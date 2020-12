Vyšel update FIFA 21 na novou generaci. A stojí za to

4. 12. 2020 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Václav Pecháček

FIFA 21 se posouvá do příští generace. Právě dnes byly spuštěny prodeje této fotbalové simulace pro nové konzole, přičemž už včera byl update zpřístupněn majitelům verzí pro konzole současné. Já jsem si ho vyzkoušel a jsem z něj příjemně překvapený.

Ti, kdo četli mou recenzi letošního ročníku FIFA, už vědí, že jsem z něj byl tak trochu znechucený, protože mi přišel jako příliš rychlá, příliš hloupá a příliš nefotbalová arkáda. Update na novou generaci konzolí hratelnost nijak radikálně neupravuje, a přesto jsem při hraní na PlayStationu 5 daleko spokojenější, než jsem byl na čtyřce.

zdroj: Vlastní foto autora

Jednak je hra samozřejmě hezčí, s novými animacemi, zápasovou prezentací i viditelně lepším osvětlením. Filmečky zachycují hráče, jak přijíždějí na stadion, přidány byly komplexní oslavy, kdy na sebe naskáče celý tým nebo kdy útočník za mohutného zavibrování ovladače (o tom později) napálí po gólu samou radostí míč ještě jednou do sítě.

No a jednak se nesrovnatelně rychleji nahrává – když člověk na staré generaci zapomněl nastavit správnou obtížnost a chtěl se do zápasu pustit od začátku, navigace v menu a loadingy mu ukradly klidně pár minut. Tady je to otázka několika sekund.

Jak instalovat next-gen verzi, pokud vlastníte tu původní: Na PlayStationu 5 si najděte FIFA 21 v hlavním menu, stiskněte tlačítko Options (bývalý Start, pro ty ze staré školy) a vyberte Game Version, kde najdete možnost zvolit verzi pro PS5. Musíte ji „koupit“, ale nebojte, stojí 0 Kč a z účtu vám nikdo nic nestrhne. Na Xboxu by se next-genová verze podle všeho měla nainstalovat automaticky.

Pak je tu už naznačená haptická odezva ovladače DualSense, která tady možná není zpracovaná tak úchvatně jako v případě geniálního Astro’s Playroom, ale zážitku rozhodně pomáhá. Drobné bezvýznamné vibrace při každém dotyku s míčem si autoři mohli odpustit, ale když se vám ruce rozvibrují poté, co do vás ostrým zákrokem zajede soupeřův obránce, nebo když na vlastní prsty cítíte, jak váš hráč už nemůže a adaptivní trigger pro sprint čím dál tím víc tuhne, je to úplně jiná pohádka.

Měl jsem jen drobný problém s jedním z ovladačů, který při hraní, když došlo k nějaké obzvlášť intenzivní vibraci, vydával zvláštní chrastivé zvuky. Ten druhý to dělal taky, i když míň. Možná mi DualSense po 14 dnech používání umírá, což bych nerad, ale řekl bych, že to bude spíš chyba FIFA 21, poněvadž ve všech ostatních aplikacích se oba ovladače chovají zcela standardně.

zdroj: Vlastní foto autora

A to není konec, protože next-genový fotbal od EA Sports vytahuje z rukávu ještě jeden trumf: novou kameru. Když mě hra ještě během instalace vrhla do zkušebního zápasu, byl jsem zmatený: Okamžitě mi bylo jasné, že je něco zásadně jinak, jen jsem si hned nevšiml, co to je. Po pár sekundách mi ale došlo, že to je právě kamerový úhel, který teď daleko víc připomíná televizní vysílání.

PES 2021 zkoušel něco podobného a tam jsem vysílací kameru vypnul po pár zápasech, protože byla v některých ohledech naprosto nepoužitelná. Ta ve FIFA 21 je mnohem lepší – nematou ji náhlé odrazy míče, je relativně přehledná i v pokutovém území, na které se člověk dívá pod nezvyklým úhlem, a dění na hřišti náhle vypadá neuvěřitelně realisticky.

Kdybych nutně chtěl vyhrát proti silnému soupeři, asi dál zůstanu u klasické kamery, na kterou jsem zvyklý a která je čistě z herního hlediska asi přeci jen přívětivější. Ale takhle, když jsem se chtěl hlavně pokochat nádherným zápasovým zážitkem na nové generaci? Ideální novinka.

zdroj: Vlastní foto autora

Jen jediná věc mi na next-genové verzi FIFA 21 výrazně vadí. Je jí skutečnost, že se chová jako úplně nová hra – opět musíte projít tutoriály, opět odklikáváte obchodní podmínky, hra se vám opět snaží vybrat startovní obtížnost, zachován zůstal jen postup v Ultimate Teamu a ve Voltě, singleplayerové kariéry se přenést nedají. Nebylo by špatné, kdyby si next-genová verze všimla, že na minulé generaci máte v té samé hře odehrány stovky hodin a neotravovala vás prvky určenými pro nováčky.

Jinak je to ale, spolu s vydáním nového a vynikajícího Football Manageru (jeho recenzi si můžete přečíst tady), další dobrá zpráva pro všechny fanoušky virtuální kopané, zvlášť tedy pro ty, kterým se poštěstilo ukořistit PS5 s jeho vynikajícím ovladačem. A jsem vážně zvědavý, jak budou vypadat příští ročníky obou fotbalových sérií, které snad možnosti nové generace využijí ještě hlouběji.

Jako smutnou tečku na závěr se sluší dodat, že na PC upgrade vůbec nevyjde. Ale překvapuje to snad v případě EA Sports ještě někoho?

zdroj: Vlastní foto autora