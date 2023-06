The Bookwalker: Thief of Tales zaujme především velmi originálním světem

13. 6. 2023 16:12 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Hra The Bookwalker: Thief of Tales se ukázala během streamu Future Game Show a její trailer patří k tomu nejlepšímu nejen z toho, co bylo k vidění na této konkrétní prezentaci, ale i celé letošní ne-E3.

Stylový týpek s knihou místo hlavy, kterému stráže nečiní žádné vrásky, se s ukradenou hůlkou po hlavě vrhá do hlubiny, abychom vzápětí zjistili, že má schopnost fyzicky navštěvovat knižní příběhy a tropit v nich neplechu? No sem s tím!

Pravda, skvělý trailer nám jaksi zatajil, jak celá hra vlastně vypadá. Že nepůjde o krásně vypadající akční adventuru z pohledu třetí osoby, což alespoň mně video okamžitě evokovalo. Ona je to ve skutečnosti point-and-click adventura, kterou si můžete hned teď vyzkoušet v demoverzi.

Prvotní zklamání z přehnaného očekávání ale po chvilce vystřídalo upřímné překvapení – ono je to i tak strašně zajímavé a je rozhodně o co stát!

zdroj: tinyBuild

Zvláštní svět podivných spisovatelů

The Bookwalker: Thief of Tales je hra s dvojí (ne-li vícerou) tváří. Na jedné straně tu máte malou lokaci vašeho vlastního bytu s přilehlými chodbami, které můžete prozkoumávat z pohledu vlastních očí. Na straně druhé izometrická diorámata, v nichž svou postavu popoháníte k cíli klikáním myši na vybrané zajímavosti.

V té první části se vypráví váš příběh, příběh jakéhosi spisovatele, který se v nějakém velmi zvláštním světě dostal do problémů a bylo mu upřeno psát. Na 30 let. A trest si odpykáte těžkou dřinou. Nebo že by ne?

Tajemný telefonát vás zasvětí do ještě podivnějšího světa „bookwalkerů“, kteří dělají špinavou prácičku pro jistě velmi tajemnou organizaci výměnou za snížení trestu a přivýdělek. Vzhledem k tomu, že vás exekuce připravila o veškerý majetek a hrozí vám vystěhování, bez přemýšlení přijímáte.

zdroj: Sony

Záhy už máte před dveřmi tajemný kufr, v jehož útrobách se nachází jedna kniha, její stručný popis, popis předmětu, který máte ukrást, a schránka na něj. Na nic nečekáte a doslova a do písmene skočíte šipku do stránek knihy.

Bookrunner

Hlavní náplň hry podle všeho představuje průzkum světa zvolené knihy. První případ v demoverzi vás zavede do temných středověkých žalářů, kde jistý zlomyslný alchymista provádí na nebohých vězních smrtelné pokusy s cílem objevit elixír nesmrtelnosti. A hádejte, co máte pro svého nového zaměstnavatele ukrást…

Herně je The Bookwalker: Thief of Tales v této části poměrně klasickou point-and-click adventurou. Pídíte se po interaktivních prvcích, oklikáváte je, čtete si, co že jsou zač. Sem tam najdete nějaký předmět, který se samozřejmě bude časem hodit. Některé věci si budete muset z nalezených věcí vyrobit, takže je tu i lehký crafting.

Hra je dále ale okořeněná tahovými souboji, kterých naštěstí není mnoho (alespoň tedy v demoverzi). Životů máte málo a vaše akce stojí inkoust. V základu si vybíráte, jestli dáte 2-3 zranění pavoukovi, jedno zranění, ale vysajete z něj inkoust, nebo dáte všem nepřátelům za jedna a omráčíte je.

Není to vůbec nic nového, překvapivého ani zajímavého. Souboje jsou zbytečně pomalé a vlastně bych je ve vyznění celé hry vůbec nepotřeboval. Klidně to mohla být jen adventura bez tahových soubojů. Ale třeba budou hlouběji ve hře po odemčení nových schopností a nástupu komplexnějších nepřátel zajímavější, byť teď mě vůbec neoslovily. Jako jediná věc z dema.

I zloděj může být originální

Přestože souboje nejsou zábavné a adventurní složka je docela obyčejná, svět hry a vyprávění v něm to celé táhne neskutečně dopředu. Protože nejenže je velice zajímavé, co se děje ve vašem vlastním životě, ve světě spisovatelů, ale i samotný příběh dané knihy je velmi poutavý a překvapivý.

zdroj: tinyBuild

Musíte v něm vyřešit nějaké ty hádanky, ale nejvíc se budete bavit každou nalezenou informací a každým dalším dialogem. Máte tu totiž svého parťáka, což je knižní postava uvězněná v jakési schránce, díky níž může cestovat mezi knihami. Knihami, které má nabiflované a může vám o jejich ději poskytovat nové informace. Třeba to, co se bude dít dál, co má alchymista v plánu a tak podobně.

Tenhle systém skrývá obrovský potenciál a odemyká docela svěží styl vyprávění ve velmi originálním zasazení. Konec dema navíc potvrzuje, že co kniha, to úplně jiný příběh a jiné kulisy. Druhá mise vás totiž zavede do mrazivých končin při pátrání po Thorově kladivu…

Už v demu je krásně naznačené, proč že to všechno děláte. Když ukradnete nějaký předmět z knihy, bude z ní skutečně vyňat. To znamená, že další čtenáři na něj už nenarazí, a děj se tak logicky změní. Alchymista přijde o svůj elixír a nepoužije ho zamýšleným způsobem. Svým zásahem změníte děj.

Ti, kteří vás krádeží pověřili, předmět použijí v jiném příběhu jiného autora a trhnou na tom balík. Skvělý nápad, do kterého se chci okamžitě plně ponořit a odhalit vše, co přede mnou ještě skrývá. Dostaneme se sami k sepsání knihy? Budeme krást pro čistě vlastní potřebu?

zdroj: tinyBuild

Sympatické také je, že z knihy můžete kdykoliv odejít, k čemuž máte samozřejmě důvod. Například v jednom z žalářů narazíte na puklinu ve zdi. Můžete do ní sice zkusit kopnout, ale proč se nevrátit do skutečného světa a nepožádat souseda o zapůjčení palice? Voilà, průchod stěnou je rázem na světě a bez zranění vaší nohy. Už jen představa, co vše z reálného světa půjde použít v knižních příbězích, mě naplňuje vzrušením.

Naštěstí nebudu muset čekat nijak zvlášť dlouho. The Bookwalker: Thief of Tales totiž vyjde již 22. června na počítačích a obou generacích PlayStationu a Xboxu. Pokud si nejste jistí, jestli by vás to bavilo, určitě si vyzkoušejte demo, které dohrajete za hodinu a kousek a uvidíte, jak vám sedne. Mně zatím přijdou nadbytečné jen ty souboje, ale jinak mě tvůrci svým velmi originálním světem zaujali jako málokdo.