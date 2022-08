The Case of the Golden Idol není žádná revoluce, jen solidní, atmosférická detektivka

25. 8. 2022 15:35 | Dojmy z hraní | autor: Václav Pecháček

Během včerejšího streamu Future Games Show se nám představila pozoruhodná hra jménem The Case of the Golden Idol. Proč pozoruhodná? Protože slibuje autentický detektivní zážitek, v němž skutečně využijete své deduktivní schopnosti, místo abyste někde po okrajích obrazovky honili pixely nebo kombinovali nějaké nesmysly v inventáři. No a protože nás stream rovnou odkázal na volně dostupné demo, já si hru na vlastní šedé buňky vyzkoušel.

Demo nabízí tři relativně krátké „případy“, v podstatě statické scény, které si proklikáte, a získáte tak co nejvíc různých indicií v podobě konkrétních slov, která se shromažďují ve spodní části obrazovky. Hra po vás následně chce, abyste se pořádně zamysleli nad tím, co vlastně vidíte, a některá ze získaných slov doplnili do předem připraveného textového shrnutí událostí.

Dejme tomu, že na stole objevíte dopis se jménem adresáta i odesilatele. Zjistíte, zda je list odeslaný, nebo ne, a které jméno tedy patří muži, jehož tělo bezvládně leží v tratolišti krve. Zjistíte, že má ránu na hlavě, prozkoumáte jeho šatník a postupně vyplňujete: „Příčinou smrti byla [RÁNA] do [HLAVY], k níž došlo, když spadl z [KONĚ], zatímco [LOVIL].“ Případně zvolíte jinou kombinaci.

Nezdá se to jako zrovna revoluční systém a je pravda, že po traileru, který lákal na skutečnou detektivní práci, jsem byl trochu zklamaný. Zvlášť proto, že hra mi překvapivě hodně důležitých informací prozradila sama od sebe a nechala mě přicházet na ty zdánlivě nepodstatné.

Ve výše uvedeném příkladu musím přijít na to, co oběť zrovna dělala, když se zřítila z koně, a přitom mi přijde celkem irelevantní, jestli chlapík v sedle zrovna lovil, nebo prováděl výzkum. Ale samotný fakt, že za jeho smrt mohl pád z výšky, jsem zjišťovat vůbec nemusel, bylo to prostě napsané v textu, do něhož jsem následně vyplňoval detaily!

V dalších případech to občas funguje podobně. Hra mi sama řekne, že v pokoji s mrtvolou došlo ke rvačce, ačkoliv to na rozhodně není nic, co by mělo být detektivovi okamžitě stoprocentně jasné. Trochu to ubírá oné detektivní iluzi a myšlence, že opravdu na všechno musím přijít sám pomocí vlastního logického myšlení.

Když ale pomineme tenhle neduh, The Case of the Golden Idol umí navrhnout skutečně zapeklité scénáře. Nimráte se v karbanických zápisech, nejen abyste zjistili, kdo je kdo, ale i aby se vám podařilo rekonstruovat, kdo mastil karty v jaké fázi večera, na čemž závisí jeho alibi. Musíte si dávat pozor na zdánlivě jasné nápovědy, které vás ale svedou na scestí, protože přehlédnete na první pohled nepodstatný detail. Ani jeden z případů se mi nepodařilo vyřešit správně hned na první pokus – selhával jsem ale kvůli vlastní nepozornosti a zabedněnosti, nikoliv chybou nelogicky navržených hádanek.

Dalším velkým plus je atmosféra celého zážitku. Zdánlivě oddělené případy jsou v podhoubí propletené příběhem o jakémsi podivném kultu, což v kombinaci se znepokojivou muzikou a pixel artovou grafikou způsobuje příjemné mrazení v zádech. Když jsem demo dohrál, chtěl jsem okamžitě víc, a to nejenom z touhy po dalším hlavolamu, ale prostě i proto, abych se dozvěděl víc o zlověstné konspiraci.

Souhlasím s reakcí proslulého indie vývojáře Lucase Popea, který „miloval každou minutu dema a chce víc“. Sice jsem po zhlédnutí traileru čekal něco maličko sofistikovanějšího, ale jakmile jsem se smířil s realitou, bylo nesmírně uspokojivé se ponořit do temných vražedných puzzlů a lámat si hlavu nad tím, jak se vrah dostal do zamčené místnosti.

V tuhle chvíli mě akorát maličko zaráží skutečnost, že podle slov tvůrců se v plné verzi máme těšit na vyšetřování 12 podivných smrtí. Připadá mi to jako poněkud nízké číslo, protože jakkoliv je každá vraždička pořádně zapeklitá, neměla by vám určitě zabrat víc než 20 minut řešení – leda že by pozdější zločiny nabídly výrazně víc podezřelých, indicií a dalších zádrhelů, než kolik jich předvedly ty v demu.

Jak to nakonec dopadne, bychom se měli dozvědět brzy, protože na Steamu hry svítí optimistické „Coming Soon“. Já se na The Case of the Golden Idol hodně těším, i když to nakonec zřejmě nebude žádná velká detektivní revoluce.