tematický kampaní naplněných desítkami originálních výzev.

První kampaň se točí okolo farmaření a používá se v ní jen a pouze kůň cestující do L. Vaším úkolem je skočit takhle na všechna políčka a tím zasadit semínka. Jakmile se vám tímto elkovitým pohybem povede „přebarvit“ všechna pole, animace je před vámi nechá uspokojivě vykvést.

zdroj: Minimol Games

Druhá kampaň vás vezme mezi samuraje a udělá z vás královnu. Máte mnohem svobodnější pohyb a cíl povraždit všechny figurky na plánu, kde ale jedna druhou brání a je potřeba je nejprve od sebe nějak odlákat.

Do třetice všeho dobrého jsem vyzkoušel i kampaň zaměřenou na fotbal, v níž musíte hráče s pravidly pro věže a střelce naaranžovat na hřišti tak, aby si podle stejných pravidel přihrávali míč a zaskórovali do branky. Čtvrtá kampaň vás vezme do středověku a z časových důvodů už jsem jí bohužel nevyzkoušel.

Jednotlivé výzvy jsou postupně čím dál tím náročnější, ale člověk to nakonec nějak vymyslí. Třeba s pomocí šesti tahů. Ale když budete chtít splnit i výzvu a zdolat úroveň na tři tahy, tak už se pořádně zapotíte.

Design úrovní je nápaditý, ale ze všeho nejvíc si hra zaslouží pochvalu za celý nápad, tedy vzít principy šachu a použít je poměrně neotřelým způsobem v graficky uspokojivé logické hře, která je i díky jemnému soundtracku vyloženě zenovou aktivitou.

Vyšší smysl

Kdyby to tady skončilo, byl bych spokojený. Ale autoři mají ještě pár es v rukávu. Kromě kampaní jsou tu totiž takzvané battles, které už mnohem víc připomínají klasické šachové partie. Hrají se na dobře známé šachovnici, která ale může obsahovat nezvyklé prvky z kampaní včetně toho, že třeba úplně všechny figurky tvoří jen koně.

A když jsou ve hře obsažená pravidla běžného šachu, tak snad nepřekvapí, že je možné si tu zahrát i normální hru bez jakýchkoliv modifikací. A tím se dostávám k poslední zajímavé myšlence, která Chessaramě nasazuje korunu – cílem hry vlastně je naučit se opravdu hrát šachy.

zdroj: Minimol Games

Začnete kampaněmi, kde si velmi zábavným způsobem osvojíte základy konkrétních figurek. A nejen to. Jelikož budete s danými figurkami trávit spoustu času, jejich manévrování si vryjete pod kůži a snáz odhalíte jejich přednosti aplikovatelné v běžném šachu, než když se „ztrácí“ v klasické hře mezi ostatními figurkami.

Po kampaních vás čeká mezistupeň se zmíněnými battly, abyste si nakonec odemkli i běžné šachy. Přijde mi to jako krásná zastřešující myšlenka tak nějak veřejně schovaná za třemi herními režimy.

Splněný sen

A abyste si nemysleli, že se autoři jen chvástají, oni to berou naprosto vážně. Na testování hry se podílejí světoznámí šachoví velmistři a velmistryně, z nichž jedna dala právě popud pro onen postupný vývoj hry z logické hříčky ve skutečnou šachovou partii.

zdroj: Minimol Games

Studiu se navíc podařilo uzavřít spolupráci se stránkou Chess.com, kde tamější hráči mohli vídat trailery na Chessaramu. A když mi tohle všechno Raphael Dias vyprávěl, byl štěstím bez sebe.

Bylo krásné vidět, jak si touhle hrou plní svůj sen. Má doma desítky šachovnic podepsaných šachovými velmistry, které odjakživa sleduje na turnajích, aby se najednou ti samí lidé věnovali hraní jeho vlastní hry a pomáhali ji formovat.

Z Chessaramy je jeho láska k šachu dobře znát, a i když jste šachy nikdy nehráli nebo jim moc neholdujete, pořád vám má co nabídnout. Hádanky jsou velmi nápadité, originální a v plánované plné hře, která snad stihne konec roku, má být obsahu až na 30 hodin, který natáhnou ještě denní výzvy a touha překonávat ostatní v žebříčcích.

Studio má se hrou navíc velké plány i do budoucna, tedy za předpokladu, že si ji hráči po vydání oblíbí (já doufám, že to tak bude). Tematických kampaní mají v zásobě hromadu, mohou přidávat další battly a rádi by zprovoznili i multiplayer, abyste si mohli zahrát šachy s kamarády. Takový obsah chtějí přidávat zdarma, ale nevylučují, že by nějaké větší DLC v budoucnu i zpoplatnili.

Na Steamu si můžete vyzkoušet demo a přesvědčit o zábavnosti myšlenky hry, tedy použití šachových principů v řešení logických hádanek, které nejsou abstraktní, ale zcela smysluplné. Ze hry to dělá docela unikátní, velmi příjemný zážitek vhodný hlavně na přenosná zařízení.